Wayne Rooney: Als ehemaliger Premier-League-Star in Dubai Sushi rollt, kreisen seine Gedanken um Alex Ferguson

Wayne Rooney hält mit einer sehnigen Hand die Bambusmatte fest, während die andere damit beschäftigt ist, Reis in Lachs- und Avocadoscheiben zu mischen.

Sorgfältig befeuchtet der ehemalige Premier-League-Fußballer, der eine leuchtend orangefarbene Schürze trägt, die Mischung mit Essig und Wasser, bevor er sie in eines der gerösteten Algenblätter, bekannt als Nori, einwickelt.

Nachdem er sein Messer nass gemacht hat, schneidet Rooney die Sushi-Säule langsam in mundgerechte Stücke und tritt zurück, um seine Handarbeit zu inspizieren.

„Ich bezweifle, dass das irgendjemand essen will“, lächelt er schüchtern und wird rot, als er merkt, dass er mit seinen Händen nicht ganz so gut ist wie mit seinen Füßen.

Rollendes Sushi mit CNN in einem Restaurant in Dubai, 230 Meter über der legendären künstlichen Insel Palm Jumeirah, ist weit entfernt von dem Viertel Croxteth in Liverpool, wo Rooney geboren wurde.

Rooney wird vom ansässigen Sushi-Koch Moon Kyung Soo herzlich willkommen geheißen, der seine Aufregung über das Treffen mit einem ehemaligen Teamkollegen eines der Idole seines Landes, dem Südkoreaner Park Ji-Sung, nicht unterdrücken kann. Das Paar verstand sich gut und Küchenchef Moon nennt das fertige Gebräu stolz „The Rooney Roll“.

Das japanische Gericht ist im Rooney-Haushalt kein üblicher Menüpunkt, gibt der ehemalige Spieler von Manchester United zu, der sagt, dass seine Palette eher an Spaghetti Bolognese oder Pfannengerichte gewöhnt ist.

Die Ernährung des 37-Jährigen ist typisch für seinen Charakter – obwohl er seit fast 20 Jahren Spitzenfußball spielt, ist er nicht auffällig oder eingebildet und es ist ihm fast peinlich, vor der Kamera zu stehen.

Rooney trägt eine schwarze Baseballmütze, ungebügelte Chinos und ein unauffälliges Poloshirt. Es ist bezeichnend, dass Rooney eher glaubt, dass seine Arbeitsmoral seine größte Stärke auf dem Platz war als seine sprunghaften Dribbling-Fähigkeiten, seine boxerähnliche Kraft oder sein blitzschnelles Tempo.

„Das ist eine Fähigkeit … die größte Fähigkeit, die man haben kann. Darauf bin ich wahrscheinlich jeden Tag am stolzesten“, erzählt Rooney Becky Anderson von CNN, während er einen Blick auf ein Highlight der Skyline der Stadt, das höchste Riesenrad der Welt, Ain Dubai, wirft.

Englands Rekordtorschütze ist vor den Globe Soccer Awards in der Stadt, einer internationalen Zeremonie, die das Beste feiert, was der Sport zu bieten hat.

Zu den Nominierten für den besten Spieler der Männer gehören der jüngste Ballon D’Or-Gewinner Karim Benzema und der Real Madrid-Teamkollege des Franzosen, Thibaut Courtois. Bei den Damen sind Alexia Putellas, Star des FC Barcelona, ​​und Lucy Bronze, Verteidigerin der Engländerin, angetreten.

CNN hat sich mit den Awards zusammengetan, die jetzt in ihrer 13. Ausgabe stattfinden, um bei der diesjährigen Zeremonie am 17. November die Kategorie CNN Off the Pitch zu lancieren. Die Auszeichnung würdigt die Leistungen einer Einzelperson, eines Vereins oder einer anderen Fußballorganisation für ihren Einfluss auf die Gesellschaft insgesamt und Kultur sowie karitative Arbeit.

Rooney selbst ist für einen Preis nominiert, der seine Spielerkarriere feiert – und seine zwei Jahrzehnte lange Achterbahnfahrt an der Spitze des Sports war zweifellos etwas Besonderes.

„Der herausragende Moment … ist mit meinem Team, wenn Sie eine Trophäe gewinnen und diese und die Feierlichkeiten, die Sie anfänglich nach diesem Spiel haben, hochheben. Dafür arbeitest du so hart … Deshalb spielst du“, erinnert sich Rooney.

