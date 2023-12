Wauw! Seltener Auftritt van Liam Hemsworth en Gabriella

Liam Hemsworth en Gabriella Brooks op het NGV Gala 2023 Getty-afbeeldingen

Beiden zien alles in zicht! Liam Hemsworth (33) was tijdens ons leven in 2019 getrouwd met Miley Cyrus (31) met onze vriendinnen Gabriella Brooks (25). De schauspieler en het model houden hun grote belangen in de gaten – en wat ze ook doen als ze paren. Schitter Liam en Gabriella voor een gala in een glamoureuze garderobe!

Liam Hemsworth en Gabriella Brooks in Melbourne, december 2023 Getty-afbeeldingen

Met dezelfde fans in Melbourne die gastheer zullen zijn van het NGV Gala – inclusief de Hunger Games Star en hun favoriete gasten. Während Liam in een lichtblauwe look met een mooie, klassieke uitstraling, lijkt op Gabriella met een felblauwe kleur, met alle looks voor zich. De atemberaubende Pärchenauftritt is een Seltenheit – nu zijn ze dat en die zijn allebei Australiërs over de roten Teppich.

Liam Hemsworth en Gabriella Brooks op het NGV Gala 2023 Getty-afbeeldingen

Het is eind 2019 sinds Liam en Gabriella hier en daar zijn. Ondanks al het geluk van Miley tijdens Gabriella’s leven met Liam en de helft daarvan, zal hij of zij er meer over te weten komen. „Zou je graag Liam’s familie willen na de ontwikkeling van Miley en een geweldige relatie hebben met Gabriella, die naar mijn mening bij Miley zal wonen“verwelkomde een Insider voor een recentere tijd Amusement vanavond aus.

Miley Cyrus en Liam Hemsworth 2019 Getty-afbeeldingen

