Wegen zunehmender Gewalt: Burkina Faso will 50.000 Freiwillige rekrutieren

Stand: 12.11.2022 17:03 Uhr

Burkina Faso erlebt zunehmend brutale Angriffe: Zuletzt starben 130 Menschen bei einem Massaker in einem Dorf – unter den Tätern waren auch Kinder. Interimspräsident Traoré will sein Volk nun mit einer freiwilligen Miliz schützen.

Von Sebastian Felser, ARD-Studio Rabat

„Einwohner von Burkina Faso, Stadt oder Land, Männer und Frauen: Die Sicherheitslage in unserem Land betrifft uns alle.“ Burkina Faso setzt sich derzeit dafür ein, 50.000 Freiwillige für den Waffendienst zu rekrutieren. Sie sollen keine Soldaten werden, sondern ein zweiwöchiges Training erhalten, um sich und ihr Dorf gegen bewaffnete Banden verteidigen zu können.

Patriotisch? Zuverlässig? Aktuell 18 oder älter und körperlich und psychisch fit? Dann nichts wie los, fordert die Werbung die Menschen in Burkina Faso auf. Die Initiative geht aus den Reihen der Militärregierung aus.

„Alles ist dringend in Burkina“

Der selbsternannte neue Führer der Militärjunta in Burkina Faso, Ibrahim Traoré, der Ende September durch einen Putsch an die Macht kam, soll bis 2024 Interimspräsident bleiben – und er scheint keine falschen Vorstellungen von seinem Land zu haben Lage: „In Burkina ist alles dringend. Von Sicherheit über Verteidigung, Gesundheit, soziale Maßnahmen bis hin zur Infrastruktur, alles ist dringend. Wir müssen uns beeilen“, sagte Traoré zur Lage im Land.

Tatsächlich hat die Gewalt in Burkina Faso in den letzten Jahren ein neues Ausmaß erreicht. Ein besonders erschreckendes Beispiel aus dem Jahr 2021 ist das sogenannte Solhan-Massaker. Im Dorf Solhan im Osten von Burkina Faso kam es zu einer Razzia. Es war besonders schlimm, mit über 130 Todesopfern. Am Tag danach waren dort, wo früher Hütten standen, nur noch Aschehaufen, überall Rußspuren an den Hauswänden, ausgebrannte Motorradwracks auf den Straßen.

Die Täter sind jung und brutal

Aber was die Leute noch mehr beunruhigte: Die Täter waren sehr jung. Der damalige Regierungssprecher Ousseni Tamboura zeigte sich sichtlich beunruhigt über das, was er zu verkünden hatte: „Die meisten Angreifer waren Kinder – zwischen 12 und 14 Jahre alt. Das sind Informationen, die wir zum Zeitpunkt des Anschlags nicht hatten dass Frauen eine Rolle bei der Ankündigung gespielt haben, wer ein Ziel ist und wer nicht.

Die Brutalität des Angriffs trieb Tausende Demonstranten auf die Straßen der Hauptstadt Ouagadougou. Sie trugen Plakate mit der Aufschrift „Gestern Solhan – und wer ist morgen an der Reihe?“ Die Angriffe ähneln sich meist – unabhängig davon, welche Ziele die Gruppe im Einzelnen verfolgt.

Die Angreifer kommen meist auf Motorrädern – ausgestattet mit automatischen oder halbautomatischen Waffen. Sie überqueren eine oder mehrere Grenzen im Dreiländereck Burkina Faso, Mali und Niger – oft mehrfach, um ihre Spuren zu verwischen. Wenn sie einen Ort angreifen, gibt es in den meisten Fällen Tote, aber auch Entführungen oder Zwangsrekrutierungen.

Immer mehr Kinder werden rekrutiert

UNICEF sagte der Nachrichtenagentur AP, die Beteiligung von Kindern an diesen bewaffneten Gruppen sei besorgniserregend. 2021 widmeten die Vereinten Nationen Burkina Faso erstmals ein eigenes Kapitel in ihrem Jahresbericht zu Kindern und bewaffneten Konflikten. Dort nimmt ihre Zahl rapide zu. An den Straßenposten von Milizen in der Sahelzone sollen Kinder immer öfter gesehen werden, heißt es. Ihnen sollen Motorräder oder Geldsummen versprochen werden: 15 Euro für jede erschossene Person.

Einige in der Sahelzone aktive Organisationen versuchen, die Kinder zu schützen. Ihre Arbeit ist jedoch extrem gefährlich – deshalb ist ein Mitarbeiter in der ARD-Interview gebeten, anonym zu bleiben. Er erklärt, wie bewaffnete Gruppen – zum Beispiel militante Islamisten, die sich auf Al-Qaida, Daesh, also den sogenannten Islamischen Staat, oder Boko Haram berufen – Kinder zum Töten aufstacheln:

„Natürlich kann man sich fragen: Haben diese Kinder kein Gewissen?“ sagte der Mann über die Kinder. „Es gibt zwei Strategien, die die Islamisten anwenden, um die Kinder zu motivieren: Sie nutzen ethnische Konflikte und richten die Kinder auf bestimmte ethnische Gruppen aus, oder sie nutzen die Religion und sagen den Kindern, dass sie ins Paradies kommen, wenn sie mit vorgehaltener Waffe dienen.“ Und diese Kinder wussten nichts, absolut nichts über ihre Religion.

