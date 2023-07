Wegen Unwetterwarnung sagt die Stadt am Mittwoch das Stadtglühen ab

Moritz-Braun-Park in Eilendorf

Der Start am Elisenbrunnen letztes Wochenende war ein voller Erfolg. In Eilendorf fallen die Programmpunkte jedoch dem schlechten Wetter zum Opfer. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Schlechte Karten für Open-Air-Veranstaltungen: Aufgrund der Unwetterwarnung hat die Stadt Aachen das Programm des Stadtglühens am Mittwoch kurzfristig abgesagt.

Am heutigen Mittwoch, 5. Juli, macht das Wetter dem Stadtglühen, dem Sommerfest der freien Kulturszene der Stadt, einen großen Strich durch die Rechnung: Aufgrund der aktuellen Unterwetterwarnungen, die Sturmböen mit bis zu 80 km/h, es werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die Programmpunkte im Moritz-Braun-Park in Aachen-Eilendorf wurden abgesagt. Das teilte die städtische Pressestelle am Mittwochnachmittag mit.