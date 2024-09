Wedel. Polizisten haben am Freitagnachmittag einen Hund aus einem geparkten Auto in der Friedrich-Eggers-Straße in Wedel befreit. Ein Passant hatte gegen 12 Uhr den Notruf gewählt, als er den Chihuahua bemerkte.

Der Skoda, in dem das erschöpft und schwach wirkende Tier saß, hatte trotz 20 Grad Außentemperatur ein leicht geöffnetes Fenster. Die Fahrzeughalterin war nicht zu erreichen. Die Polizei beschloss, eine Scheibe einzuschlagen und den Hund in ihre Obhut zu nehmen. Etwa eine Stunde später traf die Fahrzeughalterin auf der Wache ein, um ihren Chihuahua abzuholen. Ihr droht nun eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit.

Die Polizei warnt: Auch bei geöffneten Fenstern kann sich der Innenraum eines Autos schnell aufheizen. Für Tiere und Kinder kann das lebensgefährlich sein.

