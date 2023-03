Maar dit jaar waren er al vier bijna-ongelukken waarbij vliegtuigen betrokken waren, waaronder een hartverscheurend moment toen een FedEx-vrachtvliegtuig binnen 30 meter van de landing kwam bovenop een straalvliegtuig van Southwest Airlines dat opstijgt in Austin, Texas. De FAA onderzoekt alle vier.

Samen roepen deze incidenten vragen op over de gezondheid van een industrie waarvan de activiteiten enorme omwentelingen hebben doorgemaakt, waarbij Covid-19 het reizen naar een dieptepunt deed dalen om het vorig jaar weer te zien stijgen, aldus voormalige veiligheidsfunctionarissen en ongevallenonderzoekers. De bezorgdheid is al duidelijk op Capitol Hill, waar wetgevers bezig zijn met een ingrijpende herziening van het luchtvaartbeleid die later dit jaar zal plaatsvinden. Het komt ook op een moment dat de keuze van president Joe Biden om de FAA te leiden is uitgesteld vanwege Republikeinse bezwaren over zijn relatief schaarse luchtvaartachtergrond; hij krijgt woensdag eindelijk een hoorzitting in de Senaat.

“De afgelopen weken hebben we verschillende zeer zorgwekkende bijna-ongevallen gezien die bijna massale dodelijke ongevallen waren”, zei senator. Ted Cruz (R-Texas) zei tijdens een congreshoorzitting op 15 februari. Hij vroeg Billy Nolen, de waarnemend FAA-beheerder: “Wat kan er nog meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat het volgende bijna-ongeval geen gruwelijke tragedie wordt?”

Als reactie hierop drong Nolen erop aan dat het nationale luchtvaartsysteem, inclusief de getrainde piloten, luchtverkeersleiders en veiligheidsnormen, werkt zoals ontworpen en dat het vliegende publiek veilig is.

In antwoord op vragen over het Austin-incident zei Nolen: “Het is niet wat we zouden verwachten dat er zou zijn gebeurd, maar als we nadenken over hoe we zowel onze verkeersleiders als onze piloten trainen, werkt het systeem zoals het is ontworpen om te voorkomen wat je zegt dat zou kunnen gebeuren.” een afschuwelijk resultaat zijn geweest.”

Maar Nolen heeft ook een top bijeengeroepen die deze maand bijeenkomt om mogelijk ontluikende veiligheidsbedreigingen te bekijken, waarbij hij de industrie en vakbondsvertegenwoordigers vraagt ​​om de programma’s van de FAA te herzien en veranderingen voor te stellen. Bij de aankondiging van de top schreef Nolen dat het bureau ook interne gegevens zal onderzoeken en zal proberen te begrijpen waarom bepaalde veiligheidsprotocollen “niet zo effectief lijken te zijn als ze ooit waren”.

“Ik denk dat het een goed moment is om te stoppen en te zeggen: ‘Is er iets dat we missen en is er iets dat we anders kunnen doen’ om dit hoge niveau van veiligheid waar we van genoten te behouden”, zei Nolen, die ook de FAA’s veiligheidschef.

Senaatsvoorzitter voor Koophandel Maria Canwell (D-Wash.) leek niet verzacht en vertelde verslaggevers na die hoorzitting dat de piek van bijna-rampen aantoont dat “het systeem moet worden verbeterd”. Ze zei bezorgd te zijn dat de FAA niet over de juiste technologie of personeel beschikt.

Naast de bijna-ongevallen, komt de top ook op de hielen van een ineenstorting van vakantiereizen waarbij Southwest Airlines ongeveer 16.000 vluchten annuleerde omdat het worstelde om te herstellen van een winterstorm, en de FAA’s eigen snafu met betrekking tot een computersysteemfout waardoor vluchten naar urenlang landelijk aan de grond zitten.

De FAA moet nog beslissen of de vier bijna-botsingen van dit jaar tot de ernstigste reeks incidenten behoren, die waarbij een botsing “nauwelijks vermeden” werd.

Maar zelfs de gegevens van de FAA over incidenten op het tweede niveau met commerciële vliegtuigen laten een vergelijkbaar patroon zien: van 2018 tot 2022 laten de gegevens 19 incidenten zien die volgens haar een “aanzienlijk potentieel” hebben voor een botsing, waaronder vijf incidenten alleen al in 2022. (POLITICO’s analyse van deze cijfers sluit ook helikopters en vliegtuigen voor algemene luchtvaart uit.) Als alle incidenten van 2023 in het tweede niveau zouden worden ingedeeld, zou dit bijna gelijk zijn aan het totaal voor heel 2022.

