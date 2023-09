Die Nachwuchsreform im deutschen Fußball sorgt weiterhin für Diskussionen. Am Mittwochabend äußerte Hans-Joachim Watzke scharfe Kritik – und das als DFB-Vizepräsident.

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat die vom Deutschen Fußball-Bund geplanten Reformen im Nachwuchsbereich scharf kritisiert. „Unglaublich und für mich unverständlich“, sagte der 64-Jährige, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga und Geschäftsführer von Borussia Dortmund ist, am Mittwochabend beim DUP-Unternehmertag in Essen. Watzke kündigte eine Reform an: „Das haben wir gerade beschlossen.“

Ende August stellte der DFB Hannes Wolf als neuen Leiter für Nachwuchsförderung vor. Der 42-Jährige erläuterte und verteidigte die Jugendreform ausführlich. Zuletzt war die Umstrukturierung der Jugendwettbewerbe und die Abschaffung der bisherigen A- und B-Junioren-Bundesligen beschlossen worden. Der Hauptkritikpunkt ist, dass es angeblich nicht mehr um Sieg und Niederlage geht.

Ab 2024 neue Spielformen



„Wenn man als Sechs-, Acht- oder Neunjähriger nie das Gefühl hat, zu verlieren, dann wird man nie die große Kraft finden, zu gewinnen“, sagte Watzke. „Wenn wir Angst haben, dass ein Achtjähriger völlig aus dem Gleichgewicht gerät, weil er mit seiner Mannschaft 0:5 verliert, dann sagt das auch viel über die deutsche Gesellschaft aus.“

Ab 2024 sollen neue Spielformen etabliert werden. Diese sehen im Wesentlichen kleinere Mannschaftsgrößen auf kleineren Spielfeldern in bestimmten Altersklassen vor und ersetzen als feste Formate die bisherigen Wettbewerbsangebote. „Es gab auch die Diskussion, nicht mehr auf Tore zu spielen. Bald spielen wir ohne Ball“, sagte Watzke. „Oder wir machen es eckig, damit es den etwas langsameren Jugendlichen nicht davonläuft. Das halte ich für grundsätzlich den falschen Ansatz.“

Hans-Joachim Watzke: Wir müssen alle glücklich und friedlich sein



Watzke kritisierte, es gebe „im DFB Und in der Gesellschaft gibt es viele, die sagen: Wir brauchen weniger Leistungsdruck und weniger Stress am Arbeitsplatz und lieber etwas mehr Homeoffice. Wir müssen alle glücklich und friedlich sein und alle gut miteinander auskommen und am Ende sicherstellen, dass wir jemanden finden, der das Ganze bezahlt.“ Das gelte auch für den Jugendfußball, sagte der Funktionär. „Das darf man nicht unterschätzen.“ Und ich denke, es ist völlig falsch.

