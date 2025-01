Der Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), hat angekündigt, dass das SO -genannte Zustrombeschränkungsgesetz im Bundesrat allein mit den Stimmen des AFD eine Mehrheit gegeben hat. „Der Berliner Senat wird niemals seine Genehmigung an ein Gesetz im Bundesrat geben, das nur von der AFD eine Mehrheit erhalten hat. Wir werden ein solches Gesetz ablehnen “, sagte Wegner am Donnerstag im Repräsentantenhaus.

Die Tagesspiegel -App Neueste Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihrem Smartphone. Zusätzlich die digitale Zeitung. Laden Sie hier kostenlos herunter.

Nach der gemeinsamen Koordination der CDU, der AFD und der FDP bat Wegner die Bundestag -Fraktionen der CDU, SPD, Greens und FDP, „gemeinsame Lösungen“ für die Bedenken und Bedürfnisse der Menschen zu finden. Er setzte sich für die „demokratische Mitte“ ein, um zu kommunizieren. Diese Berufung richtet sich „auch an die Kollegen der CDU -Parlamentsgruppe“, sagte Wegner. Der Bundestag wird am Freitag über das von der Union eingeführte Zustrombeschränkungsgesetz wählen.

Wegner machte auch wiederholt seine persönliche Haltung gegenüber der AFD klar und erklärt: „Mit mir – und Sie können sich darauf verlassen – es wird niemals eine Zusammenarbeit oder Koalition mit richtigen Extremisten oder AFD geben.“ Diese sollten „in unserem Land und sicherlich nie mehr Verantwortung in Berlin übernehmen“. Wegner hat die gemeinsame Koordination der CDU -Parlamentsgruppe am Mittwoch nicht ausdrücklich kommentiert.

SPD kritisiert den Koalitionspartner scharf

Der Leiter der SPD Parlamentary Group, Raed Saleh, zeigte sich „erschüttert“ über den Ansatz der CDU in der Bundesregierung. Dies hatte „mit Füßen geöffnet“ und der AfD „die Tür zur CO -Bestimmung in der Bundesregierung öffnete“, sagte Saleh. Er fügte hinzu: „Ich bin erschüttert, wie kopflos die Feuermauer gegen den Faschismus abgerissen wurde“ und beschuldigte die CDU in der Bundesregierung unter dem Applaus seiner Fraktion, dass er die Parlamentsdemokratie verletzt hatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Zu diesem Zeitpunkt finden Sie einen externen Inhalt, der von unseren Redakteuren ausgewählt wurde und den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen bereichert. Sie können den externen Inhalt mit einem Klick oder einem Ausblenden erneut anzeigen lassen. Zeigen Sie externe Inhalte Ich bin damit einverstanden, dass der externe Inhalt angezeigt wird. Dies bedeutet, dass personenbezogene Daten auf Plattformen der dritten Party übertragen werden können. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzeinstellungen. Sie finden dies am Ende unserer Seite im Fußzeile, damit Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Berliner Linie hat das Verfahren des Kanzlers der Gewerkschaftskanzlerin Friedrich Merz in der Migrationspolitik scharf kritisiert. „Merz hat die politische Feuerwehrmauer mit vollem Absicht nach rechts gerissen“, sagte Tobias Schulze Tobias Schulze in einer Debatte im Repräsentantenhaus.

Tagessspiegel -Kontrollpunkt: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berliner Überblick von Montag bis Samstag.

„Merz hat gestern beschlossen, den grundlegenden demokratischen Konsens in Post -Kriegsdeutschland zu verlassen“, fügte er den Antrag am Mittwoch im Bundestag von Union, AFD und FDP hinzu, um die Migrationspolitik zu verschärfen. In der Gewerkschaft geht es um verbreitete Hass gegen Flüchtlinge. „Die Gewerkschaft sollte sich schämen“, sagte Schulze.

Der grünes Parlamentsgruppenleiter Werner Graf sprach wie Schulze von einer Mutterpause. „Die Schutzmauer für unsere Demokratie wurde im Bundestag nur abgerissen, ohne sich die Konsequenzen anzusehen.“ Das Wort -Brittle Merz konnte nicht mehr geglaubt werden, dass die Union nach der Wahl keine gemeinsame Ursache mit der AFD macht. „Die CDU/CSU hat gestern im Bundestag eine Sache gemacht: Sie ziehen es vor, mit Nazis zu wählen, als mit Demokraten zu verhandeln“, sagte Graf.

Mehr aus Berlin: Berliner Zoll kritisiert Uber und Bolt „Die Preise für Mietwagen, die nur durch sozialen Betrug und nicht deklarierter Arbeit möglich sind“ „Berlin bedroht einen zweiten Tegel“ Senat plant drei Story -Containergebäude für Flüchtlinge auf Tempelhofer Feld für 2026 Von den Büros der Bürger bis hin zu Radwegen Was hat bisher schwarz und rot erreicht-was nicht

Der Union Hatte ihren Fünf-Punkte-Plan für eine schärfere Migrationspolitik am Mittwoch mit Stimmen von AfdBrachte FDP und ohne Fraktion durch den Bundestag. Zum ersten Mal erhielt die AFD eine Mehrheit im Plenum. (mit DPA)