Een record van veiligheid in gevaar

Het afgelopen decennium zijn een handvol mensen aan boord van commerciële luchtvaartmaatschappijen omgekomen, waaronder een aflevering uit 2018 waarin een passagier van Southwest Airlines gedeeltelijk uit een verbrijzeld raam in de lucht bij Philadelphia werd gezogen. Maar sinds juli 2013, toen een Boeing 777 van de Zuid-Koreaanse Asiana Airlines tegen een zeewering botste en uit elkaar brak bij de landing op San Francisco International Airport, is er in de VS geen dodelijke crash met een commercieel vliegtuig meer gebeurd sinds juli 2013, waarbij drie mensen om het leven kwamen.

De laatste dodelijke crash waarbij een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij betrokken was, was in 2009, toen een klein regionaal vliegtuig van Colgan Air namens het inmiddels ter ziele gegane Continental Airlines in ijzige omstandigheden neerstortte, waarbij alle 49 mensen aan boord en één op de grond om het leven kwamen.

Elk van de incidenten van dit jaar wordt afzonderlijk onderzocht door zowel de FAA als de NTSB, een onafhankelijk bureau. Maar die onderzoeken zullen waarschijnlijk meer dan een jaar in beslag nemen. Ondertussen is de toename van bijna-ongevallen een waarschuwingssignaal dat er iets niet klopt in de manier waarop luchtvaartmaatschappijen en het bureau dat toezicht op hen houdt, functioneren, zeiden wetgevers, voormalige piloten en voormalige crashonderzoekers.

Op 13 januari a Delta Air Lines-vlucht opstijgen vanaf John F. Kennedy International Airport moest stoppen om te voorkomen dat het een ander vliegtuig zou raken dat 300 voet ervoor was gekruist. Iets meer dan een week later kruiste een vlucht van United Airlines een landingsbaan op ongeveer 350 meter hoogte voor een klein vrachtvliegtuig op Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. Toen kwam de bijna-botsing van 4 februari tussen een FedEx-vliegtuig en een Southwest-jet op Austin Bergstrom International Airport.

In Austin landde het FedEx-vliegtuig tijdens slecht weer toen de vrachtpiloot de Southwest-vlucht eronder in het oog kreeg, zei Jim Cox, een voormalige piloot en uitvoerende voorzitter van de luchtvaartveiligheid bij de vakbond Air Line Pilots Association. Volgens de FAA hadden beide vliegtuigen toestemming gekregen om dezelfde landingsbaan te gebruiken.

De FAA zou alle drie de incidenten als “ernstig” moeten classificeren, zei Alan Diehl, een voormalig crashonderzoeker van de National Transportation Safety Board, eraan toevoegend dat met name het incident in Austin “toonde wat ik beschouwde als twijfelachtig gedrag van de verkeersleider”.

Ted Cruz vroeg Billy Nolen, de waarnemend FAA-beheerder: “Wat kan er nog meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat het volgende bijna-ongeval geen gruwelijke tragedie wordt?” | Anna Moneymaker/Getty Images

‘Ted Cruz heeft gelijk,’ zei Diehl. “We hadden veel geluk dat we niet kijken naar honderden slachtoffers bij alle drie de incidenten.”

Een vierde incident vond plaats op 22 februari, toen een vlucht van Mesa Airlines gedwongen werd een landing op 2,1 mijl van de landingsbaan op Hollywood Burbank Airport in Californië te stoppen. Luchtverkeersleiders hadden toegestaan ​​dat een SkyWest-vlucht tegelijkertijd van dezelfde landingsbaan opstijgt, aldus de FAA.

Sommige voormalige luchtvaartveiligheidsfunctionarissen zeggen dat de getoonde problemen waarschijnlijk ten minste gedeeltelijk het gevolg zijn van de pandemie en de manier waarop deze het luchtvaartpersoneel heeft hervormd, waarvoor er niet noodzakelijkerwijs een snelle oplossing is.

In 2020, toen de pandemie het luchtverkeer tot een historisch dieptepunt dwong, schrapte de luchtvaartindustrie meer dan 90.000 banen door middel van buy-outs en stimulansen voor vervroegde pensionering, en bereikte in november een dieptepunt van 364.471 fulltime werknemers, volgens het Bureau of Transportation Statistics.

