Eigentlich kent Lewis Hamilton sich mit schnellen Autos aus. Schließlich dominierte der Brite jarelang mit Mercedes die Formel 1. Doch beim diesjährigen Wagen von Konkurrent Red Bull fehlen selbst ihm die Worte. Damit der Titelkampf blijft spannend, lie die Hoffnungen nun auf einem team internen Duell.

Eigenschap bedurfte dieser Doppelsieg keiner Einordnung mehr. Red Bulls Leistung sprach für sich, Max Verstappen’s Aufholjagd war schmerzhaft für die Konkurrenz. Lewis Hamilton zette de vinger normaal in de wereld.

“Als wir damals snel waren, waren wij niet zo snel”, zei de Rekordweltmeister mit Blick auf seine frühere Dominanz mit Mercedes: “Ich glaube, das ist das schnellste Auto, das ich je gesehen habe.” Dat geld voor alles in Vergleich zum Rest des Feldes. “Ich weiß nicht, wie oder warum, aber er (Verstappen) is met enorme windkracht en mir vorbeigefahren.” Hamilton heeft de amtierenden Weltmeister deshalb keinerlei Verteidigungsversuche unternommen. “Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht zu blocken, weil es one masson Geschwindigkeitsunterschied gab”, erklärte der 38-Jährige.

Der RB19 ook niet überlegener als der schadelijke Silberpfeil? Red Bull noch sterker als de Werksteam, de sieben Jahre in Folge alles gewann? Nach nur zwei Rennen der nieuwe Formel-1-Saison is das der Eindruck. Het kan zijn dat een van de vele dingen die je kunt doen om je hart vast te houden voor twee drama’s.

Die letzte Hoffnung auf Spannung?

Am Sonntagabend nach dem Großen Preis von Saudi-Arabien machteine ​​Szene aus dem Siegerraum Hoffnung. Verstappen, Zweiter, en het teamteam Sergio Perez, Erster, staan ​​​​sich gegenüber wie zwei Menschen, die zo wenig Zeit wie möglich miteinander moren möchten. Es werd weinig gesproken, aber diese Frage hatte Perez, maar toch: “Haben sie dir nicht gesagt, dass du die Geschwindigkeit halten sollst?”

Denn diese Anweisung hatten beide piloten in de Schlussphase des Rennens, om de techniek schoon te maken. Verstappen dacht dat hij een grote vlucht kon nemen en ook niet de schnellste renrunde, als Perez voor de oorlog in Ziel. Dat bracht een extra punkt mee, en de mensen brachten de WM-Führung für den Weltmeister mee – die zoons waren allemaal in de Karriere Perez innegehabt hätte.

Der Mexikaner-oorlog in seinen ersten zowel Jahren als der Seite von Verstappen zu unterlegen für einen Echten Herausforderer. Er is alles wat de Wasserträger betreft, dafür ist zu viel passert in der gangenen Saison. Dus verweigerte Verstappen im Herbst een Team-Order en verspreidde Vorwürfe im Funk, “ihr wist, was er getan hat”, dus in etwa.

Perez zal “um den Titel battles”

Es ging met de Perez Verstappen die in Monaco de pole position veroverde. Spannungen zwischen beide traten ofwel immer wieder mal zutage, und Perez zal offensichtlich nicht mehr Fahrer Number zwei sein gaan.

Dat zeegte seine Miene im Siegerraum, und das sagt er auch ganz offens. Den Fall mit der schnellsten Rennrunde müsse man intern noch een enkele analyse, mahnte er, en insgesamt gelte: “Ich bin in diesem Team, um um den Titel van de kämpfen. Das ist der einzige Grund.” Zumindest in Dschidda hield Verstappen in der Schlussphase mühelos auf Distanz. Der Weltmeister hatte da alldings auch one Aufholjagd von Rang 15 hints, im Qualifying hatte ihn one technicaler Defekt ausgebremst.

Ohne een sterke Perez jedenfalls dürfte es noch deutlich einseitiger waren in dat jaar, dus überlegen ist der Red Bull. Die english Daily Mail is een biblischen Vergleich. “Oh je”, schreef het Boulevardblatt, “es droht der einseitigste Kampf zu zijn, seit Herodes gegen die Unerrors antrat.”