Wegen unerfülltem Musikwunsch: Türkischer Musiker stirbt nach Anschlag nach Konzert

Onur Şener, bekannt aus dem türkischen The Voice-Ableger, tritt in einer Bar in Ankara auf. Eine Musikanfrage soll er abgelehnt haben, weil er das Lied nicht kannte. Es folgte ein massiver Streit, bei dem er laut türkischen Medien mit einer Glasflasche am Hals verletzt wurde und starb.

Ein türkischer Musiker starb in Ankara bei einem Anschlag nach seinem Auftritt. Onur Şener habe einen Musikwunsch aus dem Publikum nicht erfüllt und sei später angegriffen worden, berichtete der Sender CNN Türk. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden fünf Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt.

Laut CNN Türk stand der 45-jährige Musiker am 2. Oktober vor Gästen in einer Bar im Stadtteil Çankaya auf der Bühne, als er gebeten wurde, ein Lied zu spielen. Den Musikwunsch konnte er jedoch nicht erfüllen, da er das Lied selbst nicht kannte. Daraufhin entbrannte ein Streit zwischen den Parteien, der zu einer Schlägerei führte. Der Kampf soll von Personal und Gästen getrennt worden sein. Doch als der Musiker den Veranstaltungsort verlassen wollte, soll er laut „Hürriyet Daily News“ erneut von der Gruppe angegriffen worden sein. Dabei wurde der Musiker von einer Glasflasche am Hals verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb.

In den sozialen Medien zeigten sich unter anderem Künstler, Politiker und Journalisten empört über den Vorfall. Darunter auch der Rockmusiker Haluk Levent, der ein Performance-Video von Onur Şener auf Twitter postete und ihm gedachte. Er drückte sein Unverständnis aus, dass ein Wunschlied solche Gewalt hervorrufen könne. Einige Stimmen im Internet verbanden dies mit Kritik an der Regierung und warfen ihr unter anderem vor, Feindseligkeiten in der Bevölkerung zu schüren.

Familienvater Onur Şener wirkte 2013 in der türkischen Version „O Ses Türkiye“ von The Voice mit. Dort interpretierte er mit der Sängerin Hadise den Queen-Song „Show must go on“ – mit diesem Auftritt wurde er bekannt.