New York

CNN

—



Dem Weihnachtsmann könnte es zu Weihnachten etwas an Helfern mangeln.

Laut einer Schätzung des Outplacement-Dienstleisters Challenger, Gray & Christmas werden die amerikanischen Einzelhändler für das diesjährige Weihnachtsgeschäft voraussichtlich nur 410.000 Saisonstellen schaffen. Das wäre die niedrigste saisonale Einstellungszahl der Branche seit 2008.

Trotz der historisch hohen Inflation und Gerüchten über eine Rezession haben die US-Verbraucher in diesem Jahr weiterhin Geld gespendet – aber das könnte zu einem Ende kommen, warnten Einzelhändler in ihren jüngsten Gewinnberichten.

Große Einzelhändler wie Target und Home Depot sagten, die Kunden hätten den Kauf nach eigenem Ermessen so gut wie aufgegeben und den Großteil ihres Geldes stattdessen in Must-Haves, einschließlich Lebensmittel, gesteckt.

Das heißt aber nicht, dass die Amerikaner keine Ausgaben tätigen. Sie kaufen einfach keine Dinge, die man in einen Strumpf stecken kann – wie internationale Reisen, Restaurantbesuche und andere Freizeitaktivitäten.

Während die meisten großen Namen zu dieser Jahreszeit normalerweise ihre Einstellungspläne bekannt gegeben haben, hat die Mehrheit dies laut Challenger noch nicht getan.

Im vergangenen Jahr haben US-Einzelhändler für die Weihnachtszeit 509.300 Arbeitsplätze geschaffen. Im Jahr 2021 kamen rund 701.400 Saisonarbeitsplätze hinzu.

Von den großen Einzelhändlern, die Einstellungspläne angekündigt haben, ist Amazon bisher der einzige, der angibt, dass er seine Zahl erhöht und vor der Weihnachtszeit 250.000 Mitarbeiter einstellt, was einen deutlichen Anstieg gegenüber der Belegschaft in den Feiertagen des letzten Jahres darstellt.

Das ist die größte Gruppe von Mitarbeitern, die Amazon für die Feiertage hätte. Im Jahr 2019 kündigte das Unternehmen an, 200.000 Mitarbeiter einzustellen.

Außerdem wird der Durchschnittslohn auf 20,50 US-Dollar pro Stunde erhöht.

Letztes Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass es für die Feiertage 150.000 Mitarbeiter einstellen würde. Diese Mitarbeiter verdienten durchschnittlich mehr als 19 Dollar pro Stunde, was einer Steigerung von etwa einem Dollar entspricht.

Amazon sucht Vollzeit-, Teilzeit- und Saisonmitarbeiter, um Kundenbestellungen in Zentren im ganzen Land zu lagern, zu kommissionieren, zu verpacken, zu sortieren und zu versenden. Mitarbeiter können zwischen 17 und 28 US-Dollar verdienen und an ausgewählten Standorten Anmeldeprämien zwischen 1.000 und 3.000 US-Dollar erhalten. Das Unternehmen gab an, mehr als eine Milliarde US-Dollar in diese Lohninitiative zu investieren.

Laut Challenger, Gray & Christmas will Target seine Einstellungspläne für die Feiertage bei 100.000 halten, während Macy’s ankündigte, 3.000 weniger Leute einstellen zu wollen. 1-800-FLOWERS.COM hofft, für die Weihnachtszeit 2023 wie im Vorjahr 8.000 Arbeitskräfte einstellen zu können.

UPS, das in den Jahren zuvor 100.000 Saisonarbeiter eingestellt hatte, hat seine Einstellungspläne nicht bekannt gegeben, nachdem es einem Streik bei Teamsters nur knapp entgangen ist. Es wurden jedoch Stellenangebote online ausgeschrieben.

Challenger warnte davor, dass die Umfrage die Pläne der Unternehmen darstelle, die sich ändern können, wenn sich die Verbrauchernachfrage verschiebt. Wenn die Weihnachtseinkäufe die Schätzungen übertreffen, könnten die Einzelhändler letztendlich mehr Personal einstellen.

In den Schätzungen von Challenger ist auch der Lebensmittelriese Kroger nicht enthalten, der angab, „Tausende“ einstellen zu wollen.