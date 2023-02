Over minder dan een week zullen enkele van ’s werelds grootste mobiele spelers het congrescentrum Fira de Barcelona binnendringen, klaar om te pronken met hun nieuwste generatie mobiele apparaten. In voorgaande jaren betekende dat alles, van vlaggenschipaankondigingen voor smartphones van Samsung en LG (RIP), smartwatches en zelfs de lancering van de originele HTC Vive.

Tegenwoordig voelen de dingen echter een beetje anders aan. Ondanks de “World” in Mobile World Congress, voelt MWC Barcelona zich steeds meer gericht op Europa. De wereldwijde smartphonemarkt is nooit een samenhangend geheel geweest, maar de VS en China hebben meer dan ooit het gevoel dat ze afwijken van de rest. En dat heeft MWC op een rare plek achtergelaten.

Ik bedoel, kijk eens wat we verwachten van Honor, Xiaomi en Realme:

Eer – de internationale lancering van de Honor Magic VS, een opvouwbaar apparaat dat afgelopen november in China werd uitgebracht.

Xiaomi — de internationale lancering van de Xiaomi 13-serie, die twee maanden geleden in China werd uitgebracht.

Realme — de aankondiging van de Realme GT3, die onlangs in China werd gelanceerd als de GT Neo 5.

In alle drie de gevallen wordt van deze Chinese smartphonemerken verwacht dat ze handsets die al op hun thuismarkt zijn gelanceerd, opnieuw zullen aankondigen. En deze “wereldwijde” lanceringsclaims zullen zich waarschijnlijk niet uitstrekken tot de VS, waar de mobiele markt nog steeds een effectief duopolie is dat bestaat uit Apple- en Samsung-apparaten. Samsung heeft voorafgaand aan de show geen aankondigingen geplaagd en Apple heeft nooit serieus deelgenomen aan bredere branche-evenementen zoals deze.

Honor’s Magic VS, vorig jaar uitgebracht in China, krijgt een wereldwijde lancering op MWC. Afbeelding: Jon Porter / The Verge

In vergelijking met tien jaar geleden domineren Chinese merken steeds meer de wereldwijde smartphonemarkt. Het Finse Nokia en het Zuid-Koreaanse LG waren volgens IDC in 2012 de tweede en derde grootste leveranciers van mobiele telefoons, maar aangezien hun smartphonemerken zijn gestrand en volledig verdwenen, hebben Chinese bedrijven als Xiaomi en BBK Electronics (waarvan de merken Oppo, Vivo, en OnePlus) hebben de speling opgepikt.

Ondanks hun internationale successen hebben deze Chinese merken moeite om door te breken in de VS. Maar het is niet te wijten aan een gebrek aan proberen. Honor en voormalig moederbedrijf Huawei probeerden het een half decennium geleden, en het Oppo-submerk OnePlus blijft zijn apparaten in de Verenigde Staten verkopen – zelfs als zijn meest recente OnePlus 11-handset niet via een van de grote providers wordt verkocht. Lenovo blijft Apple en Samsung op de hielen zitten via het merk Motorola, en er is ook TCL om te overwegen, maar geen van beiden heeft een groot marktaandeel opgebouwd.

“We hebben het belang van de Chinese markt volledig gezien en beseffen dat we meer moeten investeren om de felle concurrentie het hoofd te bieden”

Naarmate het belang van Chinese fabrikanten is gegroeid, neemt ook het aantal smartphones dat in China debuteert toe misschien maanden later een wereldwijde release ontvangen. China is niet alleen de thuisbasis van deze bedrijven; het is ook een zeer lucratieve markt die prioriteit vereist, zoals Oppo’s chief product officer en OnePlus mede-oprichter Pete Lau vorig jaar in een rondetafelgesprek uitlegden. “We hebben het belang van de Chinese markt volledig gezien en we realiseren ons dat we meer moeten investeren om de hevige concurrentie op deze markt het hoofd te bieden”, zei Lau via een vertaler, die de beslissing van het bedrijf uitlegde om prioriteit te geven aan de lancering van de OnePlus 10. Pro voor China vóór het Westen.

Software speelt ook een belangrijke rol in de reden waarom de Chinese smartphonemarkt zo anders is geworden dan de rest van de wereld. Ondanks het aantal verkochte Android-telefoons in China, wordt geen van deze geleverd met Google Mobile Services of de Google Play Store. Dat heeft geresulteerd in een app-ecosysteem dat wordt gedomineerd door een paar belangrijke lokale spelers zoals Tencent en ByteDance en verschilt van wat er internationaal beschikbaar is.

