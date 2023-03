De voorzitter van de Duitse voetbalbond (DFB), Bernd Neuendorf, glimlachte een en al glimlach toen hij de journalisten begroette die deze week naar een media-evenement kwamen in de onlangs geopende DFB Academy in Frankfurt. Twaalf maanden nadat hij op de post was gekozen, maakte de 61-jarige de balans op van wat een moeilijk eerste jaar aan het roer was.

In zijn openingsverklaring aan verslaggevers benadrukte Neuendorf dat hij en zijn team niet gericht waren op snelle oplossingen, maar op langetermijnoplossingen, aangezien de DFB voor grote economische uitdagingen staat.

“Als het (mannen) nationale team succesvol is, gaat het goed met de DFB”, zei de penningmeester van de organisatie, Stephan Grunwald, die naast Neuendorf zat in het Academielokaal waar de media zich hadden verzameld.

Van de Champions League tot de tweede divisie

Na het falen van het nationale mannenteam om door te gaan uit de groepsfase, niet alleen in Qatar vorig jaar, maar ook tijdens het vorige WK in Rusland in 2018, is het de taak van Grunwald om de DFB financieel weer op de rails te krijgen.

“Het is vergelijkbaar met een club die degradeert van de Champions League naar de tweede divisie”, zei Grunwald, die uitlegde dat de inkomsten van het nationale team sterk afhankelijk waren van het succes op het veld. Hij zei dat zijn afdeling verwachtte dat de DFB voor het lopende fiscale jaar € 19,5 miljoen ($ 20,7 miljoen) zou verliezen.

“Zo kan het de komende 10 jaar niet doorgaan, want als dat zo is, bestaat de vereniging niet meer”, waarschuwde Grunwald.

Joshua Kimmich en zijn Duitse teamgenoten kwamen niet uit de groepsfase voor een tweede WK op rij Afbeelding: Nigel Keene/firo Sportphoto/foto alliantie

Hij merkte ook op dat een gebrek aan succes op het veld contractonderhandelingen met sponsors veel moeilijker maakte.

Van zijn kant verzekerde Neuendorf verslaggevers dat de DFB al veranderingen aan het doorvoeren was om de situatie op te lossen.

“Ik ben optimistisch dat we erin zullen slagen om dit structurele tekort weg te werken”, zei de DFB-voorzitter.

‘Relatie met FIFA kritiek’

Afgezien van de financiële problemen, ontstonden er ook spanningen tussen de DFB en de FIFA, het wereldbestuur van het voetbal, tijdens het WK in Qatar, met name rond een dreiging van de FIFA met sancties die de aanvoerder van het nationale team, Manuel Neuer, ervan weerhield een “one-love” -armband te dragen, zoals had gedaan bedoeld geweest. Neuendorf is het ook niet altijd eens geweest met Infantino over mensenrechtenkwesties.

Bernd Neuendorf (rechts) en Gianni Infantino (links) zijn het niet altijd eens over bepaalde kwesties Afbeelding: Federico Gambarini/dpa/picture Alliance

In een exclusief gesprek met DW na het media-evenement beschreef Neuendorf de relatie van de DFB met de FIFA als “professioneel kritisch”. Tegelijkertijd zei hij echter dat zijn vereniging zich het recht voorbehoudt om de schijnwerpers op het wereldlichaam te richten, wanneer en wanneer dat nodig is.

“Als grootste bond ter wereld vinden we dat we het recht hebben om eens goed te kijken naar wat er bij de FIFA gebeurt. En we graven ook dieper als we geen bevredigende antwoorden krijgen over bepaalde processen.”

Terwijl Neuendorf opmerkte dat de DFB en de FIFA veel overeenkomsten hadden, waaronder de ontwikkeling van voetbal wereldwijd, legde hij ook uit dat “voor mij vaak een gebrek aan transparantie is in de manier waarop beslissingen worden genomen.”

Ondersteuning voor Infantino een open vraag

Op woensdag komen vertegenwoordigers van de 211 aangesloten verenigingen van de wereldwijde organisatie bijeen voor het 73e FIFA-congres in de Rwandese hoofdstad Kigali. Een belangrijk punt op de agenda is de herverkiezing van Gianni Infantino als FIFA-voorzitter. De overwinning is verzekerd, want er is geen tegenkandidaat.

Toch zal er gestemd worden. Neuendorf zei dat of Infantino het testament van de DFB krijgt, afhangt van de informatie die de FIFA verstrekt over de veranderingen die Infantino in Qatar heeft toegezegd. Deze omvatten meer waarborgen voor de bescherming van werknemers, die tot nu toe niet zijn onthuld, ondanks verzoeken van de DFB.

“Ik herinner me zijn (Infantino’s) persconferentie in Doha en de beloften die hij daar deed”, zei Neuendorf. “Ik moet toegeven dat ik op dit moment niet echt het gevoel heb dat hier aan gewerkt wordt.”

‘De wil tot verandering is voelbaar’

De DFB-voorzitter zegt dat hij zich inzet voor verandering bij de FIFA. Maar de DFB zal zich in een betere positie bevinden om dat te doen als Neuendorf de verkiezingen voor de FIFA-raad wint in een stemming die in april wordt gehouden. Als hij een zetel in de Raad wint, heeft de DFB-voorzitter beloofd “de pijnpunten te blijven benadrukken”.

Neuendorf hoopt dat andere Europese verenigingen zijn kandidatuur zullen steunen en heeft de afgelopen weken actief aan de telefoon gewerkt. Vooral met zijn Noorse tegenhanger Lise Klaveness heeft hij regelmatig gesprekken gevoerd.

“De wil tot verandering is voelbaar”, zei Neuendorf. “Nu is het gewoon een kwestie van bondgenoten vinden.”

Dit artikel is overgenomen uit het Duits.