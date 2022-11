Weg von Trump? Sogar GOP-Kritiker des ehemaligen Präsidenten sehen es nicht.

„Wir neigen dazu, langsam zu lernen“, sagte Steve Duprey, ehemaliger republikanischer Nationalkomiteemitglied aus New Hampshire und langjähriger ehemaliger Staatsvorsitzender im ersten Primärstaat der Nation.

„Hier gibt es Unterricht“, fügte er hinzu. „Wenn Sie sich im Land umsehen, angesichts der Inflation, angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit, angesichts des Krieges in der Ukraine, angesichts des katastrophalen Abzugs aus Afghanistan, hätte es eine starke rote Welle sein müssen. Dass dies nicht der Fall war … ist ein großartiger Warnschuss für die Republikanische Partei, dass es Zeit für neue Ideen und definitiv neue Botschaften ist.“

Seit dem Access Hollywood Tape und seinem Verlust im Jahr 2020 und dem Aufstand im Kapitol am 6. Januar hat die konventionelle Weisheit in Washington Trumps selbst zugefügte Wunden oft mit seinem Untergang verwechselt.

Trump-skeptische GOPers haben das Muster erkannt. Während sie den ehemaligen Präsidenten als schwächer betrachteten als vor einem Tag, zögerten sie am Mittwoch zu sagen, dass sie einen langfristigen Paradigmenwechsel im Zelt ihrer Partei sahen.

Mark Graul, ein republikanischer Stratege, der an der Kampagne von George W. Bush im Jahr 2004 mitgearbeitet hat, sagte: „Es kann unmöglich klarer sein, was für ein Nachteil Donald Trump für republikanische Kandidaten ist.“ Ob es Trumps Aussichten auf eine Vorwahl 2024 beeinträchtigen würde, sagte Graul jedoch: „Das ist die Frage, auf die ich keine Antwort kenne. Sie würden denken, dass es so wäre, aber ich weiß es einfach nicht.“

Wenn der Dienstag Trumps Schwäche offenlegte und seinen Kritikern Futter gab, war nicht klar, dass die republikanische Primärwählerschaft bereit war, dies zu bemerken. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social erhoben Trumps Unterstützer über Nacht die Behauptung des ehemaligen Präsidenten, er habe einen „GREAT AVENING“ gehabt – eine Behauptung, die sich darauf stützte, all seine Unterstützungen in nicht wettbewerbsorientierten Rennen zu zählen, als wären sie große politische Einfallsreichtümer . In und um Mar-a-Lago gab es keine Anzeichen dafür, dass Trump gezüchtigt worden war.

Am Mittwoch sagte eine Person in der Nähe von Trump: „Ich denke, viele Menschen fühlen sich heute Morgen ein bisschen besser als gestern Abend“, und betonte, dass die Zahlen im Senat von Arizona und den Gouverneurswahlen „ziemlich anständig aussahen“ und Nevada , ähnlich „sieht gut aus“.

Es gab keine Pläne, eine geplante Ankündigung für den Präsidenten, dass Trump am 15. November kommt, zu überdenken, obwohl mehrere informelle Trump-Berater dies befürworteten, wie die Washington Post berichtete. „Nichts verändert sich. Diejenigen, die versuchen zu sagen, dass Trumps Macht geschrumpft ist, das ist alles Politik“, sagte die Person. „Wenn es in einem Monat eine weitere Wahl gäbe, würden sie alle Trumps Unterstützung wollen.“

Privat hingegen war ein Großteil von Trumps Einschätzung der Wahl am Dienstag, dass er selbst im Stich gelassen worden war. Der ehemalige Präsident war besonders „aufgeregt“ über das Scheitern von Mehmet Oz im Rennen um den Senat von Pennsylvania, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, wobei Spender wie Steve Wynn und Fox News-Moderator Sean Hannity, der ihn ermutigte, Oz zu unterstützen, die Schuld zuwiesen. In anderen Rennen beschuldigte Trump den republikanischen Vorsitzenden des Senats, Mitch McConnell, für die Mängel der Partei.

„McConnell“, sagte Trump-Sprecher Taylor Budowich, „hat gewinnbare Rennen in New Hampshire und Arizona aufgegeben.“

Auf die Frage nach einer Antwort sagte ein Sprecher des von McConnell unterstützten Senate Leadership Fund: „Wir lassen unsere Ausgaben sprechen“, und verwies auf die zig Millionen Dollar, die die Gruppe hinter von Trump unterstützte Kandidaten gesteckt hat

Trump hat schon früher schlechte Wahlnächte überlebt, oft indem er die Ergebnisse selbst geleugnet hat. Er hat seinen eigenen Verlust im Jahr 2020 gegenüber Joe Biden immer noch nicht eingeräumt – ein Leugnen, das viele gewählte Beamte in seiner Partei erreicht hat. Am Dienstagabend und am Mittwochmorgen brach online eine ähnliche Welle von Wahlverschwörungstheorien aus, um die Idee abzutun, dass die Midterms irgendeine Art von Ablehnung von Trump gewesen seien, geschweige denn eine glanzlose Nacht für die Republikaner.