Zoals Honor-CEO George Zhao me vorig jaar uitlegde, betekent dit dat Chinese fabrikanten zoals Honor kunnen samenwerken met lokale ontwikkelaars om hun apps te optimaliseren voor nieuwe vormfactoren zoals opvouwbare apparaten. “We hebben een zeer goede relatie met de (in China gevestigde) app-aanbieders”, legt Zhao uit. Het resultaat is een Chinese opvouwbare markt met een veel beter app-ecosysteem, en bedrijven als Xiaomi en Vivo hebben opvouwbare apparaten gelanceerd die buiten het land nog moeten worden uitgebracht. Internationaal is het een ander verhaal, waar apps voor opvouwbare apparaten worden geconfronteerd met een klassiek kip-en-ei-probleem – zelfs als Samsung en Google hun best doen om de zaken om te draaien.

De Amerikaanse smartphonemarkt is een effectief duopolie

Aan het andere uiterste hebben we de VS, een markt waar maar weinig telefoonfabrikanten over de middelen beschikken om in te breken, laat staan ​​om serieus te concurreren. Neem het opstarten van Nothing, wiens CEO, Carl Pei, openhartig is geweest over waarom het een officiële Amerikaanse release heeft overgeslagen voor zijn debuut Phone 1 en waarom het nu pas in staat is om te proberen door te breken op de markt. “Als je een smartphone voor de VS maakt, moet je met de providers samenwerken aan certificering en het aanpassen van sommige van hun functies aan je besturingssysteem”, vertelde Pei. Omgekeerd in een interview vorige maand. “Daar hadden we vroeger de middelen niet voor en nu wel.”

Pei’s voormalige OnePlus-partner Pete Lau zinspeelde vorig jaar op soortgelijke uitdagingen, toen hij beschreef “het langere softwareontwikkelingsproces dat nodig is voor producten op overzeese markten”, wat betekent dat OnePlus “de technische goedkeuringen van vervoerders moet doorlopen voordat we de producten kunnen verkopen”. Het is nog een reden waarom hij zegt dat het logisch is om OnePlus-telefoons zoals de 10 Pro eerst in China te lanceren voordat ze naar de rest van de wereld worden gebracht.

Het is ook de moeite waard eraan te denken dat Huawei zowel Apple als zelfs Samsung begon in te halen voordat nationale veiligheidsoverwegingen de Amerikaanse regering ertoe brachten de Chinese technologiegigant te bestraffen en het internationale concurrentievermogen van zijn uitstekende Android-telefoons teniet te doen. Gezien de geschiedenis is het misschien niet verwonderlijk dat Chinese bedrijven voor hun verkoop niet al te afhankelijk willen worden van de Amerikaanse markt.

Dat laat MWC Barcelona een beetje in het midden steken, gevuld met aankondigingen van telefoons die al publiekelijk beschikbaar zijn in China en die waarschijnlijk nooit een officiële release in de VS zullen zien.

Een teaser voor het OnePlus 11-concept, dat tijdens de show van dit jaar zal worden aangekondigd. Afbeelding: OnePlus

Het is niet bepaald een slechte plek voor Europa om in te zijn. Het continent zwemt misschien niet in premium opvouwbare apparaten zoals China, maar de release van apparaten zoals de recente Oppo Find N2 Flip en de aanstaande Honor Magic VS suggereert dat Chinese merken bereid zijn om Europa een kans, zelfs als ze niet bereid zijn om de sprong naar de VS te maken. En Europa profiteert nog steeds van de allerbelangrijkste apps en services van Google, die ondanks de vaak chaotische benadering van messaging over het algemeen nog steeds behoorlijk goed zijn.

Natuurlijk zal niet alles wat op MWC Barcelona is aangekondigd, een herhaling zijn. Verre van dat. Hier zijn enkele bedrijven die het waard zijn om in de gaten te houden:

OnePlus pronkt met een nieuw conceptapparaat gebaseerd op de OnePlus 11, die op de achterkant gloeiende blauwe lichtstrips lijkt te hebben en die het bedrijf omschrijft als een “reeks bloedvaten”.

Huawei heeft niet veel gezegd over wat het van plan is aan te kondigen op MWC 2023, maar wel verteld Fier draadloos dat het het “grootste jaar” van de Chinese technologiegigant op de show zal zijn. Vorig jaar was de meest interessante aankondiging de met E Ink uitgeruste MatePad Paper, die nieuw was voor de show.

Honor is van plan om de geheel nieuwe Magic5 Pro aan te kondigen naast de internationale lancering van de Magic VS opvouwbaar.

HMD – het in Finland gevestigde bedrijf dat Nokia-telefoons produceert – zal aanwezig zijn, ook al is het onduidelijk wat het zou kunnen aankondigen dat samenvalt met de show.