Wegen drohender Insolvenz – Bundesregierung verstaatlicht ehemalige Gazprom-Tochter Sefe

Das Logo des russischen Energiekonzerns Gazprom – bis April war der Gasimporteur Sefe dessen Tochterunternehmen. (Picture Alliance/dpa/TASS)

Das Ministerium erklärte, Sefe drohe eine Zahlungsunfähigkeit und dies könne die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden. „Um diese Gefahr abzuwenden und das operative Geschäft von Sefe aufrechtzuerhalten, wird nun der Eigentümerwechsel vollzogen und das Unternehmen stabilisiert“, hieß es. Die Bundesregierung betonte zudem, dass Banken und Geschäftspartner zuletzt davor zurückgeschreckt seien, Geschäfte mit dem Unternehmen zu machen. Sefe steht seit April unter der Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur Bonn. Weil Russland im Krieg gegen die Ukraine die vereinbarten Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 stoppte, gerieten Importeure wie Sefe, Uniper und die EnBW-Tochter VNG in finanzielle Schwierigkeiten. Sie mussten kurzfristig Ersatz zu hohen Preisen am Markt finden, um ihre Kunden weiter beliefern zu können.

Polen übernimmt Gazprom-Anteile an Pipeline

Die polnische Regierung hat angekündigt, dass sie den Anteil von Gazprom an dem durch Polen verlaufenden Abschnitt der Jamal-Gaspipeline übernehmen wird. Ziel sei es, die Sicherheit der kritischen Infrastruktur aufrechtzuerhalten, erklärte das polnische Entwicklungsministerium. Bisher hält Gazprom 48 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das den Pipelineabschnitt betreibt. Die restlichen 52 Prozent gehören bereits dem polnischen Staat. Die Gaspipeline verläuft von Sibirien über Weißrussland und Polen nach Deutschland.

Diese Botschaft wurde am 15.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.