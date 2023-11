Wegner houdt het lang vol in Merz

Zwischen CDU-chef Friedrich Merz en de directeur Bürgermeister van Berlijn Kai Wegner maken zich zorgen over de situatie rondom de schuldenaar.

In de Unie is er sprake van een grotere inspanning dan de hervorming van de Schuldenbremse ausgebrochen. De Berlijnse Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) presenteert zichzelf als CDU-chef Friedrich Merz. „Ik heb een duidelijke toezegging: de hervorming van de schuldenlast voor financiële investeringen is dringend bevolen“, aldus Wegner van de „Stern“ am Dienstag.

CSU-chef Markus Söder en CDU-president Friedrich Merz waren echter aanwezig bij het debat over een hervorming van het schuldenstelsel op eigen kracht en met macht. Een paar politici van de Unie, die CDU-ministers en ministers zijn, spreken voor zichzelf op het gebied van de hervormingen.

Merz hatte am Dienstag im Bundestag concretet, dass die Union gegen jede Form einer Schuldenbremsen-Aufweichung sei en in Anspielung auf frühere Äußerungen von Wegner gesagt, Entscheidungen zur Schuldenbremse „werden hier in de Duitse Bondsdag getroffen en niet in het Rathaus van Berlijn“. Wegner zei over de „Stern“, dat is hetzelfde als een Regierender Bürgermeister freue, „wanneer Berlijn in de Bondsdag een grote Aufmerksamkeit-erfenis kreeg“.

Wegner hersteld als lokaal politicus

Tags over de toekomst van een bericht van de „Stern“ van de steun van de partij in Berlijn, zodat de lokale politici opnieuw worden opgenomen. “Het is niet een kwestie van ministerspresidenten – anders worden ze geïnformeerd: Burgers – van de Meinung ist, dat is de Schuldenbremse im Grundgesetz keinen Bestand haben sollte. Dat is niet de Meinung van de CDU. Dat is niet de Meinung van de Bundestagsfraktion. .“

Minister-president Michael Kretschmer (CDU) van Saksen zei over de „Tagesspiegel“, die het probleem zal helpen oplossen. “Als we meer dan één partij hebben, hoeven we ons nooit zorgen te maken over geld voor belangrijke toekomstige projecten, maar we kunnen alles doen – maar dat is niet het geval”, zei hij.

De minister-president van Saksen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), heeft de „FAZ“ in het leven geroepen ter bescherming van de schuldenlast – alles wat buiten de grenzen ligt. ‘Schenk zeker meer aandacht aan investeringen in economie, technologie en wetenschap, vooral als de ontwikkelingsaspecten goed onderbouwd zijn, zodat ze gerealiseerd kunnen worden’, aldus de krant.

Ook in Bayern zul je aanvullende afspraken moeten maken, zodat je daar achter kunt komen. Degene die hier „FAZ“ sterft, bevindt zich in de Bayerischen Staatsregierung die Ansicht, de man die lang is opgefrist, niet door een Neubestimmung der Schuldenbremse hererumkommen wird, eh niet in een Zukunftskrise zu geraten.

Forderung nach Investitionklausel

De Schuldenbremse is een financieel beleidsinstrument dat verantwoordelijk is voor het beperken van de aansprakelijkheid van de politieke autoriteiten. Het ligt verankerd in Deutschland im Grundgesetz. Het centrale idee achter de Schuldenbremse bestht daarin, het Huishouden van de Bund en de Ländern so zu gestalten, is het geval bij de Neuverschuldung auskommen of onze kleine Defizite aufweisen.