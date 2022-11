Weihnachtseinkäufe 2022: 20 Luxusgeschenke, die das Geld wert sind

Die in diesem Artikel vorgestellten Marken sind Partner von NBCUniversal Checkout. E! macht eine Provision auf Ihren Einkauf. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die Artikel werden vom Einzelhändler verkauft, nicht von E!.

Balling auf ein Budget? Nicht mehr. Dieses Jahr gehen wir alles aus.

Wir kaufen Jacquemus-Taschen für die Mädchen (oder alle anderen, die ein Accessoire lieben). Wir kaufen Burberry-Hüte für die Jungs (und alle anderen, die in die Wintersonne treten). Wir behandeln alle Wir kennen MZ Skincare Light Therapy Masks (möglicherweise auch uns selbst, da wir auch schöne Dinge verdienen!).

Mit anderen Worten? Dies ist das Jahr, in dem, wenn man sich einen Ausdruck von unseren Freunden auf der anderen Seite des großen Teichs ausleihen darf, auf das Schenken „ausgegossen“ wird. Bye-bye, Budgetierung: Luxus ist jetzt angesagt.

Aber wie soll man bei so vielen Optionen wählen? Die Welt ist so voll von Pour Les Femmes Pyjamas und Gucci Accessoires, wie könnte man nur entscheiden, was das Geld wirklich wert ist? Nun, hier kommen wir, Ihre professionellen Einkäufer, ins Spiel.

Scrollen Sie weiter für die Top 20 Luxusartikel, die wir dieses Jahr als Geschenk empfehlen, besonders wenn Sie jemandes ewige Nice List erstellen möchten.