De Weense politie zei woensdag dat ze de patrouilles had uitgebreid vanwege een algemene dreiging van aanvallen op kerken.

Het Oostenrijkse directoraat voor openbare veiligheid had aanwijzingen gekregen dat er een aanslag met een “islamistisch motief” in Wenen was gepland, aldus de politie.

“Je zult merken dat er momenteel een groter aantal politiediensten patrouilleert met speciale uitrusting”, twitterde de Weense politie.

“De reden is een niet-specifieke dreiging van aanvallen op kerken”, zei het.

De politie zei dat dit een algemene “preventieve maatregel” vertegenwoordigde.

Later op woensdag zei de Weense politie dat het de verhoogde veiligheidsmaatregelen had toegepast op “gebedshuizen van verschillende bekentenissen” en niet alleen op christelijke kerken.

De politie van Wenen drong er bij inwoners op aan geen afbeeldingen of video’s van agenten te delen of geruchten over operaties te verspreiden.

De politie zei dat het nog niet kon worden vastgesteld hoe lang de verhoogde veiligheidsmaatregelen van kracht zullen zijn.

“Politieagenten zijn uitgerust met kogelvrije helmen en vesten en aanvalsgeweren. Ze zullen bewakingsactiviteiten uitvoeren en ook controles uitvoeren in het wegverkeer”, zei politiewoordvoerder Markus Dittrich tegen het station Radio Wien.

Katholieke kerken blijven open

Michael Prüller, een woordvoerder van het aartsbisdom Wenen, vertelde de Associated Press (AP) dat katholieke kerken niet het belangrijkste doelwit lijken te zijn.

“We lijken niet in de eerste plaats getroffen te worden”, aldus de woordvoerder. “Hoewel we door de politie werden geïnformeerd over de algemene dreiging, kregen we ook te horen dat er geen direct gevaar is voor katholieken.

Het aartsbisdom heeft “besloten om (zijn) kerken open te houden voor het publiek en alle kerkdiensten voorlopig te vieren zoals gepland”, zei hij.

AP meldde dat de Stephansdom, gelegen in het centrum van Wenen, woensdag vol zat met gelovigen en toeristen.

Lokale media meldde dat de Syrische christelijke gemeenschap het belangrijkste doelwit van de aanval zou kunnen zijn.

Meer om te volgen…

sdi/rc (Reuters, AP)