„Wir reden miteinander… er will hier bleiben, er will hier sein, er will bei uns bleiben. Am Ende ist er geblieben und das sind tolle Neuigkeiten. Er ist ein Topspieler“, zitierte der Ungar Fabrizio Romano Sprichwort.

Das ist eine sehr klare Aussage. Obwohl das Transferfenster für Saudi-Arabien noch offen ist, dürfte der Wechsel von Mo Salah nun endgültig vom Tisch sein. Szoboszlai ist professionell genug, um nicht in Versuchung zu geraten, eine solche Aussage zu machen, wenn die Zukunft seines Teamkollegen noch ungewiss ist.