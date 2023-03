CNN

—



Als je ooit in je auto bent gestrand vanwege een zware winterstorm, kan voorbereid zijn het verschil zijn tussen overleven en ernstig letsel of de dood.

Winterstormen, slecht weer en slordige wegomstandigheden kunnen beangstigend en gevaarlijk zijn voor reizigers, en “zijn een factor in bijna een half miljoen ongevallen en meer dan 2000 verkeersdoden elke winter”, aldus AAA.

Vanwege deze risico’s “is het altijd belangrijk om voorbereid te zijn en niet verstrikt te raken in een situatie die gevaarlijk of potentieel dodelijk wordt, vooral in het winterseizoen, wanneer de temperatuur in korte tijd heel, heel koud kan worden”, zegt CNN-meteoroloog Jennifer Grijs.

“Net zoals we ons voorbereiden op het orkaanseizoen – zelfs als een orkaan niet naar onze locatie komt, is het nog steeds beter om voorbereid te zijn”, voegde ze eraan toe.

Gray spreekt uit ervaring. “Ik heb het op de harde manier geleerd – die sneeuwval in Atlanta in 2014. Ik zat 15 uur vast op de weg en ik had niets in mijn auto”, zei ze. “Het was ongelooflijk eng.”

Je moet natuurlijk niet-essentiële reizen tot een minimum beperken tijdens streng winterweer, adviseert de Georgia Emergency Management and Homeland Security Agency.

Ongeacht waar je woont, “geen enkel deel van de VS kan omgaan met een weg die verandert in een ijsbaan”, zei Gray. “Het maakt niet uit hoe goed je als coureur bent in winterweer.” Maar als u gewoon moet reizen, kunt u zich als volgt voorbereiden voor het geval u deze winter met zwaar weer te maken krijgt.

Ongeacht of er een zware storm op komst is, volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention is het iets dat je elke herfst moet doen om je auto klaar te maken voor winterweer.

Laat uw voertuig zo vaak onderhouden als de fabrikant aanbeveelt, en doe het volgende, adviseert de CDC:

• Laat de radiatorinstallatie onderhouden of controleer het antivriesniveau met een antivriestester. Voeg indien nodig antivries toe.

• Vervang de ruitenwisservloeistof door een mengsel dat geschikt is voor de winter (dat additieven bevat om bevriezing te voorkomen).

• Zorg ervoor dat de banden voldoende profiel en luchtdruk hebben, die u kunt meten met een bandenspanningsmeter. Vervang versleten banden en vul lage banden met lucht tot de aanbevolen spanning voor uw auto.

• Houd de benzinetank bijna vol om ijs in de tank en brandstofleidingen te voorkomen.

• Houd uw auto in goede staat door de verwarming, ontdooier, remmen, remvloeistof, ontsteking, noodknipperlichten, uitlaat, olie en accu te controleren.

Controleer voor vertrek de weersvoorspelling en vertel uw dierbaren waar u heen gaat. Als je tijdens een storm vast komt te zitten in je auto, zijn het topprioriteiten om warm te blijven, nood te signaleren en veilig, energiek en gevoed te blijven, aldus AAA, het Georgia Agency, State Farm, de CDC en Almanac Magazine.

Voor dergelijke doeleinden raden deze organisaties je aan om de volgende items in te pakken (je kunt de volledige lijst onderaan dit verhaal downloaden):

Welzijn

• Houdbare, energierijke voedingsmiddelen zoals noten, mueslirepen, gedroogd fruit of beef jerky

• Extra flessenwater (het gebruik van een geïsoleerde fles kan bevriezing helpen voorkomen)

• Beker of geïmproviseerde beker waarin je sneeuw kunt smelten – met waterdichte lucifers – voor drinkwater

• EHBO-doos inclusief pleisters, medische tape, antiseptische doekjes, gaasjes, antiseptische crème, medische wikkel en zakmes

• Vodden en handreiniger (zoals babydoekjes)

