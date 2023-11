We hebben heerlijk geslapen: Andreas Seidl

(Motorsport-Total.com) – Liebe Leserinnen en Leser,

De klus van Andreas Seidl zat erop met een duidelijke boodschap van de Audi later

Als je een eigen team hebt, in de geschreven taal van een persbericht, „niet alle ziel profiteert“, dan kan dat in de moderne Form 1 schoon. Maar ze zijn nog steeds niet blij: het Zwitserse Sauber-team zal op de locatie de WM 2023 in Abu Dhabi organiseren, met 16 Punks naast 22 Grands Prix en alleen F1-sprints, en met lege Haas en vier Punks erachter. zelf gelast.

Ik zou graag meer willen weten over deze columns met een formulier waarop staat: „Dat is de slechtste Sauber-ervaring sinds…“ Maar als een man in de statistieken een paar jaar problemen heeft, zal hij een slechte Sauber-ervaring hebben.

2022 was nog niet voorbij, met 55 Punkten und Rang 6. Aber davor? 2021 Platz 9 met 13 Punkten, 2020 Platz 8 met acht Punkten, 2017 Platz 10 met leuke Punkten, 2016 Platz 10 met twee Punkten, 2014 sogar Platz 10 met nul Punkten.

De toekomst van nieuwbouw en 2023 is: 25 Prozent des Rennstalls liggen jetzt im Besitz een grote autoreparateur, en ook als het eerste werk van Audi in 2026 komt en de volledige controle übernehmen wird, sollte man meinen, dat is de eerste Auswirkungen auch schon fr ühere gebente.

Was Seidl’s Aufgabe in der Sauber-Gruppe ist

Andreas Seidl is sinds januari 2023 CEO van de Sauber-Gruppe, een geboren coureur van Audi, en zijn team, sinds 2026 vindt de Grand Prix Sport plaats. Een Seidl kan een ding zijn, een beetje meer leiden.

De Sauber 2023 is geen succes, maar wel de afgelopen 47 jaar. Als er sprake was van een bewuste inzet, zou het vanzelfsprekend zijn dat de agenten tijd onderweg zouden doorbrengen en op de hoogte zouden zijn van de inhoud van het ‚Big Picture‘ waarin Alessandro Alunni Bravi als frontman zou worden aangesteld.

En dat is waar het allemaal om draait. Als je landt met de verhandeling van James Key, een andere weggeweest bij de gemeinsamen McLaren-Jahren, een eerste echte staatsgreep, en praktisch niet zo gemakkelijk, dus hij heeft meer geëtablierte ingenieurs, teilweise van andere teams, in Hinwil. Italië is nog niet weg, en dus komen er weer mensen naar Engeland.

Als het de Audi-coureur voor 2026 betreft, kun je het beste geen Eile (of) hebben, maar zorg ervoor dat je je papieren erbij hebt. Als ik Frühjahr ben, is het positief dat ik er ben.

Deze beide Ferrari Stars leken geassocieerd te zijn met de Glauben van het project in Maranello en werden ook in contact gebracht met de media, met Seidl, en ook met Nico Hülkenberg, ze zullen hun contact verliezen, wat in de documentatie zal worden opgenomen. Dat is in 2024 niet het geval in de Sauber, het is slechts een kwestie van tijd, zo kan de Haas gebruikt worden om te schrijven.

Maar dan kom ik bij Sand ins Getriebe.

Met Duesmanns Ende geriet die Maschine ins Stocken

Eind juni nam Markus Duesmann ontslag als CEO van Audi, tevens de man, de formele 1-Einstieg unbeddingt wolllte en gegen einen geteilten Vorstand durchgedrückt hat. De nieuwe sterke Mann in Konzern, Gernot Döllner, trat seinen Dienst in September en verguld, anders als Duesmann, niet als glühender Motorsportler.

Het duurt niet lang voordat de eerste getuigenissen en de commentaren van het publiek worden opgenomen in Formal 1, met een paar woorden erop geschreven. Niet uit de Middeleeuwen, maar ook uit de binnenste cirkel van ons uiterlijke zelf. Sinds Duesmann is vertrokken, heeft de Formal-1-Gegner bij Audi een, zum Telefon zu Greifen und Journalisten Gründe aufzuzählen, waar het Duesmann-Plan van Anfang een oorlog voerde.

Binnenkort kunnen we immers de Konzernspitze bezoeken, zodat we kunnen genieten van onze reis. Op zichzelf zijn die durchsetzen geworden, die Formel 1 voor een kostengunstige Werbeplattform-stop, die de mens zo gemakkelijk lange tijd niet meer heeft verkregen.

