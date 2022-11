Website einer Schwulenbar in Colorado, in der auf „berühmte“ LGBTQ-Personen geschossen wird

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Reese Congleton wuchs in Colorado Springs mit dem Gefühl auf, ihre queere Identität geheim halten zu müssen, und weil sie sich nicht vor vielen Leuten geoutet hatte, war sie nervös, dafür in den Club Q zu gehen erstes Mal.

Aber am Montag erinnerte sie sich, wie die Regenbogenlichter durch den Raum hüpften und die lebhafte Menge ihre Aufregung teilte. Die 19-jährige Congleton sagte, sie habe sich von dem Gefühl, in der Öffentlichkeit nur geduldet worden zu sein, zu „gefeiert“ entwickelt. … Es ist etwas ganz Besonderes, sich nicht allein zu fühlen.“

In der überwiegend konservativen Stadt Colorado Springs ist der Club Q seit langem ein Anlaufpunkt für Mitglieder der LGBTQ-Community – ein sicherer Ort, an dem viele das Gefühl hatten, sie könnten ihre Wachsamkeit verlieren und einfach sie selbst sein. Es ist ein Ort, an dem LGBTQ-Teenager es kaum erwarten können, alt genug zu sein, um ihn zu betreten. Es ist einer der ersten Orte, an die neue LGBTQ-Bewohner geschickt werden, um andere in der Gemeinde zu treffen und sich zugehörig zu fühlen.

Aber dieses Gefühl der Sicherheit wurde an diesem Wochenende zerstört, als ein Schütze den Club betrat, während die Leute tranken und tanzten – fünf Menschen tötete und 17 mit Schusswunden zurückließ. Als die Gemeinde um die verlorenen Leben trauerte, trauerten viele auch, weil es an einem Ort geschah, der als Zufluchtsort für viele gilt, die sich danach sehnen, sich anzupassen.

„Wir waren nicht draußen, um jemandem Schaden zuzufügen. Wir waren in unserem Raum, unserer Gemeinschaft, unserem Zuhause und amüsierten uns wie alle anderen“, sagte Joshua Thurman, der zu Beginn der Dreharbeiten auf der Tanzfläche war. „Wie können wir jetzt irgendetwas tun, wenn wir wissen, dass so etwas passieren kann?“

Club Q ist ein Nachtclub für Schwule und Lesben ab 18 Jahren und bietet laut seiner Website Tanz, Drag-Shows, Karaoke und Drag-Bingo. Seine Facebook-Seite prahlt mit „Nobody Parties like Club Q!“ und veröffentlicht Flyer für eine Halloween-Party, eine Shots-Party sowie Wissenswertes. Einige beschrieben es als einen gemütlichen, einladenden Ort, der sowohl diejenigen anzog, die sich zum Essen hinsetzen und entspannen wollten, als auch diejenigen, die bis in die Morgenstunden tanzen wollten.

Die Türen des Clubs blieben nach der Schießerei geschlossen, da viele Menschen Blumen an einem wachsenden Denkmal in der Nähe niederlegten.

Stoney Roberts, der Organisator des südlichen Colorado für One Colorado, eine LGBTQ-Interessenvertretung, beschrieb es als einen heiligen Ort und sagte, die Schießerei fühle sich wie eine „Schändung“ an.

Roberts, der sich als nicht-binäre Transperson identifiziert, machte 2007 seinen Highschool-Abschluss und konnte es kaum erwarten, alt genug zu sein, um in den Club Q zu gehen, der, wie Roberts sagte, damals einer der wenigen sicheren Orte in Colorado Springs für LGBTQ war Personen.

„Ich bin dort erwachsen geworden“, sagte Roberts, der von 2009 bis 2011 in den Drag-Shows von Club Q auftrat. „Ohne Club Q, ohne die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, wäre ich nicht die Person, die ich bin bin.“

Ein Heimatgefühl für Mitglieder der LGBTQ-Community wollte Matthew Haynes, einer der Mitbegründer des Clubs, schaffen, als er den Club vor zwei Jahrzehnten gründete.

„Es gab so viele glückliche Geschichten von Club Q“, sagte Haynes gegenüber The Colorado Sun. „Menschen treffen sich und Beziehungen werden geboren. Da wird so viel gefeiert. Wir sind eine Familie von Menschen, mehr als nur ein Ort, um etwas zu trinken und zu tanzen und zu gehen.“

Colorados Gesetze gehören heute zu den LGBTQ-freundlichsten des Landes, obwohl das nicht immer so war, und Colorado Springs war besonders unfreundlich.

