Een niet-geïdentificeerd object is vrijdagmiddag 10 mijl uit de bevroren kust van Alaska neergeschoten, zo maakten Amerikaanse functionarissen bekend, maar details over het object zijn schaars.

Amerikaanse militaire piloten die eropuit waren gestuurd om het object te onderzoeken, gaven tegenstrijdige verklaringen over wat ze zagen, wat een deel van de reden is waarom het Pentagon zo voorzichtig is geweest met het beschrijven van wat het object werkelijk is, volgens een bron die over de inlichtingen is ingelicht.

Het incident was de tweede keer dat Amerikaanse vliegtuigen in minder dan een week tijd een object hadden neergehaald, na het neerschieten van een vermoedelijke Chinese spionageballon afgelopen zaterdag voor de kust van South Carolina.

Het object, dat door functionarissen niet als een ballon is gekarakteriseerd, werd om 13:45 uur EST neergeschoten, volgens Pentagon-woordvoerder Brig. Generaal Patrick Ryder, die zei dat bergingsteams nu het puin verzamelen dat zich op het ijs in de territoriale wateren van de VS bevindt.

Het object “kwam binnen onze territoriale wateren – en die wateren zijn nu bevroren – maar binnen het territoriale luchtruim en over de territoriale wateren”, vertelde John Kirby, coördinator voor strategische communicatie van de Nationale Veiligheidsraad, vrijdag aan verslaggevers. “Gevechtsvliegtuigen toegewezen aan US Northern Command hebben het object binnen het afgelopen uur neergehaald.”

Gevraagd naar de operatie op vrijdagmiddag, zei president Joe Biden tegen CNN: “Het was een succes.”

Hier is een blik op wat we tot nu toe weten.

Volgens een Amerikaanse functionaris werden er F-35 straaljagers gestuurd om onderzoek te doen nadat het object donderdag voor het eerst was ontdekt. Kirby vertelde verslaggevers dat de eerste fly-by van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen donderdagavond plaatsvond en de tweede vrijdagochtend. Beide brachten “beperkte” informatie over het object terug.

Maar de piloten gaven later verschillende rapporten over wat ze waarnamen, zei de bron die op de hoogte was van de inlichtingen.

Sommige piloten zeiden dat het object “hun sensoren stoorde” in de vliegtuigen, maar niet alle piloten meldden dat ze dat hadden ervaren.

Sommige piloten beweerden ook geen identificeerbare voortstuwing van het object te hebben gezien en konden niet verklaren hoe het in de lucht bleef, ondanks dat het object op een hoogte van 40.000 voet vloog.

De tegenstrijdige ooggetuigenverslagen zijn deels de reden waarom het Pentagon niet in staat is geweest om volledig uit te leggen wat het object is, zei de bron die over de zaak werd ingelicht.

Zaterdag benaderd voor commentaar op de rapporten van de piloten, vertelde een woordvoerder van het US Northern Command aan CNN dat het Pentagon op dit moment niets toe te voegen heeft.

Kirby zei vrijdag dat Biden donderdagavond voor het eerst werd ingelicht over het object, zodra het Pentagon genoeg informatie had. Het “lijkt niet uit zichzelf te manoeuvreren”, zei Kirby.

Het is onduidelijk hoe het object eruit ziet, of waar het vandaan kwam. Vrijdag zei Ryder dat het in noordoostelijke richting door Alaska reisde. Hij weigerde een fysieke karakterisering te geven, maar zei alleen dat het “ongeveer de grootte van een kleine auto” was en “niet vergelijkbaar in grootte of vorm” met de Chinese surveillanceballon die op 4 februari voor de kust van South Carolina werd neergehaald.

“We noemen dit een object omdat dat de beste beschrijving is die we op dit moment hebben”, zei Kirby. “We weten niet wie de eigenaar is – of het nu staatseigendom, bedrijfseigendom of particulier eigendom is, we weten het gewoon niet.”

Er was geen grote bezorgdheid over schade aan mensen of eigendommen als het object werd neergeschoten, wat de belangrijkste reden was dat de Chinese surveillanceballon vorige week het vasteland van de VS mocht doorkruisen.

Ryder benadrukte ook dat functionarissen de oorsprong van het object niet kennen, dat niet bemand leek te zijn en dat het werd neergeschoten omdat het een “redelijke bedreiging vormde voor het burgerluchtverkeer” terwijl het op 40.000 voet vloog.

Uiteindelijk werd het object nabij de Canadese grens en in het noordoosten van Alaska neergehaald door een F-22 straaljager vanaf Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, uitgerust met een AIM-9X – hetzelfde vliegtuig en dezelfde raket die werden gebruikt om de surveillanceballon neer te halen. Een Amerikaanse functionaris zei dat het leger wachtte om het object overdag neer te schieten om het de piloten gemakkelijker te maken het te herkennen. Ryder zei dat de missie werd “ondersteund met luchtmiddelen van de Alaska Air National Guard.”

De Alaska National Guard en eenheden onder US Northern Command, samen met HC-130 Hercules, HH-60 Pave Hawk en CH-47 Chinook nemen allemaal deel aan de poging om het object te bergen, zei Ryder.

Ambtenaren hebben tot nu toe geen enkele aanwijzing gegeven dat het object iets te maken heeft met de Chinese surveillanceballon die afgelopen weekend is neergehaald en waarvan nog steeds puin wordt geborgen op de bodem van de Atlantische Oceaan.

Ryder zei vrijdag dat bergingsteams “het puinveld in kaart hebben gebracht” en “bezig zijn met het zoeken naar en identificeren van puin op de oceaanbodem”.

“Hoewel ik vanwege classificatieredenen niet in details zal treden,” zei Ryder, “kan ik zeggen dat we tot nu toe een aanzienlijke hoeveelheid puin hebben gelokaliseerd die ons zal helpen om deze ballon en zijn bewakingsmogelijkheden verder te begrijpen.”

Toen hem vrijdag werd gevraagd of de geleerde lessen over de Chinese ballon hielpen bij het detecteren van het neergeschoten object boven Alaska, zei Ryder dat het “een klein beetje appels en sinaasappels” was.

Het object leek volgens een Amerikaanse functionaris geen bewakingsapparatuur te hebben, waardoor het zowel kleiner als waarschijnlijk minder geavanceerd zou zijn dan het Chinese ballonschot.