Weidel überrascht den Bundestag-Newcomer Krah mit Gesten-auch der Afd-Mann ist ratlos

Die beiden AFD -Top -Politiker Krah und Weidel haben keine gute Beziehung. Jetzt hat Weidel den Newcomer mit ihrem Verhalten in den Bundestag überrascht.

Berlin-die beiden AFD-Top-Politiker Alice Weidel und Maximilian Krah haben sich überraschenderweise präsentiert. Das berichtete Der Pionier. Vor dem Treffen der AFD Parlamentary Group umarmte Weidel den neuen Bundestag Krah. Das Duo konnte zusammen fotografiert werden. Krah selbst überraschte das offene Verhalten von Weidel, schrieb Der Pionier Durch Beweis auf nicht erwähnte Quellen.

Nach den Wahl der Bundestag am vergangenen Sonntag (23. Februar) zirkulierte das Gerücht: Das wirtschaftliche liberale Lager um Weidel wollte Krahs Eingeständnis in der parlamentarischen Gruppe widersprechen. Dann folgte die Kehrtwende: Am Abend vor dem AFD-Treffen informierte das Weidel-Büro Krah persönlich über die Aufzeichnung.

Die AFD-Parlamentsgruppe nimmt Krah-Weidel und Chrupalla wieder auf

Experten vermuten, dass die AFD in der ersten parlamentarischen Gruppenversammlung hitzige Diskussionen vermeiden wollte. Mit ihrer Entscheidung ist Weidel erneut mit dem richtigen Flügel der Partei vereint.

Während der Sitzung wählten 95 Prozent der Mitglieder erneut das Duo Weidel und Tino Chrupalla in das Büro des Parlamentsgruppenleiters. Von den 144 Stimmen sprachen Seven gegen Weidel und Chrupalla. Es gab zwei Enthaltungen. Gegenteil Der Pionier Krah war absichtlich mäßig mäßig. Als Neuling wollte er seinen Weg finden und in Bezug auf den Inhalt des Europäischen Ausschusses des Bundestags arbeiten.

Die Spannungen zwischen Weidel und Krah sind bekannt – Skandal in der Wahlkampagne

Die angespannte Beziehung zwischen Weidel und Krah ist ein offenes Geheimnis. Unter anderem machte eine Trivialisierung von KRAH -Erklärung über den SS einige Wochen vor den Europäischen Wahlen 2024 einen offenen Konflikt der beiden AFD -Top -Politiker. Weidel setzte Krah aus der Wahlkampagne aus, die AFD -Delegation im Europäischen Parlament aus ihrer Reihen. Infolgedessen distanzierte sich die französische rechte Populistin Marine Le Pen mehr von der AFD, die bei den Wahlstaaten fast 20 Prozent der Stimmen gewann.

Der Krah, der Teil des ultra-rechten AFD-Camps ist, ist seit 2019 im Europäischen Parlament und war im Juni im vergangenen Juni der Top-Kandidat bei den Europäischen Wahlen. Dann wurde ein Angestellter von Krah verhaftet, weil er die Spionage für China vermutet hatte. Außerdem soll Krah Geld aus Russland angenommen haben, was er sich selbst bestreitet.

Zusätzlich zu Krah enthielt die AFD -Parlamentsgruppe auch Mathias Helferich in ihre Reihen. Er wurde 2021 in den Bundestag gewählt, war jedoch nicht von der Mitgliedschaft in der parlamentarischen Gruppe. Der Grund dafür waren kontroverse Aussagen über den Nationalen Sozialismus. Seitdem ist Helferich im Bundestag weniger. Im Jahr 2017 beschrieb sich der AFD-Politiker in einem nicht öffentlichen Facebook-Chat als „freundliches Gesicht des NS“. In der Zwischenzeit analysierte ein Psychologe das Erscheinungsbild von Weidel. ((Jan-Frednerik Wendt)))