„Eigentlich war der beste Titel der erste Premier-League-Pokal, den wir gewonnen haben“, verrät er mit Blick auf den Titelerfolg von Manchester United in der Saison 2006/2007.

„Ich saß tatsächlich zu Hause … und wenn Chelsea nicht gewonnen hat, haben wir die Liga gewonnen. Ich hatte meine Kleider gebügelt, um auszugehen, aber ich wollte nichts verhexen. Wie auch immer, Chelsea hat nicht gewonnen, also erinnere ich mich nur daran, dass das Telefon klingelte und wir eine großartige Nacht hatten.

Das temperamentvolle Talent gab 2002 im Alter von 16 Jahren sein Debüt in der Premier League für seinen Heimatverein Everton. Sein Debüttor – ein atemberaubender Treffer, der am damaligen Arsenal-Torhüter David Seaman vorbeischoss – ist in die Premier League-Folklore eingegangen

Rooney, der als herausragendes Talent seiner Generation gilt, war der erste Mann, der 50 Tore für die englische Nationalmannschaft erzielte, und überholte damit auch Bobby Charltons langjährigen Rekord als bester Torschütze von Manchester United. Nebenbei gewann er fünf Meistertitel und spielte in drei Champions-League-Endspielen.

Man könnte meinen, dass Rooney nach einer so zermürbenden Karriere eine dringend benötigte Pause bevorstand. Doch im Alter von 37 Jahren hat er sich stattdessen dem Coaching zugewandt.

Er zog im Juli nach Washington, um DC United zu leiten, ein Team, mit dem er einige Zeit spielte. Es wird keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass das Franchise das Schlusslicht der MLS Eastern Conference beendet hat, aber das scheint Rooney nicht zu stören.

„Ich liebe es. Der Versuch, Spieler zu entwickeln, junge Spieler, aber auch diese Beziehung zu den älteren Spielern zu haben und zu versuchen, sie zu entwickeln.

„Das Reizvolle daran, offensichtlich nach DC zurückzukehren und als Cheftrainer zu arbeiten, war für mich, wenn man sich all die großen Teams und die Kultur ansieht, sie ist so vielfältig mit verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen Religionen.“

Während Rooney vorerst glücklich in den USA ist, ist klar, dass seine langfristigen Ambitionen näher an seiner Heimat liegen.

„Offensichtlich sind Everton und Manchester United die beiden Vereine, die mir sehr am Herzen liegen, also wäre es ein Traum, einen von ihnen beiden zu leiten“, gibt er zu, wobei letzterer derzeit von seinem ehemaligen englischen Teamkollegen Frank Lampard trainiert wird.

„Ich sammle immer noch viele Erfahrungen mit dem, was ich tue. Sie wollen lernen, und ich möchte zu Everton oder Manchester United, ich möchte dort reingehen und in der Lage sein, die beste Version von mir zu geben.

„Ich wäre naiv zu sagen: ‚Ich werde Manchester United im nächsten Jahr oder so managen.‘ Für mich geht es darum, die Arbeit zu investieren und mich weiterzuentwickeln, und wenn ich das mache und ich es richtig mache, dann spüre ich, dass diese Jobs, diese Möglichkeiten irgendwann zu mir kommen werden.“

Rooneys Amtszeit bei DC United folgt auf eine turbulente Amtszeit beim englischen Klub Derby County.

Der Verein ging in die Verwaltung, nachdem die Schulden in die Höhe geschnellt waren und es den Spielern nicht gelang, ihre Löhne auszuzahlen. Nach Abzug von Punkten wegen finanziellem Missmanagement stieg Derby schließlich ab, aber Rooney wurde für seine Bemühungen gelobt, sie in der Meisterschaft, der zweiten Liga des englischen Fußballs, zu halten.

„Ich bin stolz auf das, was wir dort erreicht haben … wir sind abgestiegen, aber ohne die Abzüge wären wir in der Division geblieben.

„Wir standen vor so vielen Schwierigkeiten und Hindernissen, die wir überwinden mussten“, beklagt Rooney.

„Ich gebe ihnen [sic] Spieler so viel Lob, weil ich denke, es waren 21 Debüts von der Akademie … Es gibt Spieler, die vielleicht nicht einmal eine Karriere im Fußball hatten, die jetzt eine haben [one].“

Wenn er nach Rat sucht, hat Rooney keinen Mangel an Mentoren, auf die er zurückgreifen kann.

