Het Weekend Winners-team is terug met selecties in de Grimthorpe Handicap Chase en een vooruitblik op de Mares’ Hurdle op het Cheltenham Festival.

Declan Rix heeft ervoor gekozen om het op te nemen tegen de koplopers van de markt voor de Doncaster-functie, in plaats daarvan te kijken naar Undersupervision voor het Nigel Twiston-Davies-team in de I Like To Move It-kleuren, die op het punt staan ​​om in de Champion Hurdle te gaan staan.

“Ik heb veel respect voor Cooper’s Cross en ik vind het geweldig hoe hij onlangs de Sky Bet Chase won. Hij ging de race in toen het tempo versnelde en kwam waarschijnlijk eerder dan ideaal naar voren”, zei Rix op het weekend Winnaars Digitale show op YouTube.

“Maar voor mij, gezien de prijzen, moet het Undersupervision zijn. Hij zou de laatste keer bij de eerste drie zijn geweest in de Sky Bet Chase.

“Ik dacht gewoon aan de manier waarop hij losliet – hij schoot snel naar rechts, wat me vertelde dat hij nog niet klaar was en genoeg in de kluis had.

“Ik zeg niet dat hij zou hebben gewonnen of als tweede zou zijn geëindigd, maar hij zou als derde zijn geëindigd en hij is deze keer 7 pond beter af en het zal goed zijn om op reis te gaan.

“Zijn springen de vorige keer was de beste voor een tijdje – hij zag er behendiger uit en daar put ik aanmoediging uit.”

Kijkend naar het Cheltenham Festival, wordt de Mares’ Hurdle een van de races van de meeting, met een paar Champion Hurdle-winnaars in Honeysuckle en Epatante en Brandy Love, titelverdediger Marie’s Rock en Brandy Love.

En hoewel ze in dit stadium geen zekere hardloper is, was Rix blij om de kant van de titelverdediger te kiezen tegen enkele van haar oudere rivalen.

“Ik kon er geen vinden voor een fatsoenlijke prijs, dus ik ben naar het hoofd van de markt gegaan en de indrukwekkende winnaar van vorig jaar, Marie’s Rock,” voegde Rix toe.

“Ze heeft vorig jaar zo hard gereisd en om nog steeds de heuvel op te komen zoals ze deed, heeft ze een serieuze motor.”