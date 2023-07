Schau dir das an: Umwandlung von Wellenenergie in Strom, Wasserstoff und Süßwasser 04:32

Etwas, das wie ein langes gelbes Floß aussieht, schwimmt auf der Meeresoberfläche und nutzt die Kraft der Wellen, um mit dem größten Energieproduzenten zu konkurrieren.

„Wir versuchen nicht, mit den anderen Leuten in der Wellenenergie zu konkurrieren“, sagt Alex Zakheos, Co-CEO von Sea Wave Energy Limited. „Wir versuchen nicht, mit Wind und Sonne zu konkurrieren. Wir versuchen, mit fossilen Brennstoffen zu konkurrieren.“

Der Waveline-Magnet von SWEL kann Längen von etwa 600 Metern oder 1.970 Fuß erreichen. SWEL

SWEL entwickelt seinen Wellenenergiekonverter seit mehr als 10 Jahren, eine Reise, die zu diesem einzigartigen Design namens Waveline Magnet geführt hat, das vier Hauptkomponenten umfasst.

Die Wirbelsäule sorgt für Struktur und hält es zusammen. Die Plattform verbindet den Waveline Magnet mit der Wasseroberfläche. Die Hebel verbinden die Plattform mit der Wirbelsäule, und die Pumpen sammeln Meerwasser, wo es unter Druck gesetzt wird und beispielsweise zur Entsalzung, zur Herstellung von Wasserstoff und zur Stromerzeugung verwendet werden kann.

Der Blick von Bord eines Waveline Magnet-Prototyps. SWEL

Die Größe dieser Geräte variiert je nach Wellenbedingungen und Energiebedarf der Region. Am größeren Ende können sie bis zu etwa 600 Meter lang und 24 Meter breit werden (ungefähr 1.970 Fuß mal 79 Fuß). In einer Fallstudie, die für eine Einheit dieser Größe in Schottland erstellt wurde, wo die Wellen durchschnittlich drei Meter hoch waren, wurde geschätzt, dass ihre Stromproduktion 140 Gigawattstunden pro Jahr betragen könnte, was laut Zakheos „dem Kraftwerksniveau der Produktion aus einem einzigen System“ entspricht.

Wasserstoff könnte sich als wertvoller und nachhaltigerer Energiespeicher als fossile Brennstoffe oder sogar Batterien erweisen, auch wenn er sich noch nicht im großen Maßstab durchsetzen muss.

Der Waveline-Magnet muss noch eine letzte Prototyping-Phase durchlaufen, bevor er für die Kommerzialisierung bereit ist. Zakheos erzählt mir, dass die erste kommerzielle Einheit wahrscheinlich eine kleinere Einheit sein wird, die sich auf die Entsalzung konzentriert.

Um die Waveline-Magnet-Prototypen in Aktion zu sehen, schauen Sie sich das Video in diesem Artikel an.