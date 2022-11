WBC entfernt russische und belarussische Boxer aus der Rangliste | Box-News

Russische und belarussische Boxer werden aus der WBC-Rangliste entfernt und unter der Autorität der Sanktionsbehörde vom Wettbewerb um Titel ausgeschlossen.

Der WBC kündigte zunächst an, am Tag nach der Invasion des Landes in der Ukraine am 24. Februar dieses Jahres kein Boxen in Russland zu genehmigen.

Aber auf dem Kongress der Sanktionsbehörde in Mexiko am Dienstag kündigte WBC-Präsident Mauricio Sulaiman an, dass Boxer aus Russland und Weißrussland aufgrund des anhaltenden Konflikts aus ihrer Rangliste gestrichen würden.

„Alle Kämpfer aus Russland und Weißrussland werden aus der WBC-Rangliste gestrichen“, sagte Sulaiman.

„Die WBC wird keine Kämpfe in diesen beiden Ländern genehmigen, und kein Staatsbürger dieser beiden Länder kann um einen WBC-Meistertitel kämpfen.

„Ich möchte den Athleten, den Veranstaltern und den Mitgliedern der Boxindustrie aus Russland und Weißrussland, die unter diesen Folgen der Aktionen außerhalb des Rings leiden werden, unser tiefes Bedauern ausdrücken.

„Die WBC glaubt an Frieden, glaubt an Fairplay und glaubt an Menschenwürde.“