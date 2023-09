In einer Klage wird behauptet, dass Transgender mit „voll funktionsfähiger männlicher Anatomie“ mit einer weiblichen Gefängnisinsassen in New Jersey vermischt wurden

Eine weibliche Gefangene in einer US-Justizvollzugsanstalt in New Jersey hat in einer Klage behauptet, dass sie von einem Transgender-Häftling mit männlichen Genitalien sexuell angegriffen worden sei, und hat außerdem dem Ministerium für Strafvollzug vorgeworfen, es unterlassen zu haben „Korrekturmaßnahmen“ zum Schutz weiblicher Gefangener.

In der Ende letzten Monats eingereichten Klageschrift wird behauptet, dass die nicht identifizierte Beschwerdeführerin vom Gefängnispersonal der Edna Mahan Correctional Facility for Women nicht ausreichend geschützt wurde. Es fügt hinzu, dass die Gefängnisinsassen eingeschlossen seien „sexuell aggressiv“ Insassen und dass Beschwerden darüber eingereicht worden seien „Belästigendes Verhalten von Transgendern“ Viele von ihnen seien im Besitz, heißt es „voll funktionsfähige männliche Anatomie.“

Die mutmaßlichen Übergriffe, die im Mittelpunkt der Klage stehen, sollen sich im September und Oktober letzten Jahres ereignet haben.

Weder das Gefängnis noch die staatliche Strafvollzugsbehörde haben sich zu dem laufenden Rechtsstreit geäußert. Der mutmaßliche Täter, der sich als Transgender-Frau identifiziert, wurde in eine Einrichtung für Männer verlegt, berichtete die lokale Medienagentur My Central Jersey.









Darüber hinaus wird in der Klage behauptet, dass das Strafvollzugsministerium von New Jersey auch danach die Sicherheitsstandards seiner Insassen missachtet habe „Zwei weibliche Insassen wurden durch sexuelle Interaktionen mit Transgendern schwanger.“ In der Behauptung wird außerdem behauptet, dass weibliche Häftlinge häufig in Bereichen mit Transgender-Häftlingen untergebracht seien, die nicht ordnungsgemäß durch den Einsatz von Sicherheitskameras überwacht würden.

In einer separaten Klageschrift hat eine andere Insassin der Justizvollzugsanstalt Mahan behauptet, dass sie im August 2021 zu nicht einvernehmlichem Sex mit einem männlichen Gefängniswärter gezwungen wurde. Darin heißt es, dass der Wärter die weibliche Gefangene in einen abgelegenen Bereich geführt und dies verlangt habe Sie führt einen sexuellen Akt an ihm durch.

Es fügt hinzu, dass ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Zeit im Gefängnis vergehen würde „wirklich gut“ ob sie sich daran hielt und ob sie es nicht tat „Ich möchte mit fehlenden Zähnen gehen.“ Der Wachmann wurde bald in eine andere Einrichtung versetzt.

Im April 2020 veröffentlichte das US-Justizministerium die Ergebnisse eines Berichts über das Gefängnis, in dem dies detailliert beschrieben wurde „Offenes Geheimnis“ Dort sei es wiederholt zu sexuellem Fehlverhalten gekommen, das angeblich schon seit Jahrzehnten andauere. In dem Bericht wurde festgestellt, dass einige Insassen gezwungen worden waren, Sex gegen Toilettenpapier einzutauschen. Im Jahr nach der Veröffentlichung der Ergebnisse wurden rund 31 Justizvollzugsbedienstete suspendiert.

Im Februar kündigte der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, an, dass die Einrichtung geschlossen werden solle und die Insassen den Rest ihrer Haftstrafe woanders verbüßen sollten. Es bleibt jedoch unklar, wann dieser Prozess abgeschlossen sein wird.