Teilweise aus diesem Grund, argumentierten einige GOP-Aktivisten, sei es schwierig, sich vorzustellen, dass Trump bald als Königsmacher der Partei entthront werden würde.

„Es ist, als würde man seinem Kind sagen, dass es sein Zimmer aufräumen muss, und es leugnet, dass das Zimmer existiert“, erklärte Michael Brodkorb, ein ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Minnesota Republican Party.

„Donald Trump sollte politisch tot sein. Das sollten sie anerkennen“, sagte er. „Aber das werden sie natürlich nicht … Das ist das Schöne daran, nicht in der realen Welt zu leben.“

Wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass die GOP Trump letztendlich die Hände waschen könnte, kann dies im Gesamtbild der Ergebnisse vom Dienstag gesehen werden. Während Trumps Kandidaten ins Stocken gerieten, gewann Floridas Gouverneur Ron DeSantis, ein potenzieller Rivale im Jahr 2024, bei einem Erdrutschsieg in Florida, einem Bundesstaat, den Trump vor zwei Jahren nur um mehr als 3 Prozentpunkte trug.

„Er ist sicherlich noch nicht fertig, aber er ist heute Morgen sicherlich in einer schwächeren Position als vor 24 Stunden“, sagte Whit Ayres, der langjährige republikanische Meinungsforscher. „Und was noch wichtiger ist, Ron DeSantis ist eine deutlich stärkere Position als vor 24 Stunden.“

Mit Blick auf die Zukunft, sagte Wayne MacDonald, ein Gesetzgeber aus New Hampshire und ehemaliger Vorsitzender der Republikanischen Partei, würden die republikanischen Primärwähler erkennen, dass sie Wahlmöglichkeiten haben, und sensibel für Fragen der Wählbarkeit sein. Und er stellte sich vor, dass dies die Einschätzung beeinflussen könnte, die sie von Trump machen.

„Trump hat unter dieser Halbzeit insgesamt ziemlich stark gelitten, und ich denke, das wird ihm wehtun, und ich denke, sein Star hat definitiv viel von seinem Glanz verloren, als Folge dessen, wie die Dinge ausgegangen sind“, sagte er. „Die Midterms werden ein großer Faktor sein. Es spricht für seine Lebensfähigkeit, seine Effektivität als Parteiführer. Und ich sage nicht, dass er auf keinen Fall fertig ist. Er bleibt eine Kraft. Aber er ist definitiv verletzt von dem, was hier passiert ist.“

Aber ein Problem für Trump-kritische Republikaner ist, dass selbst wenn die Midterms ihn erheblich schwächen sollten, nicht nur DeSantis wahrscheinlich gegen ihn antreten würde. Es gibt eine ganze Reihe potenzieller GOP-Kandidaten, die darauf warten, einen Lauf zu machen. Im Jahr 2016 profitierte Trump von einem breiten Feld traditionellerer Kandidaten, die die Stimmen aufteilten, was es ihm ermöglichte, mit einer glühenden Basis, aber weniger als der Mehrheitsunterstützung in frühen nominierenden Staaten voranzukommen. Es ist möglich, dass er diese Leistung wiederholen könnte.

„Es dreht sich alles um Mathematik“, sagte Dave Carney, ein prominenter republikanischer Stratege, der in diesem Zyklus an mehreren Wahlen gearbeitet hat. „Wenn 15 Leute laufen, ist das gut von ihm. Wenn ein oder zwei Leute laufen, ist das schwieriger.“

Oder jeder überdenkt es einfach.

„All diese republikanischen Machtvermittler und Spender und Denker und Redner wollten Trump seit sieben Jahren loswerden, aber sie tun es nie und sie haben nie etwas gesagt“, sagte der ehemalige Illinois-Abgeordnete Joe Walsh. der Trump 2020 erfolglos für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner herausforderte. „Jetzt hoffen sie: ‚Oh mein Gott, eine miserable Halbzeit und Ron DeSantis hatte eine großartige Nacht, das wird ihn endlich ausschalten.‘ Das ist Wunschdenken, das ist Bullshit.“

Burgess Everett und Holly Otterbein haben zu diesem Bericht beigetragen