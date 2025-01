Wegner droht Merz mit Blockade im Bundesrat-SPD, Grünen und hinterließ Boycott AFD-Rede in Berlin

„Ich sagte sehr deutlich, dass der Berliner Senat niemals einem Gesetz des Bundesrates zustimmen wird, das nur von den Stimmen der AFD zustande kam“, sagte der CDU -Politiker, der in einer Koalition mit der SPD in einer Koalition tätig ist. „Bei mir können Sie sich darauf verlassen, dass es niemals eine Zusammenarbeit, Zusammenarbeit oder sogar eine Koalition mit den richtigen Extremisten der AFD geben wird.“

Es ist möglich, dass das Gesetz des Bundesrates dann aufgrund des Widerstands der gewerkschaftlich geführten Länder scheitert. Das erste, was von Schleswig-Holsteins Premierminister Daniel Günther (CDU) angekündigt wurde, musste ein Gesetz blockieren, das eine Mehrheit mit Stimmen aus der AFD gefunden hat. Aufgrund des Koalitionspartners SPD oder des Grüns wird wahrscheinlich in den anderen gewerkschaftlich geführten Ländern enthalten.

Im Hinblick auf die Entscheidung am Mittwoch forderte Wegner auf, die Probleme in Deutschland aus dem demokratischen Zentrum zu lösen. „Die Verantwortung des Demokratischen Zentrums besteht darin, bis Freitag eine gemeinsame Lösung zu finden, damit die Gesetze im deutschen Bundestag aus der demokratischen Mitte am Freitag entschieden werden“, sagte Wegner.

Raed Saleh, Vorsitzender der SPD Parlamentary Group, kritisierte die Union in der Bundesregierung mit klaren Worten: Er wurde erschüttert, wie „die Feuerwehrmauer gegen den Faschismus“ abgerissen wurde. „Sie ist gestern in die Bundesregierung gefallen.“ Jeder, der mit rechten Extremisten und Neo -Nazis mit den Feinden der Demokratie paktiert. SALEH wurde besonders angesprochen: Wenn Sie eine gemeinsame Sache mit Rechten tun, können Sie nicht vertrauen.

In der Debatte im Repräsentantenhaus, das anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Außenwitz -Vernichtungslagers von Auschwitz geführt wurde, war es hoch in Phasen. Es gab scharfe Kritik an dem Verfahren von Merz von links und den Grüns, aber auch an der SPD.

Demokratie ist in Gefahr. „Die Feuerwand steht vor. Es ist mit mir“, fügte er mit Aussicht auf die AFD hinzu. „Aber wir retten und schützen unsere Demokratie nicht nur, indem wir über Feuerwände sprechen. Die viel größere Aufgabe ist es, das Feuer zu löschen, das manchmal existiert In Teilen unserer Gesellschaft. „

Dirk Stettner, der Leiter der CDU Parlamentary Group, lehnte die Kritik ab und beschuldigte die Erinnerung an die Erinnerung an den 80. Jahrestag der Ausnahme von Auschwitz für „dumme Kampagnenexaktionen“. Der Versuch, die CDU in die rechte Ecke zu bringen, ist infam. „Die Gewerkschaft ist das bürgerliche Zentrum“, sagte Stettner. „Wir werden niemals mit der AFD kooperieren oder kohlen.“

Am Ende verursachten die SPD, die Grünen und die Linken im Repräsentantenhaus einen Skandal. Während einer Rede des AFD -Abgeordneten Martin Trezer schalteten sie ihre Stühle an und kehrten zu ihm zurück. Die CDU hat nicht an der Kampagne teilgenommen.

Trezzer nannte die Kritik an der linken „reinen Heuchelei“. Auschwitz wurde in den letzten Jahren zu oft zu oft instrumentalisiert, um falsche Migrationspolitik zu rechtfertigen. „Die Ausbildung von Auschwitz besteht darin, keine Einwanderer in Deutschland in einer unbegrenzten Zahl zu akzeptieren“, sagte er.