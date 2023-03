Super League Ronde 5: donderdag – Castleford Tigers 14-8 Leeds Rhinos; Vrijdag – St Helens 20-12 Hull FC, Huddersfield Giants 12-14 Wigan Warriors, Warrington Wolves 38-20 Leigh Leopards; Zaterdag – Catalans Dragons vs Hull KR (17.00 uur); Zondag – Salford Red Devils vs Wakefield Trinity (15.00 uur)





Bevan French scoorde tweemaal in Huddersfield toen Wigan een tweede opeenvolgende Super League-nederlaag vermeed

Wigan Warriors behaalde een krappe overwinning in de Super League bij Huddersfield Giants, terwijl Warrington Wolves hun record van 100 procent handhaafde…

Huddersfield Giants 12-14 Wigan Warriors

Twee pogingen van Bevan French bleken net genoeg om ervoor te zorgen dat Wigan opeenvolgende nederlagen in de Betfred Super League zou vermijden, terwijl ze een 14-12 overwinning op Huddersfield in het John Smith’s Stadium opleverden.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Hoogtepunten van de Super League-wedstrijd tussen Huddersfield Giants en Wigan Warriors. Hoogtepunten van de Super League-wedstrijd tussen Huddersfield Giants en Wigan Warriors.

Fouten van beide kanten verspreidden een door en door onsamenhangende affaire, maar de mannen van Matt Peet bleken iets klinischer aan de zakelijke kant toen ze herstelden van de verrassende thuisnederlaag van vorige week tegen de Catalanen.

De Giants brachten het grootste deel van het eerste uur door met kamperen op het grondgebied van Wigan zonder een enkele poging tot scoren te creëren, en hadden een zeldzame blunder van Liam Marshall te danken aan hun enige score via Kevin Naiqama kort na de pauze.

Ondanks alle kracht van hun peloton, gekenmerkt door een uitstekende periode van Seb Ikahihifo vanaf de bank, zal dat gebrek aan scherpzinnigheid een punt van zorg zijn voor Giants-hoofdcoach Ian Watson, wiens ploeg nu twee van hun eerste vier wedstrijden van het seizoen heeft verloren.​​​​​​

Warrington wolven 38-20 Leigh luipaarden

Matty Ashton claimde een hattrick van negen minuten toen Warrington hun 100 procent start van het seizoen behield met een 38-20 overwinning op Leigh in het Halliwell Jones-stadion.

Ashton’s explosie van drie pogingen kwam aan het begin van de tweede helft toen de Wolves een indrukwekkende 38-8 voorsprong stormden op weg naar hun vijfde opeenvolgende overwinning, waarbij de pas gepromoveerde Leigh met een hobbel terug op aarde werd gebracht na hun overwinning op kampioen St. Helens.

Wolves-aanvoerder Stefan Ratchford claimde een persoonlijk totaal van 14 punten met een try en vijf goals, met andere pogingen van Matt Dufty, Paul Vaughan en Josh Drinkwater.

Leigh, die Edwin Ipape in de tweede helft had laten zondigen voor een late treffer, claimde pogingen via voormalig Wolves-vleugelspeler Josh Charnley, terwijl Tom Briscoe de 199e poging van zijn carrière scoorde en late troostscores van Tom Amone en Zak Hardaker, die ook schopten twee doelen.