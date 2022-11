Weichen Sie dieser Kugel nicht aus: Big White öffnet mehr Aufzüge

Zwei weitere Lifte wurden am 24. und 25. November in Big White eröffnet. (Big White Ski Resort/Eingereicht)

Mit dem fast bevorstehenden Dezember eröffnen sich im Big White Ski Resort immer mehr Möglichkeiten, auf die Piste zu gehen.

Die Anzahl der geöffneten Lifte verdoppelt sich diese Woche, wobei der Bullet Express Quad-Sessel am 24. November zu drehen beginnt, während der Schwarzwald-Sessel am Morgen des 25. November für den Betrieb geöffnet wird.

Insgesamt sind nun vier Lifte in Betrieb, die 23 Abfahrten bedienen.

Obwohl am Donnerstag für Skifahrer und Snowboarder kein neuer Schneefall auf dem Berg registriert wurde, sind in den letzten sieben Tagen 25 Zentimeter gefallen, was einer Schneebasis von 80 cm entspricht.

Es wird erwartet, dass am Freitag im Laufe des Tages 1-2 cm fallen, mit einem Höchstwert von -1 ° C.

