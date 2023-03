CNN

Wayne Shorter, een Grammy-winnende saxofonist en componist die heeft bijgedragen aan het vormgeven van het geluid van de hedendaagse jazz, is volgens zijn publicist overleden.

Hij werd 89.

Shorter stierf donderdag in Los Angeles, vertelde zijn publicist Cem Kurosman van Blue Note Records in een e-mail aan CNN. Er werd geen doodsoorzaak gedeeld.

Shorter is genomineerd voor 23 Grammy’s en heeft 12 keer gewonnen. Zijn allereerste Grammy-nominatie was in 1973 bij de 15e Grammy Awards, met zijn meest recente overwinning in januari van dit jaar voor de beste geïmproviseerde jazzsolo-uitvoering voor ‘Endangered Species’.

Op 16-jarige leeftijd begon Shorter op de klarinet, maar later richtte hij zich op de tenorsax voordat hij in 1952 naar de New York University ging. Na zijn afstuderen in 1956 speelde hij met jazzpianist Horace Silver totdat hij werd opgeroepen voor het leger waar hij diende twee jaar, volgens de biografie van de kunstenaar op Bluenote.com.

