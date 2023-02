Chelsea heeft te horen gekregen dat ze vertrouwen moeten houden in Graham Potter na de schokkende nederlaag van zaterdag tegen het worstelende Southampton.

The Blues verloren met 1-0 op Stamford Bridge, waardoor ze tiende bleven op de ranglijst, waarbij de West-Londenaren slechts één van hun tien wedstrijden wonnen in 2023.

Getty Potter staat onder enorme druk op Stamford Bridge na de nederlaag van Chelsea tegen Southampton

talkSPORT-experts Gabby Agbonlahor en Jamie O’Hara haalden uit naar Potter na de botsing op de GameDay Phone-In-show.

Voormalig Aston Villa-spits Agbonlahor verklaarde dat de ex-Brighton-baas ‘ontslagen zou moeten worden’ nadat hij bezwaar had gemaakt tegen zijn interview na de wedstrijd.

Ondertussen verklaarde voormalig Tottenham-middenvelder O’Hara dat Potter ‘wegkomt met moord’, omdat hij volhield dat als dit Ole Gunnar Solskjaer was bij Manchester United, er ‘rellen’ zouden komen.

Mark Goldbridge, supporter van de Rode Duivels en talkSPORT-presentator, verdedigt Potter en dringt er bij Chelsea op aan om bij hem te blijven, terwijl hij beweert dat hij veel beter gekwalificeerd is dan Solskjaer.

Tijdens de Mark Goldbridge-show van talkSPORT zei de YouTuber: “Chelsea-fans, kijk, ik weet het, ik heb alles gehoord, ik heb de vorige show gezien.

“’Potter eruit, Potter erin, taxi voor Potter’. Weet je wat ik denk? Ik denk niet dat je hem kunt ontslaan.

Getty Chelsea werd zaterdag na het fulltime fluitsignaal van het veld gestuurd

AFP O’Hara verklaarde dat er ‘rellen’ zouden komen als dit Solskjaer bij United was

“Ik denk echt dat het verkeerd is om 200 miljoen pond uit te geven aan (Thomas) Tuchel en hem twee maanden later te ontslaan, en dan 300 miljoen pond uit te geven aan Potter en hem een ​​maand later te ontslaan. Zo run je geen voetbalclub.”

Hij vervolgde: “Nog een nemen waar ik het niet mee eens ben van Gabby om eerlijk te zijn, zeggende: ‘ontsla hem voor dat interview na de wedstrijd.’

“Je hebt het hier over iemands levensonderhoud, Chelsea heeft hem een ​​kans gegeven, ze hebben hem 300 miljoen pond gegeven, ik denk dat dat twee kanten op werkt.

“Ik denk dat ze hem de steun en steun moeten geven – Chelsea gaat de competitie niet winnen. Ik denk niet dat ze de top vier gaan halen.

AFP The Blues hebben dit jaar slechts één van hun tien wedstrijden in alle competities gewonnen

“De Champions League is er nog steeds, wat heb je volgens mij te verliezen tot het einde van het seizoen?

“Je gaat echt niet in de top vier racen en je gaat de Champions League niet winnen, dus wat valt er te verliezen?

“Ik heb bijna het gevoel dat ik ook een (Mauricio) Pochettino ben, en niemand heeft dit gezegd, als ik een Pochettino ben, zou ik waarschijnlijk zeggen: ‘Ik kom in de zomer’.

‘Omdat weet je wat? Als ik nu inval en de resultaten zijn slecht, dan zullen de fans om mij roepen en zal jij mij ook ontslaan’.

“Dus ik denk dat je hem daar tot het einde van het seizoen moet geven.”

Hij voegde eraan toe: “Ik zou eigenlijk zeggen dat Potter geschikter is voor de baan dan Ole Gunnar Solskjaer ooit was voor Manchester United.

“Hij won in het begin veel wedstrijden, maar ik denk gewoon dat het zo gemakkelijk is in het leven en in het voetbal om de manager de schuld te geven.”

Het zou zelfs nog erger kunnen worden voor Chelsea with the Blues om volgende week de Londense rivaal Tottenham te ontmoeten.