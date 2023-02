CNN

Een federale rechter zou mogelijk vrijdag uitspraak kunnen doen in een rechtszaak om het gebruik van medicatie voor abortus in het hele land te blokkeren, in de grootste abortusgerelateerde zaak sinds het Hooggerechtshof Roe v. Wade vorig jaar vernietigde.

De rechtszaak, die in november werd aangespannen door anti-abortusadvocaten tegen de Amerikaanse Food and Drug Administration, richt zich op de twee decennia oude goedkeuring door de dienst van mifepriston, het eerste medicijn in het medicatie-abortusproces.

Medicamenteuze abortus, die nu de meerderheid uitmaakt van de abortussen die in de VS worden verkregen, is een bijzonder acuut brandpunt geworden in de gevolgen van de beslissing van het Hooggerechtshof vorig jaar waarbij Roe v. Wade werd vernietigd.

De Amerikaanse districtsrechter Matthew Kacsmaryk, een aangestelde van voormalig president Donald Trump, heeft de deadline voor briefing in de zaak verlengd tot vrijdag. Hij zou dan op elk moment een uitspraak kunnen doen over een verzoek van eisers om het gebruik van de medicatie tijdelijk te blokkeren.

Elke beslissing die de toegang tot medicatie-abortus blokkeert – zelfs tijdelijk – zal de abortuszaak in het hele land echter aanzienlijk verstoren.

Voorstanders van reproductieve rechten zeggen dat als Kacsmaryk uiteindelijk de kant van de eisers kiest, “het de meest gebruikte methode van abortuszorg zou elimineren”, aldus NARAL Pro-Choice America.

Dit is wat u moet weten over de rechtszaak:

De rechtszaak, vorig jaar aangespannen door een coalitie van anti-abortus nationale medische verenigingen onder de paraplu van de “Alliance for Hippocratic Medicine” en verschillende artsen, eist een aantal acties van de rechtbank, waaronder een voorlopig en permanent bevel tot bevel de FDA “om mifepriston en misoprostol als door de FDA goedgekeurde chemische abortusmedicijnen in te trekken en om de acties van beklaagden om deze chemische abortusmedicijnen te dereguleren in te trekken.”

“Na twee decennia zonder resultaat de FDA te hebben ingeschakeld, vragen eisers deze rechtbank nu om te doen wat de FDA wettelijk verplicht was en is: vrouwen en meisjes beschermen door de acties van de FDA om chemische abortus goed te keuren onwettig te houden, opzij te zetten en te schrappen. drugs en ontnemen cruciale waarborgen voor degenen die dit gevaarlijke medicijnregime ondergaan, ‘luidt de klacht.

De uitdagers richten zich ook op de recente stappen van de FDA om de pillen toegankelijker te maken, waaronder het schrappen van de eis dat de pillen persoonlijk moeten worden opgehaald bij een abortusaanbieder.

De FDA reageerde vorige maand op de rechtszaak door de rechter te vragen de motie voor een voorlopige voorziening af te wijzen, met het argument dat het uitvaardigen van een voorlopige voorziening in deze zaak “de status quo en de vertrouwensbelangen van patiënten en artsen die afhankelijk zijn van mifepriston, zou verstoren. bedrijven die betrokken zijn bij de distributie van mifepriston.”

Het bureau zegt ook dat een uitspraak ertegen een gevaarlijk precedent zou scheppen.

“Meer in het algemeen, als al lang bestaande FDA-goedkeuringen voor geneesmiddelen zo gemakkelijk zouden worden opgelegd, zelfs decennia nadat ze zijn afgegeven, zouden farmaceutische bedrijven niet met vertrouwen kunnen vertrouwen op FDA-goedkeuringsbesluiten om de farmaceutische geneesmiddeleninfrastructuur te ontwikkelen waarvan Amerikanen afhankelijk zijn om een ​​verscheidenheid aan gezondheidsproblemen te behandelen. ‘, schreef de FDA.

“Een voorlopig bevel zou het besluit van het Congres om de FDA de verantwoordelijkheid te geven om de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen te waarborgen, doorkruisen. Bij het vervullen van deze rol past de FDA haar technische expertise toe om complexe wetenschappelijke vaststellingen te doen over de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen, en deze bepalingen hebben recht op substantiële eerbied.”

