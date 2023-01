Wechsel von Spanien-Star Isco zu Union Berlin platzt im letzten Moment

Der langjährige Real-Madrid-Profi und fünfmalige Champions-League-Sieger Isco wird nicht zum 1. FC Union Berlin wechseln. Ein mit Spannung erwarteter Transfer des 38-fachen spanischen Nationalspielers scheiterte an der Sollnote – trotz bereits bestandener Medizinchecks. Das bestätigte Unions Manager für Profifußball, Oliver Ruhnert, am Dienstagnachmittag.

Nachdem am Dienstag bereits der letzte vereinslose Spielmacher in Berlin gesichtet worden war, konnten sich das Lager von Isco und Union letztlich nicht auf ein Arbeitspapier einigen. „Wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden entgegen den bisherigen Vereinbarungen heute überschritten, weshalb der Transfer nicht zustande kommt“, erklärte Oliver Ruhnert am Dienstag.

Iscos Beratungsagentur Gestifute wird in der „Bild“ wie folgt zitiert: „Im Laufe der Gespräche mussten wir feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen.“ Der Wechsel des Spaniers zum aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga ist es also nicht.

Isco wurde beim FC Valencia ausgebildet und kam über den FC Malaga zu Real Madrid. Zwischen 2013 und 2022 bestritt er 353 Spiele für die Königlichen. Er erzielte 53 Tore und 57 Vorlagen. Beim FC Sevilla stand er vier Monate bis Dezember unter Vertrag. Es wäre der aufsehenerregendste Transfer in der Geschichte von Union Berlin gewesen.