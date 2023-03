In Frankrijk braken zaterdag protesten uit over pensioenhervormingen.

President Emmanuel Macron legde een verhoging van de pensioenleeftijd op.

De politie verbood bijeenkomsten op een belangrijk plein in Parijs.

In heel Frankrijk gingen zaterdag mensen de straat op nadat president Emmanuel Macron een impopulaire pensioenherziening had opgelegd zonder parlementaire stemming.

De regering van Macron deed donderdag een beroep op een controversiële uitvoerende macht om het wetsvoorstel bij decreet door te drukken, wat legaal is volgens de grondwet.

De verhuizing heeft geleid tot verontwaardiging onder de politieke klasse en tot woedende protesten op straat, waardoor de 45-jarige leider een van zijn grootste uitdagingen kreeg, minder dan een jaar na zijn tweede en laatste mandaat.

De president heeft geen openbare opmerkingen gemaakt sinds het wetsvoorstel om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar erdoor werd gedrukt.

Een bron binnen zijn kring vertelde zaterdagavond echter aan AFP dat hij “de ontwikkelingen volgde”.

LEES | ‘Voel je bedrogen’: Duizenden protesteren tegen Macron’s opgelegde Franse pensioenhervorming

De politie verbood zaterdag bijeenkomsten op een belangrijk plein in Parijs tegenover het parlement na twee nachten van onrust op de site.

Maar duizenden demonstranten verzamelden zich in een ander deel van de hoofdstad, sommigen richtten barricades op straat op, staken vuilnisbakken in brand en vernielden reclameborden, zag een AFP-journalist.

Veiligheidstroepen vielen de demonstranten aan en vuurden traangas en waterkanonnen af ​​op Place d’Italie. Een politiebron zei dat agenten 81 mensen op of nabij de locatie hadden gearresteerd.

Er waren zaterdag protesten in andere dorpen en steden in het hele land nadat regionale vakbonden hadden opgeroepen tot een weekend vol demonstraties.

Ariane Laget, 36, was een van de ongeveer 200 demonstranten in het kleine zuidelijke stadje Lodeve.

‘We zijn het zat,’ zei ze.

Ze voegde eraan toe:

We hebben het gevoel dat we onder de voet worden gelopen en niemand luistert.

Duizenden gingen de straat op in de westelijke stad Nantes.

‘Dood aan de koning’, stond op een bordje, kennelijk verwijzend naar de president.

Sommige demonstranten gooiden met flessen naar leden van de veiligheidstroepen die wraak namen met traangas, zei een AFP-fotograaf.

In de zuidwestelijke stad Bordeaux zag een AFP-fotograaf vuilniscontainers in brand staan.

Vakbonden hebben opgeroepen tot een nieuwe dag van landelijke stakingen en bijeenkomsten op donderdag.

Opiniepeilingen suggereren dat ongeveer tweederde van de Fransen tegen de hervorming is, waardoor mensen ook langer moeten werken voor een volledig pensioen.

De populariteit van Macron is ook gekelderd tot 28%, volgens een peiling die zondag is gepubliceerd door de Journal du Dimanche – de laagste sinds de zogenaamde “Gele Hesjes”-beweging in 2019.

Een Franse gendarme schopt een straatbrand tijdens een demonstratie in Parijs tegen de Franse regering twee dagen nadat de Franse regering een pensioenhervorming zonder stemming heeft opgelegd met behulp van artikel 49, lid 3 van de grondwet. AFP FOTO: Julien de Rosa, AFP

Zeventig procent van de respondenten van een enquête onder meer dan 1900 mensen gedurende een periode van twee weken in maart – die eindigde vlak voordat de regering donderdag de hervorming doordrukte – zegt ontevreden te zijn over Macron.

De regering heeft gezegd dat het nodig is om te voorkomen dat het systeem afglijdt naar een tekort en om Frankrijk op één lijn te brengen met zijn Europese buren, waar de wettelijke pensioenleeftijd doorgaans hoger is.

Maar critici zeggen dat de veranderingen oneerlijk zijn voor mensen die op jonge leeftijd beginnen te werken in fysiek uitdagende banen, en voor vrouwen die hun carrière onderbreken om kinderen groot te brengen.

In het parlement hebben wetgevers van de oppositie twee moties van wantrouwen in de regering ingediend, die volgens parlementaire bronnen maandagmiddag zullen worden besproken.

Ze hopen genoeg steun te krijgen om de regering omver te werpen en de wet in te trekken.

Maar de regering van premier Elisabeth Borne zal naar verwachting grotendeels elke motie van wantrouwen overleven.

De motie zou steun nodig hebben van ongeveer de helft van de groep rechtse Republikeinen van de oppositie, een scenario dat als hoogst onwaarschijnlijk wordt beschouwd.

Franse gendarmes opereren in oproeruitrusting tijdens een demonstratie in Parijs, twee dagen nadat de Franse regering op grond van artikel 49, lid 3 van de grondwet een pensioenhervorming heeft opgelegd. AFP FOTO: Geoffroy Van der Hasselt, AFP

De protesten van zaterdag volgen op twee voorgaande nachten van onrust.

Duizenden mensen verzamelden zich vrijdagavond op de Place de la Concorde tegenover het parlement om hun frustratie te uiten.

Groepen mensen gooiden met flessen en vuurwerk naar de veiligheidstroepen, die reageerden door traangas af te vuren om te proberen het plein vrij te maken. De politie zei dat ze 61 arrestaties hadden verricht.

In de oostelijke stad Lyon probeerden demonstranten in te breken in een gemeentehuis en het gebouw in brand te steken, aldus de politie, die melding maakte van 36 arrestaties.

Protesten sinds half januari hebben enkele van de grootste menigten in decennia opgeleverd, maar de volksbeweging leek te beginnen af ​​te nemen in de dagen voordat de regering de wet oplegde.

De gemeentelijke afvalophalers van de hoofdstad gingen echter door met een voortdurende staking, waardoor tegen vrijdag naar schatting 10.000 ton afval op straat lag.

Een vakbondsvertegenwoordiger zei zaterdag dat stakers van drie verbrandingsovens buiten Parijs enkele vuilniswagens zouden doorlaten “om het risico op een epidemie te beperken”.

De politie zei dat vrachtwagens van vijf depots het werk hadden hervat.

In de energiesector heeft de CGT-vakbond gezegd dat stakers de productie in twee raffinaderijen tijdens het weekend stopzetten.

Vakbonden van de nationale spoorwegmaatschappij SNCF hebben er vrijdag bij de arbeiders op aangedrongen om opnieuw te blijven staken.

Macron plaatste de pensioenhervorming vorig jaar centraal in zijn herverkiezingscampagne.

Maar de voormalige bankier verloor in juni zijn parlementaire meerderheid na verkiezingen voor de Nationale Assemblee.