Danco, dat mifepriston maakt, deed ook een soortgelijk verzoek aan de FDA in een rechtszaak, waarbij hij benadrukte dat de rechtszaak de activiteiten van het bedrijf zou kunnen decimeren.

Het farmaceutische bedrijf heeft toestemming gekregen om tussenbeide te komen in de zaak, aangezien de anti-abortusactivisten ook de rechtbank vragen om de goedkeuring door de FDA in 2016 van haar versie van het medicijn voor abortus te stoppen.

“Danco is een klein farmaceutisch bedrijf. Het verkoopt één medicijn: Mifeprex’, schreven advocaten van het bedrijf in gerechtelijke documenten. “Het invoeren van het voorlopige dwangbevel dat de eisers zoeken, zou de FDA dwingen de goedkeuring voor het enige product van Danco in te trekken, waardoor Danco’s activiteiten in feite zouden worden afgesloten.”

“Het congres vertrouwt besluitvorming als deze toe aan de FDA. En ze proberen dat te weerleggen door te zeggen dat dit medicijn onveilig is omdat vrouwen bloeden. Nou, dat hoort bij het hebben van een abortus. Het hoort ook bij het hebben van een zwangerschap’, zegt Ryan Brown, een advocaat die Danco vertegenwoordigt in de zaak. “Het komt erop neer dat ze abortus gewoon over de hele linie en om welke reden dan ook willen afschaffen.”

Kacsmaryk werd in 2017 door de toenmalige president Trump benoemd tot lid van de rechtbank en werd in 2019 met 52 tegen 46 stemmen bevestigd.

Sindsdien heeft hij geholpen om van Texas een legaal kerkhof te maken voor het beleid van de regering van president Joe Biden, waarbij hij 95% van de civiele zaken voorzat die in Amarillo, Texas, werden aangespannen.

In december zette Kacsmaryk de meest recente poging van de regering-Biden om een ​​einde te maken aan het zogenaamde “Blijf in Mexico”-programma in de wacht. En hij heeft toezicht gehouden op zaken in Texas waarin vaccinmandaten, de richtlijnen voor genderidentiteit van de Amerikaanse Equal Employment Opportunity Commission en de beperkingen van de regering op het gebruik van Covid-19-steunfondsen voor belastingverlagingen werden betwist.

Voordat hij bij de rechtbank kwam, was Kacsmaryk adjunct-algemeen raadsman bij het First Liberty Institute, een non-profit juridische groep voor religieuze vrijheid, waar hij voornamelijk werkte aan “rechtszaken over godsdienstvrijheid in federale rechtbanken en amicusbriefs in het Amerikaanse Hooggerechtshof”, aldus zijn White Huis biografie.

De zaak wordt nauwlettend in de gaten gehouden door een aantal belanghebbende partijen, waaronder Republikeinse en Democratische procureurs-generaal. Eerder deze maand dienden twee verschillende multistatencoalities een amicusbrief in bij de rechtbank waarin ze er bij hen op aandrongen op de een of andere manier in deze zaak op te treden.

Een coalitie van 22 democratische procureurs-generaal drong er bij Kacsmaryk op aan om de motie voor een voorlopig bevel af te wijzen, en schreef in gerechtelijke documenten dat “het annuleren – of zelfs maar beperken – van alle acties van de FDA met betrekking tot medicatie-abortus zou resulteren in een nog drastischere vermindering van abortus. toegang in het hele land, waardoor de toch al slechte resultaten verslechteren, diepgewortelde ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg worden verdiept en het gezondheidszorgsysteem als geheel mogelijk ondraaglijk onder druk komt te staan.

Ze merkten op dat “de beschikbaarheid van mifepriston bijzonder cruciaal is geweest bij het verschaffen van toegang tot abortus in gemeenschappen met lage inkomens, achtergestelde en plattelandsgemeenschappen waar procedurele abortus mogelijk niet beschikbaar is”, eraan toevoegend dat, aangezien het medicijn meer wordt gebruikt tijdens het eerste trimester van een zwangerschap , “het elimineren van de toegang tot deze methode zal resulteren in meer abortussen later in de zwangerschap, waardoor de kosten en medische risico’s verder toenemen.”

De Democratische procureurs-generaal merkten op dat abortusklinieken in hun staten al een golf van patiënten hebben gezien vanwege het verkeer van inwoners van staten waar extreme abortusbeperkingen van kracht zijn. Het afsnijden van de toegang tot medicijnen voor abortus zou die klinieken verder overbelasten, betoogden de blauwe staten, aangezien chirurgische abortus de enige beschikbare methode zou zijn.

