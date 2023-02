Als de afgelopen jaren ons iets hebben geleerd, is het dat waakzaamheid cruciaal is. We moeten wel goed observeren hoe virussen bij dieren zich ontwikkelen, en bereid zijn om een ​​sprong naar de mens te maken. We hoeven echter niet in paniek te raken. Nog niet in ieder geval.

Lees meer uit het archief van Tech Review

We zijn hier eerder geweest. Wetenschappers probeerden uit te zoeken hoe de vogelgriep in de jaren 2000 de sprong naar de mens zou kunnen maken, zoals Emily Singer schreef.

Het nauwlettend volgen van de steeds veranderende genomen van virussen heeft ons geholpen om door de covid-19-pandemie te navigeren. Het zal ook van vitaal belang zijn voor toekomstige bedreigingen van de volksgezondheid, zoals Linda Nordling vorig jaar schreef.

Het duurt lang om een ​​griepvaccin te maken. Maar de volgende generatie mRNA-vaccins zou kunnen beschermen tegen griep – samen met een heleboel andere virussen – en zou kunnen worden gemaakt in een fractie van de tijd die nodig is om bestaande vaccins te maken, zoals ik vorige maand schreef.

Nieuwe mutaties waardoor virussen van dieren op mensen kunnen overspringen, kunnen overal en altijd plaatsvinden. Maar dat zal sommige mensen er niet van weerhouden vol te houden dat ze zijn verzonnen door wetenschappers in een laboratorium. Shi Zhengli, die lange tijd coronavirussen in vleermuizen heeft bestudeerd aan het Wuhan Institute of Virology, kreeg tijdens de covid-19-pandemie met deze beschuldigingen te maken. Jane Qiu deed vorig jaar haar verhaal.

Tech Review behandelt pandemieën sinds 1956. Blijkbaar was het toen prima om te schrijven dat “de mensen van deze wereld zijn lastiggevallen door een lange reeks ontzagwekkende epidemieën.”

Van overal op internet

Hulpdiensten krijgen valse noodoproepen van de iPhones en Apple Watches van skiërs en fitnessliefhebbers die springlevend zijn. (De New York Times)

Dit is wat Amerikaanse staten doen met abortusrechten in 2023. Sommigen proberen deze rechten te beschermen, terwijl anderen proberen ze verder weg te nemen. (ProPublica)