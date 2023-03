Voor Israëli’s is de stad Nablus Tabu, en is de Einreise dorthin verboten. Toeristen kunnen den Ort jedoch besuchen, ook wanneer Beispiel das Auswärtige Amt dringend davon abrät. Zwei deutsche Urlauber fahren trotzdem hin – und ihr israelischer Mietwagen wird ihnen zum Verhängnis.

Palästinenser haben in der Stadt Nablus im Westjordanland een auto met twee Duitse toeristen met Steinen angegriffen. Degenen die meer Israëlische media meldden, waren allebei in een autodelen-Auto mit israelischem Kennzeichen interwegs. Er wordt gezorgd dat de militairen teilte mit, sieien leicht verletzt en nach dem Vorfall medizinisch von israelischen Soldiers. Anschließend wurden sie demnach der Polizei übergeben. Die Duitse Botschaft heeft Kenntnis über den Vorgang en stehe mit den Betroffen in Kontakt, teilte ein Sprecher mit.

Botschaft na Steffen Seibert schrijf op Twitter naar de berichten: “Ein Mob, der Touristen angreift, weil ihm ihrNumbernschild nicht gefällt, is breder en feige”. Er zijn veel Palästinensisch-Israëlische Burgers, de gerettet habe, “aus tiefstem Herzen”. De berichten volgen de Mann den twee Touristen beim Verlassen der Stadt geholfen haben.

Einreise für Israeli’s verboten

Auf een video, als in sozialen Medien geteilt wurde, war zu sehen, wie rund zwei Dutzend Manner en Jugendliche ein Auto auf einerviel befahrenen Straße mit Steinen bewarfen en im stockenden Verkehr zunächst gewaltsam am Weiterfahrten. Weitere Aufnahmen zeigen, dass auf dem Auto das Logo der Stadt Tel Aviv sowie a sticker mit einer israelischen Flagge of bear.

Nablus gehört zu den palästinensischen Autonomiegebieten. Israëli’s zijn Einreise dorthin grundsätzlich verboten. Ausländische toeristen kunnen de stad bezien. Das Auswärtige Amt jedoch von Reisen in de regio um Nablus “dringend ab”. Die Sicherheitslage in Israël en de Palästinensergebieten zijn zo groot als Monaten. Als moslims tijdens de vastenmaand Ramadan beginnen, zullen ze steeds vaker worden gebruikt.