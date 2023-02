Wie treedt op tijdens de Super Bowl Halftime Show 2023?

Ooh na na, hoe heet ze? Zijn Rihanna.

De superster kondigde aan dat ze de rustshow op 25 september leidde op typische iconische wijze: een afbeelding van haar getatoeëerde hand die een voetbal omhoog houdt.

Hoewel ze in het verleden alleen in gesprek was geweest om op de show te zingen, merkte de 34-jarige op dat moeder worden voor haar en vriend A$AP RockyHet zoontje van afgelopen mei had een impact op haar beslissing om ja te zeggen tegen het optreden.

“Maar als je moeder wordt,” vertelde ze Apple Muziek in een interview op 9 februari, “er gebeurt gewoon iets waar je het gevoel hebt dat je de wereld aankunt, je kunt alles doen en de Super Bowl is een van de grootste podia ter wereld.”

Wat staat er op de setlist? De slechte meid hield details ingepakt, behalve de looptijd.

“De setlist was de grootste uitdaging”, vertelde ze. “Dat was het moeilijkste, het moeilijkste deel – beslissen hoe je dertien minuten kunt maximaliseren, maar ook vieren. Dat is wat de show gaat worden, het wordt een viering van mijn catalogus, op de beste manier die we hadden kunnen samenstellen. “