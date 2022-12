Wechselwunsch und Bundesliga-Interesse: Warum Gosens dennoch bei Inter bleiben könnte

Ein Wechsel von Robin Gosens steht noch im Raum. Bayer Leverkusen ist weiterhin interessiert. Der VfL Wolfsburg soll ausgeschieden sein. Gosens Verbleib in Mailand über den Winter ist nun wieder ein Thema.

Seit vergangenem Sommer ist bekannt, dass Robin Gosens (28) von der halben Bundesliga gejagt wird. Der Verteidiger bekommt bei Inter Mailand keine Chance und pocht auf einen Wechsel. Sein großer Traum war immer die Bundesliga. Zuletzt waren Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach im Gespräch.

Nun gibt es ein Update in der Causa Gosens. Zu HimmelInformationen soll der VfL Wolfsburg aus dem Poker ausgestiegen sein. Gosens ist den Wolfsburgern zu teuer, sie haben jetzt andere Pläne. Auf der anderen Seite dürfte Bayer Leverkusen im Rennen sein. Allerdings sollen die Verantwortlichen der Werkself noch zögern und noch kein konkretes Angebot gemacht haben. Nach derzeitigem Stand könnte Robin Gosens im Winter bei Inter Mailand bleiben.

Es wird eine hohe Überweisungsgebühr verlangt



Leverkusens Zögern kommt nicht überraschend. Erst kürzlich hatte Sportbild berichtet, dass ein Wintertransfer von Gosens nach Leverkusen unwahrscheinlich ist. Denn in der Winterpause können die Rheinländer offenbar nur das ausgeben, was sie durch Spielerverkäufe verdienen. Die Mailänder fordern eine feste Ablösesumme von 20 Millionen Euro. Ein Kredit sollte wohl kein Thema sein.

Auch Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach sollen im Rennen gewesen sein. Aber die Spekulation verstummte. Eintracht-Manager Markus Krösche hatte beteuert, der Spieler sei interessant, ein Transfer aber finanziell nicht machbar. Gladbachs Geschäftsführer Roland Virkus hatte die Interessengerüchte bereits dementiert.

Für Gosens soll ein Wechsel im Winter Priorität haben. Der Linksverteidiger stand in dieser Saison unter Inter-Trainer Simone Inzaghi nur einmal in der Startelf. Die Vereinssituation hatte vor wenigen Wochen schwerwiegende Folgen für den 28-Jährigen. Hansi Flick nahm ihn nicht in den WM-Kader auf, nachdem er bei der EM 2021 eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft gespielt hatte.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Änderungswunsch und Bundesliga-Interesse veröffentlicht: Warum Gosens dennoch bei Inter bleiben könnte.