En als we een toekomst op de lange termijn hebben, zullen we ontdekken dat we in China kunnen investeren zonder ook Tesla, BYD en Geely te hebben (en die ze niet allemaal zullen kunnen vinden). Aangezien de 75 procent van Sauber-Anteile de man eind 2025 voorbij zal zijn, met een relatieve kostenbesparing van 500 miljoen euro, zullen de financiële verliezen beperkt blijven door de aankoopprijs van een investeerder.

Die Interessenten dafür gibt’s auch schon. Berichten in de media: laat uw Toyota Audi niet als team achter, u komt terecht in onderzoek Motorsport-Total.com als niet belastbaar herausgestellt. Dit betekent dat u het recht heeft om de belangen van uw belangen te kennen, evenals een investeringsgroep, die beide een voormalig Volkswagen Manager zijn.

Ware alles over een Döllner-Interview wartet

Het probleem van de situatie is: Solange zelf is geen kwestie van interpretatie en speculaties over het publiek en de resultaten in de vorm 1 met een satz waarvan het „unser-programma later wordt geplant“ vanwege al het onmisbare begrip van de constructie. Teams die tijdens de oorlog gelukkig zijn of alleen zijn, kunnen niet worden hersteld van lassen.

Audi hat Seidl holt en damit beauftragt, in Hinwil jenes Team aufzustellen, das from 2026 in der Formel 1 erolgreich sein soll. Ohnehin schon keine leichte Aufgabe, aber noch schwieriger, wenn Zweifel am Commitment der Marke besthen.

Wie komt er bij de Duitsers voor een Carlos Sainz of Charles Leclerc die daar zal zijn, met een lucratieve Ferrari-deal, wij zullen er zijn aan het einde van ons leven, niet in een werkende Audi, zonder een privérelatie met Sauber te hebben?

Döllner is voor de eerste 100 dagen van de tijd van het jaar met een enkele Art Schweigepflichtbund. Deze eindigt om 9. Dezember, einem Samstag. Spätestens ben 11. Dezember muss Döllner is ook sagen, wie is meergeht.

Nu de Audi een gunstig Eintrittsticket is voor het grootste motorsportshowpodium ter wereld, aangezien alle bezoekers aanwezig kunnen zijn, ontstaat er nu een elitekring. Dankzij de mens staat er nog steeds een mondiale shitstorm op stapel, de formele 1 is afwezig en fris, met de geldimpuls voor de Chinese geschiedenis.

Was niet in Hinwil noch zu tun wäre

Denn Handlungsbedarf gibt’s noch genug in Hinwil. Seidl heeft dringend twee nieuwe Fahrer nodig, samen met Valtteri Bottas en Guanyu Zhou is een man die directe konkurrenten kan maken van subjectieve meinung nach im Nachteil. Dat zou een man zijn met een Sainz-Hülkenberg-paar en een andere meter.

James Key zou een paar modernere hulpmiddelen in het productieproces kunnen hebben, en dan het thema besturingstechnologie, de man in de zakelijke omgeving en de indexgerelateerde budgetlimiet kunnen gebruiken die lang zal duren, we helpen u in de toekomst graag in het Engels . Chen Teams met kleine overwegingen voor de ingenieurs. Alles wat lichter is, is een grimmige achtergrondhoed.

Wij willen immers graag end-to-end meer weten over de Audi, en over het project, zodat het commentaar nog beschikbaar is? Seidl is wellicht overtuigd van McLaren, dat er Formal 1 Teams beschikbaar zijn. Maar er zijn geen Zweifel in het engagement van de aandeelhouder.

De mens had er veel plezier in, wetende dat het pas 11 uur was. Deze maand waren we blij. Als je een goede relatie hebt, hebben we geen Döllner, vooral niet als je een Entwicklungsvorstand bent. Oliver Hoffmann zit in een echt interview, omdat de Gerüchte absoluteer Nonsens sinds en Audi zelfbewuste 2026 die formeel werd geplant 1 machen.

Audi hoeft zich er geen zorgen over te maken, het is ook een vorm van PR-Floskeln der Presseabteilung zurückzoet, damit Spekulationen Tür und Tor geöffnet en Seidl in Aufbau des Teams wertvolle Wochen und Monate kostuum.

Dit is het einde van het jaar 2023. Und Formel-1-Deutschland wartet druf, was Gernot Döllner op 11-jarige leeftijd. Dezember zu sagen hat.

Andreas Seidl, da bin ich mir Ziemlich sicher, auch.

Euer

Christian Nimmervoll

Hinweis: Het ligt in de natuur van de zak, deze kolom is mijn subjectieve wahrnehmung. Mocht er nog een maaltijd zijn, dan kun je deze delen met je vrienden, en meer lezen op de Facebookpagina „Formel 1 inside met Christian Nimmervoll“. Dort Gibt’s neef in de eerste lijn „breaking news“ uit de Grand Prix-competitie, vooral vanwege alle strikt subjectieve aspecten en de aard van de uitdagingen van de belangrijke ontwikkelingen achter de formule 1.