Website des Europäischen Parlaments nach russischer Terrorismusabstimmung von Cyberangriff getroffen – POLITICO

Die Website des Europäischen Parlaments war am Mittwoch einem „ausgeklügelten“ Cyberangriff ausgesetzt, der ihre Dienste störte, kurz nachdem die Mitglieder dafür gestimmt hatten, Russland zum staatlichen Sponsor des Terrorismus zu erklären.

„Ich bestätige, dass das Parlament einem externen Cyberangriff ausgesetzt war, aber die parlamentarischen Dienste leisten gute Arbeit, um das Parlament zu verteidigen“, sagte Dita Charanzová, tschechische Europaabgeordnete und für Cybersicherheit zuständige Vizepräsidentin des Parlaments, in einer Erklärung.

Ein anderer hochrangiger Parlamentsbeamter, der darum bat, nicht genannt zu werden, sagte: „Es könnte der raffinierteste Angriff sein, den das Parlament bisher erlebt hat.“

Der Angriff ist ein sogenannter Distributed-Denial-of-Service-Angriff (DDoS), bei dem massive Mengen an Datenverkehr an Server gesendet werden, um Internetnutzern den Zugriff auf Websites zu verwehren, Marcel Kolaja, Mitglied des Europäischen Parlaments für die tschechische Piratenpartei , Bestätigt.

DDoS-Angriffe werden von Hackergruppen verwendet, um zu stören und Chaos zu verursachen. Es entwickelte sich zu einem bevorzugten Instrument russischer Hacking-Gruppen wie Killnet, insbesondere um gegen politische Entscheidungen in europäischen Ländern zu protestieren, die Ukraine im Krieg zu unterstützen.

Der Angriff auf die Website des Europäischen Parlaments erfolgt, nachdem die Kammer am Mittwoch für die Annahme einer Resolution gestimmt hat, in der Russland wegen Moskaus Angriffen auf zivile Ziele in der Ukraine zum staatlichen Sponsor des Terrorismus erklärt wird.

„Wir haben einen starken Hinweis darauf, dass es tatsächlich von Killnet stammt, den Hackern mit Verbindungen zu Russland. Dies sind meine Informationen, aber sie sind unter Kontrolle. Sie haben nur den externen Zugriff auf die Website des Parlaments unterbrochen … Es sei denn, es gibt zusätzliche Angriffe von uns erwarten, dass es sehr bald zurück und zugänglich sein wird“, sagte Eva Kaili, griechisches Mitglied und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments.

„Heute Morgen wurde Russland in einem offiziellen Beschluss noch als Terrorstaat bezeichnet. Heute Nachmittag bricht das gesamte Netzwerk zusammen [the European Parliament],“ Alexandra Geese, Abgeordnete der Grünen, getwittert.

Belgiens nationales Cybersicherheitszentrum bestätigte, dass es eine Untersuchung auf EU-Ebene gibt, konnte aber keine weiteren Informationen zu dieser Angelegenheit liefern.

Pieter Haeck steuerte die Berichterstattung bei.