Berlijn. De Spitzenpolitikerinnen Alice Weidel (AfD) en Sahra Wagenknecht (BSW) ontmoeten elkaar in een TV-Duell in een andere. De nachrichtende zender Welt kündigte der Deutschen Presse-Agentur den Talk mit dem dem Parteichefinnen an. Het laatste duel was op maandag (9 oktober) om 18.00 uur live en om 20.15 uur zei hoofdredacteur Jan Philipp Burgard van de afzender: “Ze zullen elkaar volgend seizoen live ontmoeten in een Duell.”

Burgard, het duel in de Sender-TV-Studio in Berlijn alleen en zonder Studiopublikum moderieren, zal Fragen zur Migration, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Ukraine-Krieg und Nahostkonflikt instellen. De hoofdredacteur zei opnieuw: “Wij zijn geen goede informatiebron, maar ook niet als medium voor spannende debatten.”

Het duelleren zou op zo’n manier kunnen gebeuren dat een directe confrontatie met de eigen mening mogelijk is. „We leven met ons dagelijks leven, met de steun van onze Duitse politici.“ De Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) is ook voor een waardevolle burger noch een mysterie. “Het is interessant om de gemeenschappelijke belangen van beide partijen te zien”, aldus Burgard.

De tv-zender Axel-Springer-Konzern hoorde in april blij dat hun duel met de Thüringen-Wahl im Herbst zelf slecht was: ook de Thüringer CDU-chef Mario Voigt en Thüringen’s AfD-Landeschef Björn Höcke werden door anderen getroffen.

Factcheck en Folgetag zijn geplant

Na het bezoek van de hoofdredacteur van World TV zal de tijd voor het tv-programma ’s avonds worden aangehouden tijdens de laatste week van tv-duels en zal binnenkort de autoploeg worden gehouden, met Burgard in gedachten: “Angesichts der Wahlergebnisse in Brandenburg, Sachsen en Thüringen en het Nieuwe Debat over een AfD-Verbot is nun der juiste Zeitpunkt, om sich noch intenser mit Wagenknecht en Weidel auseinanderzusetzen.‘ Na de Frage wilden we allebei graag voor ze zorgen, zei Burgard: ‚Ik heb van Frau Weidel gehouden.‘

Na het vervolg van de live gesprekken is er een factcheck afgerond, hier vind je meer informatie. Ook werd de tv-zender bij het gesprek betrokken en eindigde de analyse. Gasten worden uitgenodigd door journalisten Melanie Amann van “Spiegel”, Mariam Lau van “Zeit” en Anna Schneider van “Welt”.

RND/dpa