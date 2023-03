Een record van 379 weken en telt als de nummer één van de mannentenniswereld, maar Novak Djokovic zal niet kunnen deelnemen aan de komende ATP Masters-evenementen in Indian Wells en Miami.

Net na zijn eerste nederlaag van het jaar op het veld, in de halve finale van de Dubai Championships tegen Daniil Medvedev, heeft de beste herentennisser opnieuw een verlies geleden. DW heeft het laatste nieuws over de huidige situatie met betrekking tot de Servische superster.

Wat was de beslissing van Indian Wells?

Djokovic kan momenteel de Verenigde Staten niet in omdat hij niet is ingeënt tegen COVID-19. De Serviër, een van de meest spraakmakende atleten die niet tegen het virus is ingeënt, vroeg vorige maand bij de Amerikaanse regering om speciale toestemming om het land binnen te komen.

Vrijdag spraken zowel de US Tennis Association als de organisatoren van de US Open hun steun uit voor het verzoek van Djokovic om de Verenigde Staten binnen te mogen.

“Novak Djokovic is een van de grootste kampioenen die onze sport ooit heeft gekend”, schreef de US Open op zijn officiële Twitter-feed. “De USTA en US Open hopen dat Novak slaagt in zijn petitie om het land binnen te komen en dat de fans hem weer in actie kunnen zien in Indian Wells en Miami.”

Echter, aangezien het Indian Wells ATP 1000-evenement volgende week begint in de woestijn van Californië, bevestigden toernooiorganisatoren de terugtrekking van Djokovic uit de trekking op zondag. “Nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, heeft zich teruggetrokken uit de BNP Paribas Open 2023. Met zijn terugtrekking betreedt Nikoloz Basilashvili het veld”, luidde een verklaring op het officiële Twitter-account van het toernooi.

Djokovic zou een grote favoriet zijn geweest om zijn zesde Indian Wells-titel te winnen als het toernooi woensdag van start gaat.

Wat zei Novak Djokovic?

Djokovic en zijn team moeten nog een openbare verklaring afleggen over zijn laatste terugtrekking.

In februari 2022 gaf de Serviër echter in een interview met de BBC toe dat hij liever toekomstige tennistrofeeën zou missen dan gedwongen te worden een vaccin te nemen en zei dat het “een prijs was die ik bereid ben te betalen”.

Wel benadrukte hij dat hij “nooit tegen vaccinatie was. Ik begrijp dat wereldwijd iedereen grote inspanningen probeert te leveren om dit virus aan te pakken en hopelijk snel een einde aan dit virus te zien.”

Novak Djokovic had een winning streak van 20 wedstrijden achter de rug voordat hij werd uitgeschakeld in de halve finales van de Dubai Championships Afbeelding: Waleed Zein/AA/foto alliantie

De nummer één van de wereld zei dat hij geloofde: “Iedereen heeft het recht om te kiezen, te handelen, te zeggen of te voelen wat voor hem of haar geschikt is. De principes van besluitvorming over mijn lichaam zijn belangrijker dan welke titel of wat dan ook. Ik probeer om zoveel mogelijk in harmonie zijn met mijn lichaam.”

Heeft Djokovic hier eerder mee te maken gehad?

Vanwege de vaccinatiestatus van de nummer één van het mannentennis werd hij kort voor de Australian Open in 2022 uit Australië gedeporteerd. Na het winnen van Wimbledon miste hij vorig jaar ook de US Open vanwege de reisbeperking.

Hij keerde in januari terug naar Australië, won de Australian Open 2023 en evenaarde het record voor de meeste gewonnen Grand Slam-titels met zijn 22e overwinning.

De senator van Florida, Rick Scott, zei op Twitter dat Homeland Security het verzoek om vrijstelling van vaccins van Djokovic had afgewezen, waardoor hij in Indian Wells en Miami zou kunnen spelen, dat loopt van 19 maart tot en met 2 april.

Wat zijn COVID-19-regels in de Verenigde Staten?

Op dit moment vereist de VS dat buitenlanders die het land binnenkomen gevaccineerd zijn tegen COVID-19 zonder de mogelijkheid om als alternatief een negatief testresultaat te geven. Het land beëindigt echter op 11 mei de COVID-19-noodverklaring, waardoor buitenlandse luchtreizigers zonder vaccinatie kunnen binnenkomen.

Wat gebeurt er nu?

Djokovic hoopt dat er later in 2023 een einde komt aan zijn vaccinatieproblemen, zodra de VS de beperkingen voor buitenlandse reizigers opheft. De US Open die jaarlijks wordt gehouden in Queens, New York en die de Serviër voor het laatst drie keer won in 2018, begint op 28 augustus.

jt/mp (AP, dpa)