Een coalitie van 22 Republikeinse procureurs-generaal vroeg de rechtbank ondertussen om het voorlopige bevel uit te vaardigen, met het argument dat de FDA haar autoriteit overschreed toen het de medicatie goedkeurde.

“Staatswetten over chemische abortus houden dus rekening met de publieke belangen die in het geding zijn – en ze doen dit met het voordeel van democratische legitimiteit (en wettelijk gezag). De acties van de FDA kunnen een dergelijke claim niet maken. Door de oordelen van gekozen vertegenwoordigers te belemmeren, heeft het bureau het algemeen belang ondermijnd”, schreven ze.

Voorstanders van abortusrechten hebben alarm geslagen over de zaak en benadrukten dat een uitspraak van Kacsmaryk in het voordeel van de eisers alle uithoeken van het land zou treffen, aangezien de rechtszaak gericht is tegen een federaal agentschap.

“Als de FDA-goedkeuring van mifepriston wordt ingetrokken, zouden 64,5 miljoen vrouwen in de vruchtbare leeftijd in de VS de toegang tot medicatie voor abortuszorg verliezen, een exponentiële toename van de schade van de ene op de andere dag”, zei NARAL eerder deze maand in een verklaring, wijzend op intern onderzoek.

“Dit onderzoek onthult de hoge inzet van deze rechtszaak, en we kunnen alleen het ergste verwachten van deze door Trump aangestelde federale rechter. Amerikanen willen toegang tot abortus, maar slechte actoren die tegen keuzevrijheid zijn, zijn vastbesloten om reproductieve vrijheid op alle mogelijke manieren te beperken”, zegt Angela Vasquez-Giroux, de vice-president van communicatie en onderzoek van de groep.

En activisten mobiliseren zich in Texas rond de kwestie, terwijl de Women’s March van plan is om zaterdag een bijeenkomst te houden bij het federale gerechtsgebouw in Amarillo, Texas.

“We hebben het al eerder gezegd: de strijd voor reproductieve rechten ligt nu in de staten, en juridische uitdagingen zoals deze zijn slechts het nieuwste voorbeeld van hoe onze strijd groter is dan Roe,” zei Rachel Carmona, de uitvoerend directeur van Women’s March.

Kacsmaryk had overwogen of hij een mogelijke hoorzitting over het verzoek tot voorlopige voorziening zou consolideren met een rechtszaak over de gegrondheid van de rechtszaak, een stap die de hele zaak in een stroomversnelling zou hebben gebracht.

Hij vroeg de partijen om mee te wegen, waarbij zowel de eisers als Danco hun steun betuigden voor de consolidatie. De FDA drong er echter bij de rechter op aan om het proces niet te versnellen, en zei in het kort dat vanwege de “extreme vertraging van de eisers bij het indienen van een rechtszaak om FDA’s goedkeuring van het medicijn aan te vechten, er geen reden is om deze zaak op een later tijdstip te beslissen”. noodbasis.”

Kacsmaryk besloot uiteindelijk om het proces niet te versnellen en schreef in een bevel van 21 februari: “Na de briefing en de relevante wet te hebben overwogen, stelt de rechtbank vast dat consolidatie in deze zaak niet gepast zou zijn.”

Kacsmaryk vertelde de eisers dat ze tot 24 februari de tijd hadden om een ​​gezamenlijk antwoord in te dienen op de door de FDA en Danco ingediende instructies.

In een eerder bevel zei de rechter dat na de deadline “de briefing over de zaak zal worden afgesloten, bij afwezigheid van ‘uitzonderlijke of buitengewone omstandigheden’.”

Zodra het antwoord binnen is, kan Kacsmaryk op elk moment regeren, hoewel hij ook om een ​​hoorzitting kan vragen of om aanvullende antwoorden kan vragen.

En omdat hij besloot het proces in de zaak niet te versnellen, zal zijn eerste uitspraak alleen betrekking hebben op het verzoek om een ​​voorlopige voorziening, dat, indien volledig toegewezen, het abortusmedicijn tijdelijk van de markt zou halen. Elke beslissing die de toegang tot medicatie-abortus blokkeert – zelfs tijdelijk – zal de abortuszaak in het hele land echter aanzienlijk verstoren.