Schulen als Rekrutierungsstandort

Gleichzeitig versuchen die Kinder durch ihren Einsatz oft, ihre eigenen Familien zu schützen. Eltern wie Souleymane Nignan sind sehr besorgt: „In der Sahelzone sind viele Einrichtungen für Kinder geschlossen“, sagt der Vater. „Sogar das Bildungsministerium sagt, es sei ungewiss, wie eine Öffnung aussieht. Wir haben also Kinder, die unglaublich arm sind, die viel draußen sind, die leicht zu manipulieren sind – wir haben hier Internate, die normalerweise außerhalb der Dörfer liegen glaube nicht, dass diese Internate irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen haben – weder Einlasskontrollen noch das Gebäude selbst.“

Schulen spielen eine Doppelrolle. Einerseits werden Schulen immer wieder Ziel von Angriffen, Entführungen oder Rekrutierungen durch bewaffnete Banden. Andererseits sind sie oft der letzte Zufluchtsort. Seit etwa einem Jahr lebt eine Gruppe von Kindern in ihrer Schule in der burkinischen Stadt Ouahigouya – das Klassenzimmer ist Klassenzimmer, Schlaf- und Esszimmer zugleich. Hier fanden sie nach islamistischen Anschlägen Zuflucht.

„Die Kinder schlafen hier im Klassenzimmer. Sie leben hier. Sie machen alles hier“, beschreibt Lehrer Kotim Ouédraogo den Alltag der Kinder. „Abends stellen wir die Tische raus, um Platz zum Schlafen zu schaffen. Morgens bringen wir die Tische wieder rein. Das ist gar nicht so einfach.“

Freiwillige sollten es reparieren

Jetzt sollen also 50.000 Freiwillige den Unterschied machen. Die Rekrutierungskampagne läuft nicht so gut, wie das Militär gehofft hätte. Die Regierung musste die Anmeldefrist verlängern. „Wir sehen eine massive Kampagne, um Freiwillige für die Landesverteidigung zu finden. Sie musste verlängert werden. Die 50.000 Freiwilligen, die die Zentralregierung rekrutieren wollte, oder die 35.000 Menschen für die Kommunen, sind einfach noch nicht zusammengekommen“, analysiert Sayouba Bonogo, Generalsekretär der Union der Journalisten von Burkina Faso.

Bonogo führt dies auch darauf zurück, dass die Kommunikation sehr eindimensional ist. Außer Werbung in den Medien gibt es wenig. Laut Bonogo gibt es keine explizite Kommunikationsstrategie, die die Werbekampagne begleiten würde, um die Bevölkerung für den Kampf gegen den Terrorismus zu mobilisieren. „Das Einzige, was existiert, sind die Redaktionen der Sender, die die Sendeberichte aus den Registrierungsstellen führen.“

Was dagegen nicht existiert: Fakten zum konkreten Angebot – wie soll es in den Regionen, den Kommunen aussehen? Ein Grund, warum die Idee dieses Freiwilligendienstes so vage bleibt, könnte auch sein, dass die Idee gar nicht neu ist.

„Eine sehr, sehr schlechte Idee“

Ulf Laessing, Leiter des Regionalprogramms Sahel der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, ist überzeugt, dass Selbstverteidigungsmilizen eine sehr, sehr schlechte Idee sind. Sie sind Teil des Problems. Traorés Vorgänger hatten versucht, solche Milizen aufzustellen, damit sich Dörfer gegen Dschihadisten wehren konnten, nur:

Sie sind keine Berufssoldaten. Es gab immer wieder Angriffe. Das ist also eine ganz, ganz schlechte Idee, jetzt 50.000 neue Freiwillige für Selbstverteidigungsmilizen zu rekrutieren, die in zwei Wochen lernen sollen, Soldat zu werden, aber überhaupt keine Ausbildung hatten. Dies führt eher zu weiteren Problemen.

Begeisterung mit Teilerfolg

Traoré hingegen will Begeisterung wecken – und das gelingt ihm manchmal, zumindest bei den Männern, die mit dem Freiwilligendienst liebäugeln. Er wolle sein Land verteidigen, sagt er. Genau wie der berühmte Thomas Sankara, der erste Präsident des modernen Burkina Faso. Er habe auch für sein Land gearbeitet, sagte der Interimspräsident.

„Ich kann mir vorstellen, VDP – Freiwilliger für die Landesverteidigung – zu sein und etwas zu tun“, sagt Traoré, „aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass die Sicherheitslage keine rein militärische Angelegenheit ist, sondern auch eine Frage der Ideologie oder wirtschaftlicher Erwägungen .“

Keine militärischen Optionen mehr

Ulf Laessing hingegen bleibt pessimistisch: Das Land ist eigentlich praktisch verloren. Wie in Mali haben die Dschihadisten bereits begonnen, einen Parallelstaat aufzubauen. „Sie kontrollieren ganze Regionen und dann helfen militärische Optionen nicht mehr“, so Lässing weiter. „Um nur ein Beispiel zu nennen: Sie heiraten in Dörfer ein, kontrollieren Goldminen und werden Teil der Dorfgemeinschaft.“

Lässing stellt sich also auf weitere Hiobsbotschaften aus der Region ein. Er spricht von einem Gefühl des Staatsversagens seit mindestens einem Jahr, als islamistische Kämpfer bei einer Razzia 50 Sicherheitskräfte töteten. Ob Freiwillige an der Waffe solche Vorfälle in Zukunft verhindern können, bleibt abzuwarten.