Die Stadt mit 480.000 Einwohnern, die 110 Kilometer südlich von Denver liegt, nimmt seit langem einen herausragenden Platz für die amerikanische evangelikale christliche Bewegung ein. Focus on the Family, ein konservatives christliches Ministerium, das sich jahrelang gegen LGBTQ-Rechte eingesetzt hat, hat dort seinen Hauptsitz.

Nach dem Angriff sagte der Präsident von Focus on the Family, Jim Daly, in einer Erklärung, dass die Schießerei „das Böse und die Bosheit im menschlichen Herzen aufdeckt. Wir müssen das Töten unschuldiger Menschen aufs Schärfste verurteilen.“

Die umfangreiche Militärpräsenz der Stadt trägt ebenfalls zu ihrer konservativen Ausrichtung bei. Es ist die Heimat der United States Air Force Academy, des North American Aerospace Defense Command (NORAD), der Peterson Space Force Base und einer großen Armeebasis, Fort Carson. Dort leben auch viele Militärveteranen.

Nach der Schießerei sagte der Polizeichef von Colorado Springs, Adrian Vasquez, in einer Erklärung, dass der Club Q ein sicherer Hafen für LGBTQ-Menschen sei und „jeder Bürger das Recht hat, in unserer Stadt sicher und geschützt zu sein; durch unsere schöne Stadt zu gehen, ohne befürchten zu müssen, verletzt oder schlecht behandelt zu werden.“

Congleton und Ashlyn May, 18, sagten, dass sie, als sie in Colorado Springs aufwuchsen, oft das Gefühl hatten, ihr wahres Selbst verbergen zu müssen. May erinnerte sich, dass sie angewidert angesehen wurde, als sie in einer Mittelschulklasse vorschlug, dass es in Queens Song „I Want to Break Free“ darum ginge, sich als schwul zu outen.

Selbst jetzt noch „ist es beängstigend, in der Öffentlichkeit Händchen zu halten“, sagte Congleton.

Aber Club Q gab ihnen einen Ort, an dem sie sie selbst sein konnten. May besucht regelmäßig Bingo am Mittwochabend, wo das Kompliment einer Drag Queen über ein Outfit ihre Unsicherheiten zerstreut. „Ja, mir ist heiß!“ sagte May, die sich darauf freute, ihre queere jüngere Schwester diese Woche zum Bingo in den Club Q zu bringen, um ihr zu zeigen, „dass es in Ordnung ist, queer zu sein, und es ist in Ordnung, zu lieben, wen man liebt.“

Justin Godwin, 24, und sein Freund besuchten am Samstag zum ersten Mal den Club Q und verließen ihn nur wenige Minuten vor der Schießerei in einem Uber. Er sagte, er habe an all die Leute gedacht, die getanzt, an der Bar gesessen und die Nacht genossen hätten.

„Sie sind alle aus unterschiedlichen Gründen dort, ob sie Stammgäste sind, ihr erstes Mal, sie feiern etwas. Es soll einfach eine unterhaltsame Umgebung sein, in der wir uns sicher fühlen, wo die Leute dich nicht verurteilen, dich angucken oder so“, sagte Godwin. „Du bist einfach du selbst, egal wie du aussiehst, als ob sich jeder einfach willkommen fühlt.“

„Es ist einfach verrückt zu glauben, dass jemand die Absicht hatte, da reinzugehen und irgendjemandem Schaden zuzufügen“, sagte er. „Es ist einfach traurig für Menschen, die irgendwo ein Zuhause finden und es ruiniert wird.“

Korrie Bovee, die sich als queer identifiziert, sagte, Club Q sei der Eckpfeiler einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die einander den Rücken stärken, in einer Stadt, in der verbale Belästigung keine Seltenheit ist und die Freiheit, man selbst zu sein, nicht immer in Schulen zu finden ist oder Kirchen.

„Meine Kinder leben hier“, sagte die 33-Jährige und wischte sich eine Träne aus dem Auge. „Es ist nur schwer zu wissen, dass ich meine Kinder in diesem Kontext erziehe.“

Roberts sagte, dass als schwarze queere Person die meisten Orte in Colorado Springs einladend wirken, aber es gibt immer diese „unterschwellige Nuance, zu erkennen, wo man ist“.

Im Club Q: „Du kannst tief durchatmen und du selbst sein.“

__

Forliti berichtete aus Minneapolis. Die assoziierten Presseautoren Jamie Stengle in Dallas und David Crary in New York trugen dazu bei.

Jesse Bedayn und Amy Forliti, The Associated Press