Handré Pollard van de Leicester Tigers

Julian Montoya kruiste voor twee pogingen toen Leicester in vorm drie overwinningen op rij behaalde met een 48-27 overwinning tegen Bath, terwijl elders in de Gallagher Premiership Harlequins naar de overwinning op Exeter in Twickenham reed.

De Tigers waren dominant in de eerste helft en scoorden pogingen via Harry Potter, Handre Pollard, Montoya en Hanro Liebenberg.

Bath scoorde er zelf twee dankzij Matt Gallagher en Ben Spencer, maar de Tigers waren veel te sterk en voegden in de tweede helft nog twee pogingen toe via Montoya en Harry Wells.

Zeven succesvolle trappen hielpen Pollard aan een persoonlijk record van 21 punten, terwijl Josh McNally en Fergus Lee-Warner elkaar kruisten om Bath een bonuspunt te bezorgen.

Het resultaat brengt de Tigers naar de top vier, terwijl Bath geworteld blijft aan de onderkant van de tafel.

Bath nam een ​​vroege voorsprong door Gallagher’s poging en scoorde er nog drie via Spencer, Josh McNally en Fergus Lee-Warner, maar ze moesten boeten voor een slechte discipline waardoor ze in de eerste helft tijdelijk terugliepen tot 13 man.

Leicester zette zichzelf uit het zicht met nog 15 minuten op de klok toen aanvoerder Montoya in de hoek scoorde na te zijn opgezet door Mike Brown’s baanbrekende run vanaf halverwege na het nemen van een hoge bal. Pollard bleef perfect met zijn laatste trap van de dag om de voorsprong uit te breiden naar 41-20.

“Ik ben tevreden met alle spelers, niet alleen met de jongens aan de rand van Engeland, maar we gaan de oude baas zeker wat hoofdbrekens bezorgen”, zei interim-hoofdcoach Richard Wigglesworth.

“Het einde van de wedstrijd was een stuk makkelijker voor het hart dan de laatste twee. We waren erg goed in delen. We klopten 30 minuten lang af, wat me echt irriteerde, want vier pogingen tegen thuis is niet goed genoeg.

“Ik heb de spelers verteld hoe blij ik ben met de eerste 40 minuten en met veel dingen die we hebben gedaan. Daarna begonnen we ze weer onder druk te zetten, maar ze hadden op dat moment veel pech met blessures.”

Wigglesworth had speciale lof voor fly-half Pollard, die zijn poging nog verder versterkte met een uitstekende prestatie vanaf de kicking tee in een persoonlijke trek van 21 punten.

“Hij is een fly-half van wereldklasse, ik ben erg blij dat hij minuten onder zijn riem heeft”, zei hij.

“Hij is nu de fly-half van Leicester Tigers en hij zal ons vooruit helpen. Ik ben heel blij voor hem en hij leidt het team prachtig.”

Harlekijnen 40-5 Exeter

Harlequins toonden wat glamoureus rugby terwijl ze een teleurstellende ploeg van Exeter met 40-5 domineerden in Twickenham.

De gastheren verdienden hun bonuspunt voordat het fluitsignaal van de rust was geblazen dankzij pogingen van Cadan Murley, Josh Bassett, Sam Riley en Joe Marchant, terwijl de mannen van Rob Baxter zinloos werden gemaakt.

Chiefs hadden een korte verschuiving in vorm toen Jack Innard zijn naam op het wedstrijdformulier kreeg, maar Quins keerde al snel terug naar hun gebruikelijke manieren toen Marchant landde voor zijn tweede, en aanvoerder Stephan Lewies voegde er nog een toe.

Door de overwinning maakt Quins een einde aan een recente dip in vorm, waarbij ze vijf keer op rij in de eredivisie werden verslagen, en klimt ze van de negende naar de vierde plaats terwijl ze hun hoop op de play-offs een flinke boost geven.

Ondertussen is de winning streak van Chiefs na drie wedstrijden geëindigd, omdat hun play-off-ambities een kleine hit krijgen.

Quins stond vroeg op achterstand, Bassett werd gestraft voor een opzettelijke knock-on, maar ze kregen de eerste score toen een uitstekende Marcus Smith-dink over de verdedigingslinie perfect stuiterde voor Andre Esterhuizen, die koeltjes naar binnen ging om de try-lijn op de genade van de ondersteunende Murley.

Na de gele kaart van Harvey Skinner voor hoofdcontact met de dragende James Chisholm, kwam Quins met voordeel over de whitewash heen toen Bassett zijn vroege fout goedmaakte met een snelle achterwaartse beweging die Olly Woodburn voor de gek hield om uit zijn lijn te schieten en de voormalige Wasps-man een geschenk te geven. duidelijke inloop van binnenuit de Exeter 22.

Quins hield stand toen talisman Danny Care Twickenham sprakeloos achterliet met een buitensporige blinde pass toen de zijlijn opdoemde, waardoor Riley de simpele taak kreeg om de bal naar beneden te raken.

De sluisdeuren van Exeter bleven open met Skinner nog steeds in de prullenbak, terwijl de achterlijn van Quins de bezoekers wijd overweldigde voordat Nick David, Josh Bassett en Smith passes verwisselden zodat Marchant naar beneden kon stippelen voor hun bonuspuntpoging.

Ondanks dat hij tijdens de rust de kleedkamers binnenging zonder punten op het bord, waren Chiefs sneller uit de blokken na de pauze toen Innard zijn rijdende maul naar de lijn stuurde voor de score.

De gastheren toonden echter al snel hun routinematige flair, met een brutale Care Grubber-trap op korte afstand die door Marchant werd aangeraakt.

Quins-schipper Lewies was de volgende op het scoreformulier en scheurde weg van de drijvende maul om van korte afstand over te gaan voor de laatste poging van de wedstrijd.