• Medicijnen

• Boeken, spelletjes of dvd’s voor het bezetten van kinderen, indien van toepassing

Warmte

• Mutsen, wollen sokken, jassen, hand- en voetenwarmers, handschoenen, sjaals en dekens (die je kunt gebruiken om je auto zowel te bedekken als te isoleren door ze voor je ramen te leggen)

• Wandelschoenen (vooral belangrijk als u uw auto moet achterlaten)

• Slaapzak

• Regenponcho

Gereedschappen, noodsignalen en navigatie

• Zaklamp op batterijen, extra batterijen en fakkels

• Een felgekleurde doek, die u aan de antenne van uw voertuig kunt binden of op uw opgerolde raam kunt bevestigen om ervoor te zorgen dat u zichtbaar bent

• Een mobiele telefoon (die u van tevoren volledig dient op te laden) en draagbare oplader voor mobiele telefoons

• Startkabels, startkabels bij volledig opgeladen accu of een externe acculader om uw auto te starten als de accu leeg is

• Basis gereedschapskist

• Radio op batterijen met extra batterijen

• Kleine brandblusser (5-pond, klasse B of klasse C type) in geval van autobrand

• Bandenspanningsmeter om de spanning te controleren

• Perslucht in blik met afdichtmiddel voor noodreparatie van banden

• Band- of sleepkettingen

• Ruitenkrabber voor het lappen van ruiten

• Kleine, inklapbare schep om sneeuw van de uitlaatpijp te verwijderen, aangezien een verstopte uitlaatpijp ervoor kan zorgen dat er ziekmakend of dodelijk koolmonoxidegas in het voertuig lekt terwijl de motor draait

• Zand of kattenbakvulling om grip te krijgen

• Strooizout

• Anti-gelvormend brandstofadditief als uw voertuig op diesel rijdt

• Extra winter ruitenwisser en antivries

• Algemene noodpakket voor auto’s, die u in elk seizoen bij de hand moet hebben: lokale en regionale wegenkaarten, vuilniszakken, toiletpapier, papieren handdoeken en jerrycan

• Krik en wielsleutel om banden te verwisselen

• Duct tape

• Schuimbandafdichtmiddel voor kleine lekke banden

• Schaar en touwtje of koord

• Wisselgeld en contant geld

• Kompas

Als je vastzit in besneeuwde of ijzige omstandigheden, zijn er een paar gedragingen die je moet vermijden. Verlaat uw auto niet tenzij het moet, want als u erin blijft, biedt dit tijdelijke onderdak en maakt het gemakkelijker voor reddingswerkers om u te vinden, aldus AAA.

U kunt in uw voertuig trainen om warm te blijven, maar put uzelf niet uit terwijl u dit doet of uw ramen of uitlaatpijp schoonmaakt. Door uw auto elk uur ongeveer 10 minuten aan te zetten – en vervolgens de rest van het uur uit – kunt u gas besparen en ervoor zorgen dat u af en toe warmte kunt opwekken.

Laat ’s nachts indien mogelijk uw lichtkoepel aan, aangezien deze slechts een kleine hoeveelheid elektriciteit verbruikt en reddingswerkers kan helpen u te vinden.

Als het verkeer nog steeds in beweging is, vertraag dan tot ten minste de helft van uw normale snelheid en gebruik een lage versnelling, maar geen cruisecontrol. Als u een heuvel oprijdt, stop dan niet – zorg voor wat traagheid op een vlakke weg voordat u de heuvel oprijdt. Vermijd abrupt sturen of remmen, zodat u niet slipt of spint. Laat ’s nachts uw koplampen op dimlicht staan ​​om verblinding te voorkomen en laat ten minste de dubbele normale volgafstand tussen u en de auto voor u.

Als je een vrachtwagen zout en grind ziet strooien, probeer er dan niet langs te rijden. Grind kan omhoog stuiteren en uw voorruit breken.

Dit verhaal is voor het eerst gepubliceerd in januari 2022 en wordt regelmatig bijgewerkt voor grote winterweergebeurtenissen.