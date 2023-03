Vorige week zag de wereld hoe Georgiërs de straat op gingen in de hoofdstad Tbilisi om hun prille democratie te verdedigen. De protesten braken uit nadat de regeringspartij, Georgian Dream, de wet van de “buitenlandse agent” steunde, die volgens Brussel onverenigbaar was met de Europese waarden.

Op de lijst zouden ngo’s en media zijn opgenomen die 20% van hun financiering uit het buitenland hebben ontvangen. Terwijl de autoriteiten suggereerden dat de enige bedoeling van het wetsvoorstel was om financiële transparantie te bieden, beschuldigden de oppositie en demonstranten de regering ervan de kritische pers en het maatschappelijk middenveld te demoniseren. Demonstranten slaagden erin de wetgevers zo onder druk te zetten dat ze de rekening moesten intrekken, die door demonstranten werd beschouwd als vergelijkbaar met de Russische wetgeving.

“Deze wet in Rusland heeft het maatschappelijk middenveld vernietigd. We willen niet dezelfde wetten hebben als Rusland nu heeft. Je kunt hier veel jongeren zien, ze hebben de Sovjet-Unie nog nooit gezien en hopelijk zullen we het nooit meer zien,” vertelde een van de demonstranten aan DW.

Hoewel de regering het wetsvoorstel heeft laten vallen, betwijfelen demonstranten of hun regering competent en gemotiveerd genoeg is om hen de Europese Unie binnen te loodsen.

Welke invloed zullen de protesten hebben op de kandidatuur van Georgië voor de EU?

Afgelopen juni heeft de Europese Commissie de EU-kandidatuur van Georgië uitgesteld. Het besluit leidde tot massale protesten in Tbilisi waaruit bleek dat de Georgiërs ontevreden waren over het vermeende falen van de regering om de kandidatuur binnen te halen.

Ghia Nodia, professor aan de Ilia State University, suggereert dat Brussel voor een dilemma zou kunnen komen te staan ​​als het eind dit jaar besluit of Georgië al dan niet de kandidatuur krijgt.

“Nu is de vraag aan wie de EU-kandidatuur moet worden gegeven aan het volk of de regering? Om het Georgische volk aan te moedigen of om de Georgische regering te straffen?”

Hoewel de VS en de EU de acties van de Georgiërs steunden, drongen ze er ook bij de regering op aan zich te concentreren op de twaalf punten tellende aanbeveling van de Europese Commissie over democratische hervormingen.

“Aankondiging om het wetsontwerp over ’transparantie van buitenlandse invloed’ in te trekken is een goed teken, nu moeten er concrete juridische stappen volgen”, twitterde Josep Borell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU.

Wil de Georgische regering lid worden van de EU?

EU- en NAVO-lidmaatschap worden gezien als de topprioriteit voor Georgiërs tegen de achtergrond van de ingewikkelde geschiedenis van het land met Rusland, dat 20% van zijn grondgebied bezette in de oorlog van 2008. Volgens een recente peiling van het National Democratic Institute steunt 81% het lidmaatschap van beide blokken.

Dus waarom verkondigt de Georgian Dream-partij officieel de EU-aspiraties, maar onderneemt ze stappen die haar EU-vooruitzichten zouden ondermijnen? Volgens sommige deskundigen is de Russische invasie van Oekraïne cruciaal om de dualiteit van Georgië te begrijpen.

“De Georgische regering legde haar eieren in de mand van de Russische overwinning. Ze geloven dat Rusland gevaarlijk en agressief is, en daarom zouden we Rusland moeten sussen. Als Russen boos zijn, wordt het als gevaarlijk gezien om dicht bij het Westen te zijn,” Nodia uitgelegd.

De EU heeft er bij Georgië op aangedrongen om dringend democratische hervormingen door te voeren als het enige kans wil maken om tot het blok toe te treden Afbeelding: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture Alliance

Gevangen tussen Moskou en Brussel

Ondanks de antiwesterse retoriek van de regering, beweerde ze in feite de Amerikaanse wetgeving over “buitenlandse agenten”, bekend als de Foreign Agents Registration Act, te hebben gekopieerd. onenigheid.

In een stuk voor het Georgian Institute of Politics schetste Stefan Meister van de Duitse Council on Foreign Relations, een denktank, het verschil tussen de Amerikaanse wet en de voorgestelde Georgische wet.

“Terwijl de Amerikaanse wet uit de jaren dertig gericht is op politieke lobby, gaat de Georgische wet over het maatschappelijk middenveld van het land”, schreef hij.

Bovendien zou de Georgische versie zich in de eerste plaats gericht hebben op ngo’s die worden gesteund door de EU en de VS, die Tbilisi beschouwt als haar belangrijkste strategische partners.

Volgens waarnemers is het idee dat de regering een Russische agenda heeft onderdeel geworden van het reguliere denken. Als gevolg hiervan is de geloofwaardigheid van de regering onder Georgiërs ondermijnd, gezien de anti-Kremlin-stemming in de Georgische samenleving.

In de context van de Russische invloed op de Georgische politiek wijzen critici op de rol van de miljardair-zakenman Bidzina Ivanishvili, een voormalig premier en oprichter van de Georgische Dream-partij, die zijn fortuin verdiende in Rusland. Hoewel hij officieel de politiek heeft verlaten, wordt aangenomen dat hij op de achtergrond nog steeds aan de touwtjes trekt.

In een interview met DW zei Giorgi Gakharia, een voormalig premier en ex-bondgenoot, dat Ivanishvili achter de wet zou kunnen zitten.

“Hij regeert Georgië vanuit de schaduw met de hulp van zijn marionetten zonder enige formele verantwoordelijkheid. De ‘foreign agent’-wet en de verschuiving in het buitenlands beleid zouden simpelweg onmogelijk zijn geweest zonder de instructie van Ivanishvili. Daarom moeten we de EU-kandidatuur ontvangen, deze het enige instrument dat de autoritaire ontwikkeling van het land kan terugdraaien’, zei hij.

Bewerkt door: Rob Mudge