De geel-blauwe vlag van Oekraïne is een krachtig symbool geworden voor miljoenen mensen in de westerse wereld die hun solidariteit willen betuigen met de slachtoffers van de agressie van de Russische president Vladimir Poetin.

Officieel aangenomen in 1992, het jaar nadat Oekraïne onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie, vertegenwoordigt het spandoek de trots van het land op zijn status als de broodmand van Europa – stel je eens voor eindeloze tarwevelden onder een blauwe lucht.

In de begindagen van Ruslands grootschalige invasie van Oekraïne werden de kleuren getoond op enkele van de beroemdste bezienswaardigheden van Europa, van de Eiffeltoren tot de Brandenburger Tor.

In de loop van het jaar sindsdien heeft de vlag zich verspreid naar alle uithoeken van het continent en daarbuiten, in de handen van demonstranten, op officiële overheidsgebouwen in Londen en Washington, en in de ramen van privéwoningen en auto’s.

Brandenburger Tor in Berlijn | John Mcdougall/AFP via Getty Images Hoofdkantoor van de Europese Commissie | Nicolas Maeterlinck/AFP via Getty Images De televisietoren van München | Christof Stache/AFP via Getty Images De Eiffeltoren | Bertrand Guay/AFP via Getty Images

De vlag symboliseerde niet alleen het moedige verzet van Oekraïne in een oorlog die een einde maakte aan tientallen jaren van vrede in Europa – het werd al snel het kenmerk van Europese eenheid in het licht van de grootste door de staat gesteunde bedreiging voor de veiligheid van het continent deze eeuw.

Tijdens een bezoek aan Kiev in januari legde Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, het punt vast.

“Met de Maidan-opstand, 22 jaar na het verkrijgen van jullie onafhankelijkheid, zeiden jullie, Oekraïners: Wij zijn Europeanen”, zei Michel. “Dus vandaag ben ik naar Oekraïne gekomen om je te vertellen: we zijn allemaal Oekraïens.”

Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images Nancy Pelosi en vice-president Kamala Harris en Volodymyr Zelenskyy | Chip Somodevilla/Getty Images Julien De Rosa/AFP via Getty Images Bulent Kilic/AFP via Getty Images

Behalve politieke symbolen veroorzaakte de invasie van Poetin de grootste vluchtelingencrisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Binnen enkele weken haastten de Europese regeringen zich om miljoenen Oekraïners te verwelkomen, waarbij ze administratieve procedures oversloegen met een snelheid die sommigen de wenkbrauwen deed fronsen.

Benedicte Simonart was een van de oprichters van een in Brussel gevestigde ngo BEforUkraine, wiens logo de Belgische en Oekraïense vlaggen naast elkaar toont. Ze was “geslagen” door de saamhorigheid van die begindagen. “Het was ongelooflijk: mensen bleven naar ons toe komen, ze wilden zo graag helpen”, zei ze.

“We voelden ons heel dicht bij de Oekraïners”, voegde ze eraan toe. “Oekraïne is de deur naar Europa, het is bijna alsof het ons thuis is.”

Naarmate de oorlog voortduurt, is de Europese vastberadenheid stabiel gebleven op politiek niveau en in enquêtes onder de publieke opinie. De vraag is hoe lang dit gaat duren als het conflict voortduurt.

“Een jaar geleden kwam Europa heel sterk en zeer ondersteunend samen”, zegt Erik Jones, directeur van het Robert Schuman Centre for Advanced Studies van het European University Institute.

“Ik ben zeer geïnteresseerd om te zien wat dit op de langere termijn gaat doen in de manier waarop Europeanen over zichzelf denken”, voegde Jones eraan toe. “Nu we dit eenjarig jubileum naderen, denk ik dat het erg belangrijk is om ons af te vragen: hebben we dezelfde macht als gemeenschap om Oekraïne te steunen in wat een heel lang conflict kan worden?”

Voorlopig lijken Europa en Oekraïne dichterbij dan ooit. De Oekraïners maken, bij monde van hun president Volodymyr Zelenskyy, geen geheim van hun wens om lid te worden van de EU – hoe eerder, hoe beter.

En de krachtige symboliek van de vlag blijft de Europese steden kleuren, een gebaar dat wordt toegejuicht door Oekraïners die nu in Europa wonen.

“De vlag is erg belangrijk: het is het symbool van Oekraïne, en we moeten hem blijven tonen, erover praten, mensen eraan herinneren”, zei Artem Datsii. “Omdat de oorlog voortduurt.”

Datsii, 21, studeert aan de Universiteit van Genève (Zwitserland), waar hij voor de oorlog naartoe verhuisde. Zijn ouders, die in Kiev wonen, heeft hij al een jaar niet gezien, maar ze spreken elkaar regelmatig via de telefoon.

“Thuis is iedereen bang dat er iets zal gebeuren op de 24e”, zei Datsii, verwijzend naar de eenjarige invasie. “De Russen houden van verjaardagen.”