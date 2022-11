Waymo kann jetzt in San Francisco vollständig fahrerlose Fahrten anbieten

Waymo kann Passagieren in San Francisco jetzt fahrerlose Fahrten anbieten. Am Freitag gab die California Public Utilities Commission (CPUC) bekannt, dass sie dem Alphabet-eigenen Waymo eine Genehmigung zur Teilnahme an seinem fahrerlosen Pilotprogramm erteilt hat, mit dem Unternehmen für autonome Fahrzeuge (AV) Passagiere in Test-AVs transportieren können, ohne dass jemand am Steuer sitzt.