Wayfair-Börsengang an der New Yorker Börse.

Wayfair nähert sich der Gewinnzone, doch die Ergebnisse des dritten Quartals blieben immer noch hinter den Umsatzerwartungen zurück, da der Heimatmarkt weiterhin unter Druck steht.

So schnitt der Online-Möbelhändler im Berichtszeitraum im Vergleich zu den Erwartungen der Wall Street ab, basierend auf einer Umfrage unter Analysten von LSEG, früher bekannt als Refinitiv:

Verlust pro Aktie: 13 Cent, angepasst, gegenüber 48 Cent erwartet

13 Cent, angepasst, gegenüber 48 Cent erwartet Einnahmen: 2,94 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 2,98 Milliarden US-Dollar

Der gemeldete Nettoverlust des Unternehmens für den Dreimonatszeitraum, der am 30. September endete, betrug 163 Millionen US-Dollar oder 1,40 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 283 Millionen US-Dollar oder 2,66 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr. Ohne Einmaleffekte meldete Wayfair einen bereinigten Verlust von 13 Cent pro Aktie.

Der Umsatz stieg auf 2,94 Milliarden US-Dollar, ein Plus von etwa 3,7 % gegenüber 2,84 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Wayfair hat sich auf Kostendisziplin konzentriert, um die Rentabilität zu steigern und seine Margen zu schützen, da die Nachfrage im Haushaltswarensektor und anderen Konsumgüterkategorien verhalten bleibt. Diese Disziplin führte dazu, dass Wayfair laut StreetAccount einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 100 Millionen US-Dollar erzielte, verglichen mit den 55 Millionen US-Dollar, die Analysten erwartet hatten.

Die durchschnittlichen Bestellwerte sinken, aber das liegt nicht unbedingt daran, dass die Käufer weniger kaufen, so das Unternehmen. Im letzten Jahr sind die Fracht- und Rohstoffkosten deutlich gesunken, sodass Großhändler weniger für Wayfair-Möbel und Haushaltswaren verlangen. Anstatt die Preise hochzuhalten, habe das Unternehmen diese Einsparungen an die Kunden weitergegeben, hieß es.

In den letzten 12 Monaten sank der Nettoumsatz pro aktivem Kunden um 1,6 % auf 538 US-Dollar, und im Laufe des Quartals sank der durchschnittliche Bestellwert auf 297 US-Dollar im Vergleich zu 325 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz in den USA stieg im Jahresvergleich um 5,4 % auf 2,6 Milliarden US-Dollar, während der internationale Umsatz um 7 % auf 372 Millionen US-Dollar zurückging.

Zum 30. September sank die Zahl der aktiven Kunden von Wayfair im Jahresvergleich um 1,3 % auf 22,3 Millionen, stieg aber im Quartalsvergleich an, sagte das Unternehmen und fügte hinzu, dass seine Stammkunden mehr bestellen. Kunden, die zuvor bei Wayfair eingekauft haben, haben im Quartal 7,9 Millionen Bestellungen aufgegeben, was einem Anstieg von 16,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht und etwa 80 % der Gesamtbestellungen von Wayfair ausmacht.

„Wir haben im dritten Quartal weitere Maßnahmen ergriffen, um eine konstante Rentabilität zu erzielen – mit einem nun positiven bereinigten EBITDA auf Basis der letzten 12 Monate – und gleichzeitig ein nachweisbares Marktanteilswachstum voranzutreiben, was sich in unseren Zuwächsen bei Kunden und Bestellungen zeigt“, sagte Wayfairs CEO und Mitbegründer sagte Niraj Shah in einer Pressemitteilung. „Selbst in einem turbulenten Makro bleiben wir in guten wie in schlechten Zeiten unseren Rentabilitätszielen treu.“

Der digital native Einzelhändler, der keine Möbel herstellt, sondern bei der Auftragsabwicklung auf ein Netzwerk von Lieferanten angewiesen ist, war während der Pandemie ein großer Gewinner, hatte jedoch im letzten Jahr Schwierigkeiten, die Nachfrage angesichts hoher Zinsen und eines schleppenden Immobilienmarkts wieder anzukurbeln.

Im vergangenen Mai verhängte das Unternehmen einen Einstellungsstopp und im Januar reduzierte es etwa 10 % seiner Belegschaft, also etwa 1.750 Mitarbeiter.

Seitdem haben sich die Verluste von Wayfair verringert und die Margen haben sich verbessert, da das Unternehmen daran gearbeitet hat, die Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungskosten zu senken. Im Laufe des Quartals sanken diese Kosten auf 596 Millionen US-Dollar, verglichen mit 656 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die Bruttomarge stieg auf 31 %, verglichen mit 29 % im Vorjahreszeitraum.