Terwijl het aantal vluchten weer omhoogschoot naar het niveau van voor de pandemie, heeft de industrie de afgelopen twee jaar alleen al meer dan 100.000 nieuwe luchtvaartmedewerkers aangenomen om aan de vraag te voldoen. Nu heeft het personeelsbestand van luchtvaartmaatschappijen die zelfs vóór de pandemie overtroffen met 473.349 fulltime werknemers in december 2022, meldde het bureau.

“Ik denk dat het Amerikaanse volk een beetje verbrand is door het falen van ons transportsysteem en het feit dat we de menselijke infrastructuur in de luchtvaart echt zullen moeten herbouwen”, zegt Jim Hall, een onafhankelijke luchtvaartadviseur die voorzitter was van de NTSB van 1993 tot 2001. “We hebben een heleboel gekwalificeerde piloten, monteurs en stewardessen verloren en we hebben gezien hoe dat de luchtvaart heeft beïnvloed in de afgelopen 12 tot 18 maanden. Wat je nu aan het doen bent, is een herscholing van het systeem.”

De personeelsbezetting van de luchtverkeersleiding van de FAA, die al jaren problematisch is, deels vanwege een golf van pensioneringen in combinatie met hoe lang het kan duren voordat nieuwe medewerkers hun opleiding hebben voltooid, is ook een stukje van de puzzel.

Het agentschap heeft ongeveer 14.000 luchtverkeersleiders in het hele land, volgens de vakbond National Air Traffic Controllers Association, die weigerde commentaar te geven op de golf van bijna-ongevallen. In juli vertelde NATCA-leider Rich Santa op een brancheconferentie dat het verloop sneller gaat dan het inhuren van controllers, zelfs nu de vraag naar vluchten stijgt.

Een vaardigheidskloof in de hele branche

Deze massale uittocht van personeel in vele sectoren van het luchtvaartpersoneel creëert een lacune in vaardigheidsniveaus die niet alleen kan worden opgevuld door nieuwe aanwervingen, met name in functies zoals piloten en luchtverkeersleiders die uitgebreide training vereisen. Om de besturing van een commercieel vliegtuig over te nemen, moet een piloot eerst 1.500 vlieguren hebben gehad. En het kan jaren duren voordat een luchtverkeersleider als volledig gekwalificeerd wordt beschouwd.

Diehl, de voormalige crashonderzoeker, was het ermee eens dat de luchtvaartindustrie “zich nog aan het aanpassen is aan een post-pandemische omgeving”.

“We weten ook dat er een tekort aan piloten is, deels vanwege pensioneringen”, zei Diehl. ‘Ik zeg niet dat het een factor was bij een van die drie incidenten. Maar over het algemeen zien we een instroom van nieuwe mensen en eerlijk gezegd een verlaging van nieuwe normen.”

Nolen van de FAA verwierp het idee dat personeelsproblemen bijdragen aan lagere normen, en merkte op dat de FAA van plan is nieuwe luchtverkeersleiders in dienst te nemen en dat de luchtvaartindustrie nieuwe piloten inhuurt om aan de vraag te voldoen.

“De industrie heeft veel gedaan, net als het bureau,” zei Nolen. “We liggen op schema om dit jaar 1.500 luchtverkeersleiders aan te nemen en volgend jaar zullen we nog eens 1.800 luchtverkeersleiders aannemen. Er wordt veel aangenomen.”

Maar Hall, de voormalige NTSB-voorzitter, zei dat een koortsachtig aanwervingstempo geen gat in ervaring oplost. Hij suggereerde dat dit een bijzonder acuut probleem is als het gaat om de toenemende drang om meer “zelfcertificering” van de industrie toe te staan, waarop de FAA dan gewoon toezicht houdt.

“Als je niet de kennis en expertise hebt om het systeem te bedienen, kijk je naar mogelijke storingen die levens kunnen kosten”, zei Hall. “Zowel in de cockpit als in de toren zullen we goed moeten opletten en de FAA moeten steunen om haar toezicht op de industrie weer op te bouwen en het Congres aan te moedigen hun toezicht opnieuw op de luchtvaart te richten.”

Cox zei dat de incidenten “geen gemeenschappelijke noemer hebben” en dat het moeilijk is om een ​​oplossing te vinden als er geen rode draad is.

Hij suggereerde dat de NTSB-onderzoeken uiteindelijk het beste instrument zullen blijken te zijn om eventuele toekomstige veranderingen aan te pakken.

“Ik denk dat we op dit moment geduld moeten hebben om de juiste antwoorden te krijgen, niet het snelle antwoord”, zei Cox.