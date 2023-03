Bel gewoon Pedro Pascal een totale hot shot.

Ja, fans zijn helemaal onder de indruk van zijn optreden als Joel Miller in De laatste van ons. Maar wat echt wat aandacht verdient, is de ochtendkoffiebestelling van de acteur.

Nadat een TikTok-video viraal ging voor het opvangen van een glimp van Pedro’s Starbucks-beker, besloot de 47-jarige wat plezier te hebben met het gebabbel rond zijn favoriete drankje.

Eens vroeg een fotograaf aan Pedro: “Hoeveel koffie heb je in dat kopje?” hij antwoordde: “12.” Wat zeg je?!

Hoewel hij misschien overdrijft, is Pedro’s bestelling niet bepaald bedoeld voor koffie-beginners, aangezien het label in de virale video zag dat hij in februari een iced quad-espresso had besteld in een venti-beker met extra ijs en zes – ja zes – shots.

Ter referentie: één shot espresso bevat ongeveer 63 mg cafeïne, wat betekent dat Pedro tot wel 400 mg cafeïne zou kunnen genieten in slechts één Starbucks-bestelling.