Astronomen hebben de James Webb Space Telescope gebruikt om terug in de tijd te kijken naar de vroege dagen van het universum – en ze hebben iets onverwachts ontdekt.

Het ruimteobservatorium onthulde zes enorme sterrenstelsels die bestonden tussen 500 miljoen en 700 miljoen jaar na de oerknal die het universum creëerde. De ontdekking zet bestaande theorieën over de oorsprong van sterrenstelsels volledig op zijn kop, volgens een nieuwe studie die woensdag in het tijdschrift Nature is gepubliceerd.

“Deze objecten zijn veel massiever dan iemand had verwacht”, zei co-auteur Joel Leja, assistent-professor astronomie en astrofysica aan Penn State University, in een verklaring. “We hadden verwacht dat we op dit moment alleen kleine, jonge babystelsels zouden vinden, maar we hebben sterrenstelsels ontdekt die net zo volwassen zijn als de onze in wat eerder werd gezien als de dageraad van het universum.”

De telescoop observeert het universum in infrarood licht, dat onzichtbaar is voor het menselijk oog, en is in staat om het zwakke licht van oude sterren en sterrenstelsels te detecteren. Door in het verre universum te kijken, kan het observatorium in wezen terugkijken in de tijd tot ongeveer 13,5 miljard jaar geleden. (Wetenschappers hebben vastgesteld dat het universum ongeveer 13,7 miljard jaar oud is.)

“De onthulling dat de vorming van massieve sterrenstelsels extreem vroeg in de geschiedenis van het universum begon, zet wat velen van ons dachten dat vaste wetenschap was, op zijn kop”, zei Leja. “We hebben deze objecten informeel ‘universumbrekers’ genoemd – en tot nu toe hebben ze hun naam eer aan gedaan.”

De sterrenstelsels zijn zo massief dat ze in strijd zijn met 99% van de modellen die vroege sterrenstelsels in het universum vertegenwoordigen, wat betekent dat wetenschappers opnieuw moeten nadenken over hoe sterrenstelsels zijn ontstaan ​​en geëvolueerd. De huidige theorie suggereert dat sterrenstelsels begonnen als kleine wolken van sterren en stof die in de loop van de tijd groeiden.

“We keken voor het eerst in het zeer vroege universum en hadden geen idee wat we zouden vinden”, zei Leja. “Het blijkt dat we iets hebben gevonden dat zo onverwacht is dat het eigenlijk problemen oplevert voor de wetenschap. Het roept het hele beeld van de vroege vorming van sterrenstelsels in twijfel.”

Leja en zijn collega’s begonnen met het analyseren van Webb-gegevens, samen met de eerste hoge-resolutiebeelden van de telescoop, nadat ze in juli waren vrijgegeven. De sterrenstelsels verschenen als grote lichtpunten en het team was verrast om ze te zien – zo verrast dat ze dachten dat ze een fout hadden gemaakt bij het interpreteren van de gegevens.

“Toen we de gegevens kregen, begon iedereen er gewoon in te duiken en deze enorme dingen kwamen er heel snel uit”, zei Leja. “We begonnen met het modelleren en probeerden erachter te komen wat ze waren, omdat ze zo groot en helder waren. Mijn eerste gedachte was dat we een fout hadden gemaakt en dat we die gewoon zouden vinden en verder zouden gaan met ons leven. Maar we moeten die fout nog vinden, ondanks veel proberen.”

Een manier om te bepalen waarom de sterrenstelsels zo snel groeiden, is door een spectrumbeeld van de sterrenstelsels te maken, waarbij licht in verschillende golflengten wordt gesplitst om verschillende elementen te definiëren, en om de ware afstand van de sterrenstelsels te bepalen, zei Leja. De spectroscopiegegevens zouden een meer gedetailleerd beeld geven van de sterrenstelsels en hun indrukwekkende omvang.

“Een spectrum zal ons onmiddellijk vertellen of deze dingen echt zijn,” zei Leja. “Het zal ons laten zien hoe groot ze zijn, hoe ver weg ze zijn. Het grappige is dat we al deze dingen hebben die we hopen te leren van James Webb en dit stond lang niet bovenaan de lijst. We hebben iets gevonden waarvan we dachten dat we het nooit aan het universum zouden vragen – en het gebeurde veel sneller dan ik dacht, maar hier zijn we dan.’

Het is ook mogelijk dat de sterrenstelsels die met Webb-gegevens zijn geïdentificeerd, eigenlijk iets heel anders zijn.

“Dit is onze eerste glimp tot nu toe, dus het is belangrijk dat we openstaan ​​voor wat we zien,” zei Leja. “Hoewel de gegevens aangeven dat het waarschijnlijk sterrenstelsels zijn, denk ik dat er een reële mogelijkheid is dat een paar van deze objecten verborgen superzware zwarte gaten blijken te zijn. Hoe dan ook, de hoeveelheid massa die we hebben ontdekt, betekent dat de bekende massa in sterren in deze periode van ons universum tot 100 keer groter is dan we eerder dachten. Zelfs als we het monster in tweeën snijden, is dit nog steeds een verbazingwekkende verandering.”