David Moyes, jetzt Trainer von West Ham, gab ihm 2002 sein Debüt als 16-Jähriger, LaLiga-Sieger Fabio Capello trainierte ihn für eine Zeit in England, und Rooney beendete seine United-Karriere unter dem zweifachen Champions-League-Sieger José Mourinho .

Aber er sagt, sein größter Einfluss sei der erfolgreichste Trainer des Manchester-Clubs, Alex Ferguson, gewesen, der ihn für eine damalige Rekordsumme für einen Teenager von fast 50 Millionen Dollar für den Club unter Vertrag genommen habe.

„Es war großartig, für ihn zu spielen, er ist der Grund, warum ich bei Manchester United unterschrieben habe, um für ihn zu spielen. Der beste Rat, den ich bekam … war von Alex Ferguson, [and it] war [that] Das Schwierigste im Leben ist, jeden Tag hart zu arbeiten. Und das ist das Beste. Das ist mir immer hängengeblieben.

“Aus fußballerischer Sicht, aus Trainersicht, wirst du natürlich Fehler machen, du wirst Dinge falsch machen, aber es gibt keine Entschuldigung dafür, nicht zu arbeiten.”

Seit Ferguson im Jahr 2013 zurückgetreten ist, hat Manchester United kaum Erfolg gehabt. Seit der Übernahme des Vereins durch die Abu Dhabi United Group im Jahr 2008 hat der 20-malige englische Ligasieger den Derby-Rivalen Manchester City auf und neben dem Feld hinter sich gelassen.

Erik ten Hag hat im Sommer das Traineramt übernommen und der Niederländer hat einige beeindruckende Siege eingefahren, die die Stimmung in Old Trafford gehoben haben. Während Rooney in Dubai war, bescherten die Tore von Fred und Bruno Fernandes dem Klub aus Manchester einen dominanten Sieg über Tottenham Hotspur.

„Das ist das Beste, was ich seit langem bei Manchester United gesehen habe“, sagt Rooney. „Ich denke, Sie können sehen, was er zu tun versucht. Hohe Energie, hohes Pressing mit dem Team und es war sehr schwierig für Tottenham, gegen ihn zu spielen.

Der einzige schwarze Fleck bei dieser Leistung war Starspieler Cristiano Ronaldo, der einige Minuten vor Schluss durch den Tunnel ging, weil er nicht auf das Spielfeld kam. Ten Haag suspendierte den Spieler später, aber Ronaldos klarer Spielwille ist laut Rooney ein positives Zeichen für einen Trainer.

„Fußball ist emotional und man will Spieler, die auf dem Platz stehen wollen. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Spieler aussteigt und nicht glücklich ist. Ich habe es selbst gemacht“, sagt Rooney, der in seiner erfolgreichsten Zeit bei United mit Ronaldo spielte.

Wenn Rooney seine Karriere als Spieler bereut, dann seine Leistung für England bei internationalen Turnieren.

Im Alter von 18 Jahren wurde Rooney der jüngste Torschütze in der Geschichte der Europameisterschaft – ein Rekord, der nur vier Tage Bestand hatte, nachdem der Schweizer Johan Vonlanthen bei der Euro 2004 den Meilenstein des Engländers erzielt hatte.

Als er den Rekord aufstellte, erzielte Rooney zwei Tore im zweiten Gruppenspiel Englands, einem 3:0-Sieg gegen die Schweiz. Dann brach er sich bei der Viertelfinalniederlage gegen Portugal einen Knochen im Fuß, als England im Elfmeterschießen verlor.

Zwei Jahre später wurde Rooney bei der Weltmeisterschaft 2006 gegen Portugal vom Platz gestellt, weil er seinen damaligen Teamkollegen Ronaldo angegriffen hatte.

Obwohl er in einem Team mit englischen Ikonen wie Steven Gerrard und Frank Lampard spielte, die als „Goldene Generation“ bekannt sind, gewann Rooney mit der Nationalmannschaft nie einen Pokal.

„Wir hatten ein paar Mal Pech“, bedauert Rooney. „Natürlich bei der Euro, 2004, WM 2006, im Elfmeterschießen ausgeschieden, beide im Viertelfinale. Und noch einmal, das ist das kleine bisschen Glück, das Sie brauchen, wenn Sie dort durchkommen, gewinnen Sie möglicherweise den Wettbewerb.“